Повторение полуфинала ЧМ-2014: онлайн и лучшие моменты

Повторение полуфинала ЧМ-2014: онлайн и лучшие моменты

21:17

«Матч ТВ» ведет прямую трансляцию товарищеской встречи сборных Германии и Бразилии.

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Факты о матче:

  • В полуфинале прошлого чемпионата мира немцы нанесли бразильцам сокрушительное поражение - 7:1
  • Обе команды входят в число фаворитов ближайшего ЧМ.
  • Стартовый состав сборной Германии: Трапп, Боатенг, Платтенхардт, Рюдигер, Крос, Гюндоган, Дракслер, Горецка, Зане, Киммих, Гомес
  • Стартовый состав сборной Бразилии: Алиссон, Тьягу Силва, Миранда, Дани Алвес, Марсело, Виллиан, Фернандинью, Коутинью, Казимиро, Паулинью, Жезус

Лучшие моменты

На прострел с фланга откликаются Гомес и Киммих, но толком до мяча из них никто так и не добирается.

Текстовая трансляция и статистика матча

Фото: Michael Steele / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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