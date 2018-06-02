ЧМ-2006. Немецкая хитрость, или Как Йенс Леманн аргентинцев обдурил

История, которая доказывает, что пенальти – вовсе не лотерея.

При упоминании ЧМ-2006 в Германии у любого болельщика в голове всплывет кадр – Зинедин Зидан бодает головой Марко Матерацци, и тот эффектно валится на газон. Последовавшее затем удаление легендарного француза, проводившего свой последний матч в карьере, оказала прямое влияние на исход финала. Мало того, что хавбек «Реала» носил капитанскую повязку, так еще он был и лучшим пенальтистом «трехцветных», а судьба трофея решалась как раз в серии одиннадцатиметровых ударов. Но о скандальном эпизоде было написано и сказано так много, что ничего нового поведать уже не удастся.

Благо, чуть ранее на том же самом Олимпийском стадионе в Берлине случилась не менее любопытная ситуация, которая оказалась в тени самого яркого события турнира. 30 июня в столице хозяева турнира принимали Аргентину в рамках четвертьфинала, а решающий момент произошел уже по истечении даже дополнительного времени. На гол Роберто Айялы в начале второго тайма немцы ответили точным ударом Мирослава Клозе за десять минут до конца основного времени, а победителя пришлось выявлять в серии пенальти.

Из перестрелки с одиннадцатиметровой отметки героем вышел голкипер сборной Германии Йенс Леманн, отразивший удары того самого Айялы и Эстебано Комбьяссо. Но любопытен не столько сам факт спасений вратаря, сколько предмет, который помог ему совершить этот подвиг. Речь идет о записке с советами по штатным пенальтистам сборной Аргентины – кто в какой угол привык бить, с какой силой и так далее.

В первую очередь она была источником полезной информации, так как была составлена на основе базы данных Хуба Стевенса, известного голландского специалиста. В ней были учтены в общей сложности 13 тысяч пробитых пенальти, в том числе и некоторых игроков сборной Аргентины. Собственно, «шпаргалка», написанная небрежным почерком на клочке бумаги из отельного блокнота, содержала, как ни странно, подробный и объективный анализ ситуации.

Но Леманн использовал информацию не столько по назначению, сколько в качестве психологического оружия. Записку он хранил в щитке и доставал перед каждым ударом аргентинцев, тем самым затягивая время и выводя бьющих из равновесия. Позднее голкипер заявил, что почерк тренера вратарей сборной Андреаса Кепке был слишком неразборчивым, чтобы он мог быстро разглядеть записи. Его наставник подтвердил, что затянувшиеся паузы они вовсе не планировали, но аргентинцы этому, конечно, не поверили. По версии Рикельме на бумажке вообще не было ни одного слова, так что это была лишь уловка хитрого голкипера.

Вряд ли аргентинцев убедил даже оригинал, который с 2007 года можно увидеть в «Доме истории Германии» в Бонне. Музею он был подарен исполнительным директором энергетической компании EnBW Утцем Классеном, выкупившим реликвию за миллион евро на благотворительном аукционе. Конечно, всегда можно оспорить подлинность того или иного документа, но в данном случае хочется верить в то, что все это правда.

1. Рикельме в левый верхний.

2. Креспо вправо (если длинный разбег), слева (если короткий разбег).

3. Хейнце в левый нижний.

4. Айала выжидает, длинный разбег, вправо.

5. Месси влево.

6. Аймар выжидает, влево.

7. Родригес влево.

Любопытно, что к «точке» подошли только Айяла и Родригес, при этом Леманн так и не использовал подсказку. В обоих случаях он поступил ровно наоборот и парадоксальным образом один пенальти взял, а второй едва не потащил. В автобиографии немец писал, что с трудом разобрал почерк Кепке и не захотел слепо верить указаниям. В тех эпизодах он действовал инстинктивно и в итоге одержал одну из главных вратарских побед в карьере.

Но решающую роль записка сыграла, когда наступила очередь бить Эстебану Комбьяссо, который, как мы знаем, в ней не упоминался. Как бы то ни было, Леманн проделал традиционный ритуал, при этом кивая головой, будто припоминая написанное. Соответственно, у глядевшего на это хавбека сборной Аргентины сложилось впечатление, что оппонент заранее знает направление удара. Кроме того, голкипер добавил несколько куда более привычных с точки зрения психологического давления прыжков на линии, чем окончательно сбил Камбьяссо с толку. Аргентинцу не помог ни внушительный разбег, ни мощнейший удар – вратарь в броске отбил мяч из левого угла.

И все-таки это не было лишь хитроумным приемом. Пусть в записях фамилии Камбьяссо и не было, голова Леманна сама по себе была, как база данных. Многие партнеры голкипера вспоминали, как он часами отсматривал нарезки с голами и особенно – с пенальти. В частности, представление о том, как любит бить Камбьяссо, немецкий вратарь получил из четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «Интером» и «Вильярреалом», а также из личного опыта.

– В долю секунды вспоминаю: матч с «Интером», Камбьяссо бьет со штрафного в левый угол, – писал Леманн в автобиографии. – Я еще раз шепотом произношу его фамилию и прыгаю влево. Есть! Мы идем дальше!

Самое интересное, что реликвия, которой любуются тысячи поклонников немецкого футбола, могла быть попросту утеряна. По сути, фактической помощи она Леманну не оказала, поэтому по возвращении в раздевалку он ее выбросил в мусорную корзину. Но и в тот момент интуиция подсказала ему правильно решение – необходимо было сохранить эти записи для истории. Было бы крайне обидно, пропади столь ценный предмет, да и сложно без него поверить в реальность такого сценария.

Между прочим, этот прием спустя восемь лет использовал другой голкипер, причем аргентинский! Во время серии послематчевых пенальти в полуфинале ЧМ-2014 с Нидерландами Серхио Ромеро точно так же сверялся со своей «шпаргалкой» перед ударами соперника. Подсказки помогли вратарю выиграть дуэль у Влара и Снейдера, выведя бело-голубых в решающий матч турнира. Может, Игорю Акинфееву тоже стоит иметь на вооружении такую уловку?

Фото: Shaun Botterill/Staff/Getty Images Sport/Gettyimages.ru

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