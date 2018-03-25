Как Усэйн Болт с «Боруссией» тренировался

А еще говорил, что с детства за «МЮ»…

Ямайский спринтер зимой то ли в шутку, то ли всерьез планировал на март просмотр в дортмундской «Боруссии». Вероятно, под впечатлением, насколько плохи результаты команды в бундеслиге и еврокубках. Оказывается, не сильно-то и шутил. В пятницу Болт принял участие в открытой тренировке «Боруссии», на которую по такому поводу собралось почти полторы тысячи болельщиков.

Руководство дортмундского клуба по максимуму использовало коммерческий потенциал мероприятия. Выражение «следовать по пятам» еще никогда не находило столь буквального применения.

Болта еще нет, но все уже в сборе.

Болт выходит на тренировочное поле.

Получает подарки, лекцию от Марио Гетце и отрабатывает удары.

Знакомится с игроками «Боруссии» и сдает экзамен Гетце.

Делает разминку.

Реализует пенальти.

Раздает автографы.

Общается с прессой.

Забивает головой.

Делает фирменную молнию.

И, как и полагается супергерою, уходит в закат.

Фото: twitter.com/BVB

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