ЧМ-2002. От убийства Италии до контрабанды героина

История Байрона Морено, судьи, плюнувшего в футбол.

Сентябрь 2010 года. Аэропорт Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Мужчина в поло и темно-серых брюках останавливается на таможенном контроле. В нательном кармане паспорт Республики Эквадор. В США такое не редкость. Звучат стандартные вопросы. «Добро пожаловать! Какова цель вашего визита?»

Южноамериканец что-то тараторит неразборчиво, нервничает. Это заставляет напрячься и офицеров. «Пожалуйста, пройдите в комнату для досмотра». Статус «гостя» меняется на статус «подозреваемого».

Желтый кабинет. Горит люминесцентная лампа. При беглом осмотре инспектор обнаруживает жесткие предметы: на животе, спине, в промежностях… В общей сложности – десять прозрачных пакетов. Содержимое – героин. Десять отборных килограммов. Мужчину арестовывают и обвиняют в контрабанде наркотиков. Его имя Байрон Морено. Выясняется, что он – бывший футбольный арбитр международного уровня.

Новость пролетает через океан, с шумом приземляется в Европе и воспламеняется в Италии.

– Смотрите, смотрите! – шушукаются люди, разглядывая полосы газет. – Это же тот негодяй! Тот, что убил нас в Корее!

Футболисты вступают в диспут.

– Полагаю, в 2002 году у Морено уже было шесть килограммов героина, – саркастически замечает Джиджи Буффон. – Но не в нижнем белье, как при задержании, а в его организме! Но если говорить серьезно, когда люди из спорта уходят в мир наркотиков, это означает, что мы рискуем опуститься на самое дно. Такие эпизоды говорят о том, что спорт теряет свои ценности.

В разговоре «о ценностях» Буффон оказался абсолютно прав. До скамьи подсудимых Морено довела вовсе не «дольче вита», а долги, долги и еще раз долги… Полет в Нью-Йорк планировался как операция по возвращению утраченной в жизни стабильности. Но обернулся приговором к лишению свободы на два с половиной года. Что-то в судьбе рефери преломилось после того самого матча.

***

– Эта игра должна была показать, кто мы на самом деле, – рассказывал Джованни Трапаттони о матче с Южной Кореей.

«Скуадра адзурра» вышла в плэй-офф со второго места в группе, проиграв единственный раз хорватам. Встреча с хозяевами казалась не самым плохим раскладом для 1/8 финала. Не Бразилия, Испания или Германия – уже хорошо. Но тренер отказывался ликовать.

– За пару часов до игры, – продолжает Трапаттони, – свою часть турнира, уступив туркам, завершила Япония. – Я понимал: если другие хозяева вылетели – жди проблем. Мой помощник Пьетро Годин спросил: «О чем ты думаешь?» Я ответил: «Ни о чем хорошем».

Все зло вечера сконцентрировалось в фигуре главного судьи. Если пенальти в ворота Буффона выглядел хоть отчасти логично, то все происходившее далее казалось просто необъяснимым. Рефери не назначил несколько одиннадцатиметровых в ворота корейцев, не засчитал чистый гол Томмази, весь матч игнорировал грубую игру хозяев, а под конец встречи удалил Тотти за симуляцию.

Кадры пожилого Траппатони, скачущего от злости козлом и бьющего бутылки, облетели весь мир.

– Я умолял их, – вспоминает тренер, – либо не ставьте пенальти, либо не показывайте вторую желтую. Одно из двух! Но чего уж там…

Морено был тверд и непреклонен. За удалением Тотти последовал корейский гол. Итальянская песня оборвалась за три минуты до серии пенальти. Гостей растоптали, показав им, кто они на самом деле. В ответ болельщики в Риме затянули: «Смерть судье!»

Вскоре ярость переросла в навязчивую идею. Итальянцы утверждали о существовании судейского заговора в пользу страны-хозяйки.

– Да какой из него судья! – уничтожал Морено Кристиан Пануччи. – Взгляните: совершенно бандитская физиономия! Его специально назначили, чтобы нас выбить. А фигура? Разве не видно, что он слишком толстый!

Давление усиливалось и перерастало в международный скандал. Основное внимание уделялось некомпетентности Морено. «Абсолютно позорный рефери», – заявил Франко Фраттини, министр иностранных дел Италии. La Gazzetta dello Sport вышла с заголовком «Худший судья на свете».

– Может быть, Италии действительно не повезло со жребием, – открещивался Зепп Блаттер и отводил от Морено стрелы. – Но если кто и ошибся в судейской бригаде, то это лайнсмены, не помогли разобраться в ситуации.

***

Преследуемый итальянскими журналистами Морено вернулся из Азии на родину. Где спустя всего год завершилась его карьера. И снова в скандальном стиле.

Сначала был бан на 20 (!) игр после матча ЛДУ Кито – «Барселона» Гуаякиль. К основному времени судья добавил 6 минут, но фактически игра продолжалась еще 13. За это время ЛДУ сравнял счет и забил победный мяч.

Едва отбыв дисквалификацию, Морено вновь стал центром разбирательств, удалив в одном матче сразу трех футболистов гостевой команды. Решение эквадорской федерации футбола: еще один бан и неудовлетворительная оценка арбитру.

Но это только добавило очков «шок-рефери». Бог с ними, с полями. Морено пригласили работать на эквадорское ТВ, анализировать игры и разбирать судейские ляпы. Он развелся с женой, сошелся с девушкой гораздо моложе себя. Так и прожил бы жизнь в скромном обаянии былых курьезов. Его забыли итальянцы и целый мир. Но что-то подтолкнуло к поездке в Нью-Йорк.

В январе 2011-го, уже после ареста, адвокат Морено рассказывал: «Конечно, он был не настолько глуп, чтобы хранить или употреблять наркотики. Но их транспортировка помогла бы покрыть долги. Весьма серьезные. Какие? У его девушки случился выкидыш. Потребовались деньги. Это был сильнейший удар».

В бруклинской тюрьме Морено считался образцовым зеком. Гладил одежду, организовывал футбольные турниры. И был освобожден спустя 26 месяцев за прилежное поведение.

Его адвокат в ходатайстве о досрочном освобождении уверял, что сложившаяся ситуация крайне болезненна для Морено и его семьи. А также передал прямую речь: «Мне очень жаль, говорю это от чистого сердца. Надеюсь, что Бог и вы меня простите».

На этом история Байрона Морено обрывается. Известно, что он вернулся в Эквадор. Далее – тишина. Спроси итальянцев сегодня: «Кто удалил Тотти на ЧМ-2002?» Вспомнят ли?

Фото: Ben Radford / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Henri Szwarc / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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