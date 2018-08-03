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Сальваторе Боккетти: «Чем меньше информации из раздевалки попадает в прессу, тем лучше результат»

3 августа 16:48
Сальваторе Боккетти: «Чем меньше информации из раздевалки попадает в прессу, тем лучше результат»

Защитник «Спартака» поделился с «Матч ТВ» ожиданиями от квалификации Лиги чемпионов, рассказал о конкуренции за место в основе и желании стать тренером.

– Последний летний месяц будет очень насыщенным для «Спартака». И начинаете вы его против «Локомотива»: что скажете о действующем чемпионе России?

– Скажу, что мы будем играть на победу. Как и со всеми остальными. «Спартак» – это «Спартак», и на нас всегда все настраиваются максимально, даже если мы сами не действующие чемпионы. Мы должны понимать, что все зависит от нас, а не от других. В прошлом сезоне мы допустили слишком много ошибок, сами виноваты! Могли выиграть чемпионат страны еще раз, а вместо этого умудрились не занять даже второе место. В нынешнем чемпионате должна быть одна задача – первое место. А для этого надо как можно чаще выигрывать! И в матче с «Локомотивом» сделаем для этого все возможное. Да, это сильный соперник, но на сегодняшний день я считаю нашим главным оппонентом в борьбе за золото команду «Зенит».

– Насколько сегодняшний «Спартак» отличается от того, что провально начал прошлый сезон?

– Тогда у нас многое не получалось, а сейчас предсезонная подготовка прошла успешно и на фоне серии матчей без поражений, при этом поединок первого тура мы тоже выиграли. И это важно! Вдвойне важно удачно сыграть и с «Локомотивом», потому что победную волну желательно не отпускать. Тем более что сразу после «Локомотива» у нас важнейший матч в Греции.

– С нынешним «Базелем» было бы проще играть, чем с греками, согласны?

– Пожалуй, что да. Но ПАОК ведь оказался по факту сильнее, тут и говорить нечего. Так что надо думать об этом.

– Смотрели матч «Базель» – ПАОК?

– Нет. И изучение соперника еще впереди. Понятно, что особенно сложным видится первый матч, потому что играть на таком горячем стадионе – большое испытание. И игроки у нашего греческого соперника очень даже крепкие, тот же Маурисио, которого мы хорошо знаем по чемпионату России. Очень хочется пройти греческий барьер, а затем доказать в противостоянии с «Бенфикой» или «Фенербахче», что мы достойны группового турнира Лиги чемпионов! Мы упустили свой первый шанс в последнем туре против «Динамо» в прошлом сезоне, и сейчас надо брать реванш прежде всего у самих себя!

– Вы начали чемпионат России игроком стартового состава, однако не секрет, что многие эксперты и журналисты видят в основе Кутепова, да и Джикия на подходе. Не опасаетесь проиграть им конкуренцию?

https://www.instagram.com/p/BlLB02VABzP/?taken-by=salvatorebocchetti

– Мне, конечно, хочется играть как можно чаще, и я всегда стараюсь доказать нашему главному тренеру, что готов выступать в старте. Но решение принимает только Массимо Каррера, и здесь у меня не может быть обид, если играет кто-то другой. Это может являться только дополнительным стимулом для того, чтобы вновь выйти на поле. У нас длинный и насыщенный матчами и турнирами сезон, мы должны быть единым целым и таким коллективом, где конкуренция только подстегивает, а не вызывает ревность. То, что я итальянец, как и наш Мистер, не дает мне никаких привилегий. Надо работать на совесть и доказывать свою состоятельность.

– С этого сезона у вас практически новый тренерский штаб. Как с ним работается?

– Хорошо. Идет конструктивная работа, ну, а мы, игроки, должны доказывать на поле правоту решений тренерского штаба. При этом чем меньше информации о внутренней кухне нашей общей работы, чем меньше информации из нашей раздевалки попадает в прессу, тем эффективнее конечный результат.

– Вы так говорите, словно сами собираетесь стать тренером!

– Между прочим, вы не так уж далеки от истины. У меня действительно есть желание получить тренерскую лицензию.

– Прямо сейчас?!

– Нет, у меня действующий контракт в роли игрока на этот сезон и на следующий. Мне хочется поиграть еще за «Спартак», выиграть с ним новые титулы, а вот в перспективе работу тренером я вполне допускаю.

– Уж не в России ли, вы ведь уже почти десять лет живете и работаете в нашей стране?!

– Сейчас рановато загадывать, как оно там сложится дальше, но заранее я бы не стал отметать никаких вариантов.

Георгий Кудинов, La Gazzetta dello Sport – специально для «Матч ТВ»

Фото: globallookpress.com

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