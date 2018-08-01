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Дмитрий Радченко: «Не ожидал, что Семак возглавит «Зенит», а я уеду в Грозный»

Сергей Циммерман
1 августа 17:46
Дмитрий Радченко: «Не ожидал, что Семак возглавит «Зенит», а я уеду в Грозный»
В прошлом нападающий сборной СССР и России - о своей новой работе, главном тренере сине-бело-голубых, отечественных специалистах и ЧМ-2018.

– Как получилось, что этим летом вы переехали из Петербурга в Грозный?

– Неожиданно! 12 июня я нахожусь в Красноярске – участвую в мероприятии, связанном с популяризацией футбола. И вдруг звонит Игорь Ледяхов: «Есть вариант стать моим помощником. Старшим тренером «Ахмата». Но через два дня мы уезжаем на сборы. Так что времени на раздумье немного».

– Сразу ответили «да»?

– Сказал, что какое-то время подумать все-таки надо. И поговорить с руководством «Зенита». В итоге в петербургском клубе к ситуации отнеслись с пониманием.

– Ледяхова вы ведь давно знаете?

– Конечно. Мы и в сборной вместе играли, и в Испании отношения поддерживали, когда Игорь за хихонский «Спортинг» выступал, я – за «Расинг» и «Депортиво». Но подумать все равно пришлось крепко. Все-таки восемь последних лет проработал в зенитовской академии и понимаю, как много в ней еще можно сделать. С другой стороны, шагнуть вперед по тренерской карьере тоже уже пора. Поэтому решил ехать в Грозный.

– 13 из 16 клубов РПЛ нынче возглавляют российские тренеры. А из дальнего зарубежья и вовсе остался один Каррера. Тенденция?

– Согласен. Но все эти наши тренеры существовали и раньше. Более того, многие из них прошли очень хорошую школу, когда были футболистами. А это немаловажно. Не знаю, по каким причинам клубы им до сих пор не доверяли. Однако сейчас ситуация изменилась. Считаю, для молодых российских специалистов это шанс. И весьма приличный. Ведь если они себя проявят – в чем смысл приглашать иностранцев и платить им огромные зарплаты? В связи с вышесказанным, этот чемпионат, уверен, будет очень интересным.

– Сергею Семаку в «Зените» – тяжелее всех?

– Если честно, не ожидал, что так произойдет. Что такой клуб, как «Зенит», возьмет и рискнет, пригласив не только отечественного тренера, но и без большого, скажем прямо, опыта. Получится ли у Семака в «Зените»? Почему нет! Другое дело, что с учетом амбиций клуба права на ошибку у Сергея может не оказаться. Однако все зависит от него самого. Главное – справиться с элитным багажом игроков, который ему достался.

– На титул претендуют минимум пять команд?

– Думаю, да. Но после того как посмотрел все матчи первого тура, хочу сказать, что большинство команд очень прилично готовы. А это значит, любой способен дать бой грандам. Что уже и начало происходить.

– Перед «Ахматом» какие стоят задачи?

– Самые высокие. То есть постараться как минимум попасть в первую пятерку. В последние годы «Ахмат» занимал места с 5-го по 9-е. Но, понятно, что болельщики хотят большего, и они этого заслуживают. Постараемся добиться максимума. Тем более, как мне кажется, в Грозном все для этого есть. Включая кавказский дух. Да и коллектив у нас очень хороший подобрался.

– Для вас матч с «Зенитом» в начале ноября на арене «Санкт-Петербург» будет сродни дерби?

– Нет. Но особенным – точно. Петербург – мой родной город, а «Зенит» вместе с болельщиками – родной клуб. Поэтому в таком качестве окажусь дома впервые. Пока даже представить себе не могу, что это будут за ощущения. Но готов с вами поделиться после матча в Петербурге (улыбается).

– Как человек, поигравший в свое время на чемпионате мира, поделитесь впечатлениями от ЧМ-2018.

– Они самые приятные. Но больше всего впечатлило то, как объединилась вся страна. Мне кажется, кайф от турнира получили все! И кто на стадион ходил, и кто у телевизора матчи смотрел. Для тех же, кто в эти дни был России, это стало чем-то неповторимым и незабываемым. И еще очень важный момент: популяризация футбола и страны. Я много разговаривал со знакомыми иностранцами, в частности, с испанцами – все о нас отзываются очень тепло. При этом для большинства из них такое проведения турнира стало большой неожиданностью.

– На Грозный ЧМ-2018 как-то повлиял?

– Вы же знаете, здесь базировалась сборная Египта. Так вот, египтянам все понравилось, их приняли самым лучшим образом. Несколько тысяч любителей футбола посетили открытую тренировку команды. Футбол в Грозном любят, в нем разбираются. А не так давно «Ахмат» прямо со сборов в Австрии слетал на контрольный матч в Египет.

– Вы в свое время на чемпионате мира не только играли, но и забивали. Как вам полемика насчет присвоения нынешним игрокам сборной России званий ЗМС?

– Хотите спросить, заслуженно дали или незаслуженно (улыбается)? Слушая все это, даже как-то потерялся. Объясню почему.

Я привык, что в наше время все было четко прописано. Выиграл я последний Кубок СССР – мне дали звание «мастер спорта». Завоевал бы новый трофей – присвоили бы еще что-то. Как Диме Аленичеву за победу в Лиге чемпионов – мастера спорта международного класса. Тогда такие вещи были прописаны и регламентированы. Но как обстоят с этим дела сейчас – не знаю и не понимаю. В связи с этим смешной, кстати, случай произошел. Мне тут стали говорить: «Дима, ты же Суперкубок Испании в свое время выиграл! Напиши бумагу, чтобы тебе МСМК дали». Какую, смеюсь, бумагу, куда я ее писать буду? Но если серьезно, неизвестно, когда еще наша сборная так высоко на ЧМ заберется! Так что ничего плохого в присвоении званий не вижу. 

Фото: ФК «Зенит»

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