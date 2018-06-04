Харт, Наингголан, Икарди. Символическая сборная тех, кого не взяли на чемпионат мира в России

В этой суперкоманде сразу два французских форварда.

Вратарь

Джо Харт (Англия)

Прямая речь: «Не буду лгать, я опустошен. После двух лет попыток извлечь максимум из действительно тяжелой ситуации такое трудно принять. Я горжусь тем, что играл каждую минуту, чтобы пройти отборочную кампанию с командой и внести действительно важный вклад. Однако имеем что имеем».

Защита

Нелсон Семеду (Португалия)

Прямая речь: «Трудно было не включить в состав Эдера, Нани и других игроков, которые оставили блестящий след в истории португальского футбола. Но я должен был выбрать тех игроков, которые смогут внести вклад прямо сейчас» (Фернанду Сантуш, главный тренер сборной Португалии.

Давид Луиз (Бразилия)

Прямая речь: «Я совершенно спокоен, а это очень важно. Мы сделали все возможное, чтобы составить подробное мнение о каждом игроке. Критики найдутся всегда, мнение могут быть также разные. И мы к этому готовы» (Тите, главный тренер сборной Бразилии).

Марк Бартра (Испания)

Цитата: «Тяжело принять это, я отдавал все силы, чтобы поехать на турнир, многим пожертвовал ради этого, это было моей главной целью».

Полузащита

Джек Уилшир (Англия)

Цитата: «Уилшер был хорош до Рождества, а в конце сезона уже не так эффективен. Мы считаем, что другие игроки заслужили место в составе. Конечно, мы рассматривали его кандидатуру, вызывали его в сборную в марте, но он не сыграл ни одной игры за национальную команду» (Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии).

Раджа Наингголан (Бельгия)

Прямая речь: «Разумеется, я хотел попасть в сборную. Но Мартинес сделал свой выбор, хоть я и не до конца понимаю причины такого выбора. Пропуск чемпионата мира – сильный удар для меня, особенно если учесть, что до этого я уже пропустил один. Думаю, что я заслуживал больше уважения за свою игру».

Марио Гетце (Германия)

Цитата: «Конечно, мне грустно от того, что не поеду на чемпионат мира. Я сделаю всё возможное, чтобы вернуться в состав национальной команды».

Нападение

Альваро Мората (Испания)

Цитата: «Вне заявки осталось много действительно хороших игроков. Мы должны помнить про Гетце, который забил в финале ЧМ-2014, не едет в Россию. Если у вас не самый удачный год, то есть другие игроки, которые были лучше и должны ехать на чемпионат мира» (Яго Аспас, форвард сборной Испании).

Антони Марсьяль (Франция)

Прямая речь: «Ляказетт и Марсьяль были хороши против Германии, но хорошо смотрелась и вся команда. К тому же, это был всего лишь товарищеский матч. Я проверял этих двух игроков в разных ситуациях – в основе, на замене, провел анализ того, что они показали и какую роль они могут исполнять в команде. Думаю, нет смысла собирать много игроков на одну и ту же позицию на поле» (Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции).

Мауро Икарди (Аргентина)

Прямая речь: «Подобное необъяснимо и несправедливо, потому что Мауро заслуживает быть в команде. У него есть все для этого, если касаться возраста и той игры, что он демонстрирует» (Ванда Нара, жена и агент Икарди).

Александр Ляказетт (Франция)

Прямая речь: см. Антони Марсьяль.

На замену: Нето (Бразилия), Хави Мартинес (Испания), Андре Гомеш (Португалия), Сандро Вагнер (Германия).

Фото: globallookpress.com, Carlos Rodrigues/Stringer/Getty Images Sport/Gettyimages.ru, Alexandre Schneider/Stringer/Getty Images Sport/Gettyimages.ru, Mike Hewitt/Staff/Getty Images Sport/Gettyimages.ru

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