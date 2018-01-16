Фанаты планируют бойкотировать матч «Боруссии». Что происходит?

От лучших перфомансов – до акций протеста.

С чего все началось

В конце июня 2016 года бундеслига объявила, что пять из 306 матчей сезона-2017/18 будут сыграны в понедельник вечером.

Это сделано для того, чтобы игроки участвующих в Лиге Европы команд получали дополнительный день отдыха. Впрочем, заявленная выгода не всех устраивает. Многие в Германии уверены, что лишний слот создан только в целях телевидения и не учитывает интересы непосредственно тех, кто приходит на стадионы.

Все пять матчей были определены на второй круг без конкретных дат. На данный момент известно, когда именно будут проведены три из них. Это «Айнтрахт» – «Лейпциг» (19 февраля), «Боруссия» Дортмунд – «Аугсбург» (26 февраля) и «Вердер» – «Кельн» (12 марта).

Напомним, сейчас в Германии играют в пятницу (один матч), субботу (основной пул) и воскресенье (два матча).

Какова реакция болельщиков

На днях с заявлением выступил актив группировки Bündnis Südtribüne Dortmund (Объединенная южная трибуна Дортмунда). Фанаты собираются бойкотировать тот самый февральский домашний матч с «Аугсбургом». Начало игры намечено на 20:30 по местному времени.

«Мы больше не можем идти на поводу у абсурдных порядков. Достигнута точка, за которой принять нечто уже не представляется возможным. Несколько группировок и объединений, посещающих каждый домашний матч «Боруссии» на «Вестфаленштадион», не будут присутствовать на игре в понедельник. Это решение не направлено против команды. Оно направлено против тех правил, которые приняла бундеслига», - говорится в заявлении.

По мнению болельщиков, клубы, федерации и телевизионщики не согласовывают свои действия с ними. А нововведение является «еще одним шагом, направленным против аншлагов на аренах». Фанаты указывают, что множество их коллег из других городов не смогут выбраться на выезд в понедельник.

Каковы будут потери

Bündnis Südtribüne Dortmund включает в себя 2261 человека из 38 фан-клубов, в том числе три главные ультра-группировки с заводящими. Именно они отвечают за хореографию и в целом создание и поддержание знаменитой атмосферы на «Вестфаленштадион», а точнее – на так называемой «Желтой Стене» (южная трибуна). В общей сложности «Стена» вмещает 24 тысячи зрителей.

В Германии считают, что к бойкоту присоединятся и другие болельщики, а общее число забастовщиков может достигнуть десяти тысяч.

Один их любимчиков фанатского движа «Боруссии», бывший игрок команды Кевин Гросскройц высказался в таком ключе, что Германия может потерять дух футбола. «Нельзя допустить то, что происходит сейчас в Англии и других странах. Там про болельщиков полностью забыли», - уверен он.

Почему это не частный случай

Протестные акции в высшем и низших немецких дивизионах имеют давнюю историю и спровоцированы были прежде всего появлением в бундеслиге таких клубов, как «Хоффенхайм» и особенно «РБ Лейпциг». Пока во всем мире удивляются локальным успехам этих коллективов, их участию в еврокубках и конкурентоспособности на внутренней арене, в самой Германии эти две команды открыто ненавидят.

Причины – на поверхности. «Лейпцигом» владеет концерн-гигант «Ред Булл», «Хоффенхаймом» – бизнесмен Дитмар Хопп. Считаются, что эти «пластиковые» клубы играют по своим правилам, из-за них все сильнее проявляется коммерциализация футбола, которую поддерживает и сама лига. Отсюда участие в азиатских и американских турне, появление китайской молодежки в четвертом дивизионе Германии, выступление поп-звезд в перерывах игр на манер хаф-тайм-шоу в США, а также возможная отмена правила «50+1» (50 процентов плюс одна акция клуба должны принадлежать его членам, что не позволяет клубам переходить в полную собственность одного лица).

Отсюда же не самое удобное для болельщиков (но удобное для ТВ) время – а теперь и даты – начала матчей.

Фанатские группировки в Германии не часто выступают сообща, но в первом туре бундеслиги-2017/18 на трибунах очень многих стадионов были вывешены баннеры, мягко говоря, критического содержания. Самой популярной фразой было риторическое обращение Fick dich DFB, переводить которое не нужно, и так понятно.

В лиге после этих массовых акций призадумались и начали с того, что отменили коллективное наказание фанатских группировок. Теперь дисквалифицировать и оштрафовать можно уже только конкретных провинившихся.

Это первая победа болельщиков.

По идее, второй должна стать ситуация с правилом «50+1», которое в виде исключения просит отменить инвестор «Ганновера» Мартин Кинд. Меценат уже больше двадцати лет вкладывается финансово в клуб и предоставил лиге соответствующий отчет на 50 страниц. Фанаты ответили акциями протеста во время матча с «Майнцем».

Ну а третьей – история с понедельниками. Теми самыми, которые взять бы да отменить.

Фото: Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images, Oliver Hardt/Bongarts/Getty Images, Ronny Hartmann/Bongarts/Getty Images, Sebastian Widmann/Bongarts/Getty Images