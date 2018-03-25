Как Усэйн Болт с «Боруссией» тренировался

А еще говорил, что с детства за «МЮ»…
Ямайский спринтер зимой то ли в шутку, то ли всерьез планировал на март просмотр в дортмундской «Боруссии». Вероятно, под впечатлением, насколько плохи результаты команды в бундеслиге и еврокубках. Оказывается, не сильно-то и шутил. В пятницу Болт принял участие в открытой тренировке «Боруссии», на которую по такому поводу собралось почти полторы тысячи болельщиков.
Руководство дортмундского клуба по максимуму использовало коммерческий потенциал мероприятия. Выражение «следовать по пятам» еще никогда не находило столь буквального применения.
Болта еще нет, но все уже в сборе.https://twitter.com/DerSense/status/977105833975742464
Болт выходит на тренировочное поле.https://twitter.com/BVB/status/976894575661977600
Получает подарки, лекцию от Марио Гетце и отрабатывает удары.https://twitter.com/BVB/status/976940963196219392
Знакомится с игроками «Боруссии» и сдает экзамен Гетце.https://twitter.com/usainbolt/status/976940911342039040
Делает разминку.https://twitter.com/BVB/status/977117607156441090
Реализует пенальти.https://twitter.com/BVB/status/977130803162435584
Раздает автографы.https://twitter.com/BVB/status/977131809971621888
Общается с прессой.https://twitter.com/BVB/status/977135797525762048
Забивает головой.https://twitter.com/Bundesliga_EN/status/977142325251137536
Делает фирменную молнию.https://twitter.com/BVB/status/977187650258993153
И, как и полагается супергерою, уходит в закат.https://twitter.com/BVB/status/977267089319845888
Фото: twitter.com/BVB
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