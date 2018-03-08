«Алфи, будем честны, никому не нужны майки левых защитников». Лучший способ потратить карманные деньги

«Алфи, будем честны, никому не нужны майки левых защитников». Лучший способ потратить карманные деньги

Евгений Шуваев
Евгений Шуваев
12:37

Трогательная история, приключившаяся с юным болельщиком «Ливерпуля» и игроком команды Энди Робертсоном.

Семилетний фанат «Ливерпуля» Алфи Рэдфорд уже готовился подниматься на свое место на трибуны «Энфилд Роуд». Карман ему грел не только билет на домашний матч с «Порту», но и несколько монет от родителей. Игра должна была вот-вот начаться, но, заметив на выходе из магазина стойку организации The Fans Supporting Foodbanks, он остановился, достал деньги и опустил их в специальный ящик.

Алфи помнил, что он является официальным членом этой группы людей, объединяющей, что удивительно, и болельщиков «Ливерпуля», и болельщиков «Эвертона». Впрочем, нет ничего особенно удивительного, если речь заходит о благотворительности. The Fans Supporting Foodbanks помогает средствами так называемым пищевым банкам – компаниям, занимающимся сбором продуктов от производителей и поставщиков и передачей их нуждающимся. Сами банки не участвуют в непосредственной раздаче, но отправляют все необходимое в благотворительные организации и социальные учреждения, у которых прямой контакт с нуждающимися. Для покрытия расходов на логистику и сортировку собранных продуктов проводятся акции по сбору денежных пожертвований от частных лиц и организаций. Одним из таких лиц и оказался юный Рэдфорд.

В соцсетях о поступке Алфи прознал крайний защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон. Игрок настолько впечатлился, что сел писать мальчику письмо. В нем Робертсон вспомнил, как он сам накануне своего 21-летия попросил друзей и семью вместо подарка на день рождения отправить деньги в один из пищевых банков.

Также к письму был приложен подарок. Энди поделился историей с одноклубником Роберто Фирмино и попросил бразильца подписать футболку, которую они и отправили в дом Рэдфордов. Почему Робертсон не стал высылать свою майку, он объяснил весьма оригинально. Вот полный текст письма:

https://www.instagram.com/p/BgB5xJDleaD/

«Дорогой Алфи,

Это Энди Робертсон из «Ливерпуля».

В твиттере я увидел, что ты сделал нечто особенное прошлым вечером для Пищевого банка на «Энфилде».

Помню себя в твоем возрасте. Помню, как важны карманные деньги и сколько всего мог бы ты позволить себе купить на них.

Это просто потрясающе, что ты помог людям, переживающим непростые времена и испытывающим нужду. Позволь мне выразить тебе признательность за наглядный пример всем нам, как важно думать о других – это так по-ливерпульски! Пищевые банки – дело, которое не оставляет мое сердце равнодушным, и твой поступок останется со мной надолго.

Так или иначе, я вот к чему. Ты сделал нечто потрясающее для других и ничего не ждал взамен. Я хочу, чтобы вознаграждение все же было.

Я взял одну из футболок с этого сезона у Роберто Фирмино и попросил его оставить там для тебя автограф. В знак благодарности того, что ты делаешь для Пищевых банков. Будем честны, Алфи, никому не нужны майки левых защитников – поэтому вместе своей я высылаю тебе футболку Бобби. Надеюсь, это то, что надо.

Уверен, все наши парни в курсе о том, что ты сделал. Ты заставляешь представителей «Ливерпуля» гордиться собой, Алфи. То же самое чувствует наверняка и твоя семья.

Всего тебе наилучшего,

Энди».

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