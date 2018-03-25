Как Усэйн Болт с «Боруссией» тренировался

Как Усэйн Болт с «Боруссией» тренировался

Евгений Шуваев
Евгений Шуваев
09:27

А еще говорил, что с детства за «МЮ»…

Ямайский спринтер зимой то ли в шутку, то ли всерьез планировал на март просмотр в дортмундской «Боруссии». Вероятно, под впечатлением, насколько плохи результаты команды в бундеслиге и еврокубках. Оказывается, не сильно-то и шутил. В пятницу Болт принял участие в открытой тренировке «Боруссии», на которую по такому поводу собралось почти полторы тысячи болельщиков.

Руководство дортмундского клуба по максимуму использовало коммерческий потенциал мероприятия. Выражение «следовать по пятам» еще никогда не находило столь буквального применения.

Болта еще нет, но все уже в сборе.

https://twitter.com/DerSense/status/977105833975742464

Болт выходит на тренировочное поле.

https://twitter.com/BVB/status/976894575661977600

Получает подарки, лекцию от Марио Гетце и отрабатывает удары.

https://twitter.com/BVB/status/976940963196219392

Знакомится с игроками «Боруссии» и сдает экзамен Гетце.

https://twitter.com/usainbolt/status/976940911342039040

Делает разминку.

https://twitter.com/BVB/status/977117607156441090

Реализует пенальти.

https://twitter.com/BVB/status/977130803162435584

Раздает автографы.

https://twitter.com/BVB/status/977131809971621888

Общается с прессой.

https://twitter.com/BVB/status/977135797525762048

Забивает головой.

https://twitter.com/Bundesliga_EN/status/977142325251137536

Делает фирменную молнию.

https://twitter.com/BVB/status/977187650258993153

И, как и полагается супергерою, уходит в закат.

https://twitter.com/BVB/status/977267089319845888

Фото: twitter.com/BVB

Читайте также:

«Отдал бы все свои деньги, чтобы быть здоровым». Самый талантливый немецкий футболист возвращается

Фанаты планируют бойкотировать матч «Боруссии». Что происходит?

Поделиться в соцсетях:
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»

Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018
Название — www.matchtv.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: matchtv@matchtv.ru
Сообщение о блокировке
Видео недоступно для просмотра из-за блокировщика рекламы. Пожалуйста, отключите блокировщик, и смотрите Матч ТВ в полном объеме. Только благодаря рекламе мы можем предоставить Вам этот контент бесплатно. Спасибо за понимание.