«Алфи, будем честны, никому не нужны майки левых защитников». Лучший способ потратить карманные деньги

Трогательная история, приключившаяся с юным болельщиком «Ливерпуля» и игроком команды Энди Робертсоном.

Семилетний фанат «Ливерпуля» Алфи Рэдфорд уже готовился подниматься на свое место на трибуны «Энфилд Роуд». Карман ему грел не только билет на домашний матч с «Порту», но и несколько монет от родителей. Игра должна была вот-вот начаться, но, заметив на выходе из магазина стойку организации The Fans Supporting Foodbanks, он остановился, достал деньги и опустил их в специальный ящик.

Алфи помнил, что он является официальным членом этой группы людей, объединяющей, что удивительно, и болельщиков «Ливерпуля», и болельщиков «Эвертона». Впрочем, нет ничего особенно удивительного, если речь заходит о благотворительности. The Fans Supporting Foodbanks помогает средствами так называемым пищевым банкам – компаниям, занимающимся сбором продуктов от производителей и поставщиков и передачей их нуждающимся. Сами банки не участвуют в непосредственной раздаче, но отправляют все необходимое в благотворительные организации и социальные учреждения, у которых прямой контакт с нуждающимися. Для покрытия расходов на логистику и сортировку собранных продуктов проводятся акции по сбору денежных пожертвований от частных лиц и организаций. Одним из таких лиц и оказался юный Рэдфорд.

В соцсетях о поступке Алфи прознал крайний защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон. Игрок настолько впечатлился, что сел писать мальчику письмо. В нем Робертсон вспомнил, как он сам накануне своего 21-летия попросил друзей и семью вместо подарка на день рождения отправить деньги в один из пищевых банков.

Также к письму был приложен подарок. Энди поделился историей с одноклубником Роберто Фирмино и попросил бразильца подписать футболку, которую они и отправили в дом Рэдфордов. Почему Робертсон не стал высылать свою майку, он объяснил весьма оригинально. Вот полный текст письма:

«Дорогой Алфи,

Это Энди Робертсон из «Ливерпуля».

В твиттере я увидел, что ты сделал нечто особенное прошлым вечером для Пищевого банка на «Энфилде».

Помню себя в твоем возрасте. Помню, как важны карманные деньги и сколько всего мог бы ты позволить себе купить на них.

Это просто потрясающе, что ты помог людям, переживающим непростые времена и испытывающим нужду. Позволь мне выразить тебе признательность за наглядный пример всем нам, как важно думать о других – это так по-ливерпульски! Пищевые банки – дело, которое не оставляет мое сердце равнодушным, и твой поступок останется со мной надолго.

Так или иначе, я вот к чему. Ты сделал нечто потрясающее для других и ничего не ждал взамен. Я хочу, чтобы вознаграждение все же было.

Я взял одну из футболок с этого сезона у Роберто Фирмино и попросил его оставить там для тебя автограф. В знак благодарности того, что ты делаешь для Пищевых банков. Будем честны, Алфи, никому не нужны майки левых защитников – поэтому вместе своей я высылаю тебе футболку Бобби. Надеюсь, это то, что надо.

Уверен, все наши парни в курсе о том, что ты сделал. Ты заставляешь представителей «Ливерпуля» гордиться собой, Алфи. То же самое чувствует наверняка и твоя семья.

Всего тебе наилучшего,

Энди».

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