Повторение полуфинала ЧМ-2014: онлайн и лучшие моменты

«Матч ТВ» ведет прямую трансляцию товарищеской встречи сборных Германии и Бразилии.Открыть видео
Факты о матче:
- В полуфинале прошлого чемпионата мира немцы нанесли бразильцам сокрушительное поражение - 7:1
- Обе команды входят в число фаворитов ближайшего ЧМ.
- Стартовый состав сборной Германии: Трапп, Боатенг, Платтенхардт, Рюдигер, Крос, Гюндоган, Дракслер, Горецка, Зане, Киммих, Гомес
- Стартовый состав сборной Бразилии: Алиссон, Тьягу Силва, Миранда, Дани Алвес, Марсело, Виллиан, Фернандинью, Коутинью, Казимиро, Паулинью, Жезус
Лучшие моменты
На прострел с фланга откликаются Гомес и Киммих, но толком до мяча из них никто так и не добирается.
Текстовая трансляция и статистика матча
Фото: Michael Steele / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru