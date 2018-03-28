Жезус вернул должок Германии. Перед ЧМ-2014 он работал на улице

Из трущоб - в национальные герои.

В полуфинале прошлого чемпионата мира немцы нанесли сокрушительное поражение Бразилии – 7:1. Во вторник желто-зеленые взяли реванш за ЧМ-2014, пусть и в товарищеском матче. Единственный гол забил Габриэль Жезус. Примечательно, что четыре года назад этот парень босиком раскрашивал улицы родного района Жардим Пери в преддверии мирового Кубка.

Фото были сделаны за несколько месяцев до дебюта Жезуса в «Палмейрасе». После двух сезонов в составе этого клуба юного форварда приобрел «Ман Сити» за €32 млн.

Незадолго до отъезда в Англию Жезус посетил окраину Сан-Паулу, где вырос.

«Если бы мог, взял бы с собой каждого, кто рос рядом со мной. Я очень привязан к родному району. Хочу организовать что-то вроде Жардим Пери в Манчестере», – сказал тогда Габриэль.

На одной из улиц Жардим Пери красуется граффити с Жезусом в футболке сборной Бразилии и надписью: «Я могу покинуть Пери, но Пери не оставит меня никогда».

«Не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок выше», – пела когда-то группа «Каста».

– Помню, как в 2014 году, – рассказывал однажды Жезус, – наблюдал по телевизору за разгромным поражением нашей команды на ЧМ. И тогда поставил себе цель – надеть желтую майку сборной.

Улыбчивый парень из бразильских трущоб не только добился поставленной цели, но и смог взобраться на порядок выше. А именно – помочь национальной команде победить Германию впервые с 2005 года и прервать 22-матчевую серию немцев без поражений.

Летом Жезусу исполнится 21 год, и он может стать главной звездой чемпионата мира в России. А еще недавно он проводил каникулы так:

Фото: twitter.com/gabrieljesus33, globallookpress.com, instagram.com/dejesusoficial

Товарищеские матчи. 2016-18. март-2018

Германия — Бразилия — 0:1 (0:1)

Гол: Габриэль Жезус, 38 (ВИДЕО).

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