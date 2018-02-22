Иванович, Кузяев и Кокорин пробивают шотландскую стену: голы и лучшие моменты

«Зенит» берет реванш у «Селтика» в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы и идет дальше по сетке плей-офф.

Факты о матче:

«Зенит» дома уверенно обыграл «Селтик» – 3:0.

В первом матче в Шотландии команда Роберто Манчини уступила – 0:1.

Вчера в 1/8 финала Лиги Европы пробился еще российский клуб – ЦСКА, а сегодня это же сделал «Локомотив».

Стартовый состав «Зенита»: Лунев, Маммана, Мевля, Иванович, Кришито, Ригони, Краневиттер, Паредес, Кузяев, Заболотный, Кокорин.

Стартовый состав «Селтика»: де Врис, Шимунович, Люстиг, Тирни, Айер, Нтчам, Браун, Макгрегор, Куасси, Форрест, Дембеле.

Лучшие моменты

1:0. Первый же угловой приносит «Зениту» удачу – Иванович замыкает навес, выводя свою команду вперед.

Кокорин пробует развить успех. Безрезультатно.

Чувствуется, что вратарь гостей нервничает. Не очень уверенно реагирует на удар Паредеса со штрафного.

2:0. Кузяев что есть духу запускает из-за штрафной, и де Врис беспомощен в своей попытке справиться с этим ударом.

3:0. Атака, по ходу которой российские болельщики успели как расстроиться (не назначенный пенальти), так и обрадоваться (гол Кокорина). Но расслабляться «Зениту» не стоит, впереди сложнейшие полчаса.

Лига Европы. Основной турнир. 1/16 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Селтик» (Глазго) — 3:0 (2:0)

Голы: Иванович, 8 (ВИДЕО). Кузяев, 27 (ВИДЕО). Кокорин, 61 (ВИДЕО).

Текстовая трансляция и статистика

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

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