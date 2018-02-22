Лео Паредес: «Тотти пожелал нам победить «Селтик» в ответном матче»

Сегодня на арене «Санкт-Петербург» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» примет шотландский «Селтик». Своими мыслями о том, как отыграть фору в один мяч, поделился полузащитник сине-бело-голубых.

– В «Зенит» вы перешли из «Ромы». На недавнем сборе в столице Италии чувствовали себя как дома?

– Да. Здесь я прожил три года, поэтому Рим воспринимаю как родное место. Как только узнал, что к ответной игре с «Селтиком» будем готовиться в этом городе, очень обрадовался.

– Успели встретиться со старыми знакомыми?

– В Риме в это время была моя семья, и это стало большой удачей. А из бывших одноклубников повидался с Перотти и Тотти.

– Как пообщались?

– Отлично! Как всегда, когда встречаются старые друзья, прозвучали вопросы «как дела?», «как семья?». Но ребята, конечно, меня больше расспрашивали. О жизни в России, о Санкт-Петербурге. У меня ведь изменений за последний год действительно больше произошло.

– И что вы рассказали о «Зените», о городе на Неве?

– Что чувствую себя здесь прекрасно, полностью адаптировался и всем доволен. Разве что кроме зимнего холода.

– Тотти закончил карьеру, но в Риме и сейчас на каждом углу можно купить майку с его фамилией. Он там по-прежнему «живая икона»?

– Так и есть. И, мне кажется, это надолго, если не навечно. Франческо был и будет «идолом», потому что он очень многое сделал и для города, и для клуба «Рома». На мой взгляд, такое не должно быть забыто.

– Вы как-то рассказывали, что Тотти здорово помог вам освоиться в «Роме». Следит ли он теперь за вашими успехами в «Зените»?

– Сказал, что смотрел все наши матчи в этом розыгрыше Лиги Европы. Он, может быть, и за играми «Зенита» в чемпионате России наблюдал бы, но его в Италии не показывают. Кстати, Тотти и другие мои бывшие партнеры по «Роме» пожелали нам победы над «Селтиком» в Петербурге. Можно сказать, тоже настроили на ответный матч.

– Давайте вернемся на неделю назад. Как оцените первую игру с шотландским клубом?

– Даже учитывая количество дней на сборах, мы все равно подошли к матчу в Глазго не совсем подготовленными. Не с точки зрения физического состояния или тактических моментов, а в плане игрового ритма. Все-таки до этого мы очень давно не проводили официальных встреч. Но сейчас чувствуем себя намного лучше и увереннее. И в конечном счете должны победить.

– В Глазго «Селтик» играл в пять защитников. Подобная тактика стала для вас сюрпризом?

– Да, перестроение «кельтов» оказалось неожиданным. Благодаря схеме с пятью защитниками они очень хорошо играли в обороне. Точнее, их группа защиты численно почти всегда превосходила нашу линию атаки. Поэтому последней было крайне сложно. Но «Зенит» извлек из этого уроки и все учтет в ответной игре.

– За счет чего можно обыграть «Селтик» дома с нужным результатом?

– Я считаю, что «Зенит» сильнее. Поэтому надо просто играть в свой футбол. Но при этом не терять голову и не пытаться нестись вперед, чтобы непременно забить именно на первых минутах. В Петербурге стоит действовать рассудительно, ждать своих моментов и реализовывать их.

– Уже известно, что все билеты на ответный матч проданы. Это дополнительное подспорье для «Зенита»?

– Безусловно. Выступать в родных стенах при своей публике всегда намного легче. Это тоже должно сыграть нам на руку.

– Роберто Манчини использует разные тактические схемы. При одной из них вы чистый опорный полузащитник, при другой выдвигаетесь выше. Сравните эти построения в применении к себе.

– На самом деле обе позиции для меня комфортны. Главное – играть в центре полузащиты. Когда на поле Матиас Краневиттер, могу подниматься чуть выше. Когда его нет – опускаюсь чуть глубже. Но вообще всегда буду делать то, что мне скажет главный тренер.

– Краневиттер говорит, что вы с ним друзья, а не конкуренты. Подтверждаете слова товарища по команде?

– Неужели игра на схожей позиции обязательно должна делать из людей врагов? Это совершенно не так. Между нами нет никаких противоречий. Мы с Матиасом отлично общаемся что на поле, что в жизни. Конечно, мы друзья и всегда ими останемся.

– Когда вы играете чистого опорника, трудозатрат получается больше?

– Если на поле Краневиттер, то при таком варианте, мне, конечно, легче. Я могу просто думать о том, как отнять мяч и тут же начать нашу атаку. Если же моя позиция чистый опорник, приходится больше бегать.

– На сборах зенитовские аргентинцы уже после тренировок не раз демонстрировали весьма любопытные трюки с мячом. Это своеобразный релакс?

– Да. Мы всегда стараемся немного развлечься перед или после тренировки.

– Россияне делают то же самое, но при этом, бывает, на что-нибудь спорят. На пиццу или ужин. У вас так же?

– Нет, такое не практикуем (смеется).

– Что было на зимних сборах самым трудным?

– Первая неделя в Дубае, безусловно. Ты только вернулся из отпуска, еще немного расслаблен, а тут начинаются интенсивные тренировки. Отнюдь не всегда переносишь их с легкостью.

– Присутствие семьи в Дубае и Риме помогало?

– Очень! Когда мы, аргентинцы, не видим жен с детьми месяц или больше, становится не по себе, тяжело на душе и вообще чувствуешь себя гораздо хуже. Поэтому семьи рядом – очень важно для нас.

– Этой зимой вы сыграли свадьбу. Какой подарок оказался самым необычным?

– Ой, их было столько, что они заняли целую комнату. Все в этом смысле отличились, включая моих друзей по «Зениту». Но в целом это был очень важный и счастливый день.

Фото: ФК «Зенит»; asroma.com