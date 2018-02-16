60 000 ревущих «кельтов», конная полиция и «Россия, Россия!» в Глазго

Корреспондент «Матч ТВ» - о невероятной атмосфере на стадионе в Шотландии и обо всем, что происходило вокруг игры 1/16 Лиги Европы «Селтик» - «Зенит» (1:0).

«Зенит» пропускает удар от Макгрегора и попадает в нокдаун: гол и лучшие моменты

Враг моего врага - мой друг

Игровой день у «Зенита» по заведенному Роберто Манчини правилу начался с небольшой тренировки. На чьем поле? В данном случае сработал принцип «враг моего врага - мой друг». И хотя в «Глазго Рейнджерс» отнюдь не забыли, как сине-бело-голубые обыграли их в финале Кубка УЕФА 10 лет назад, однако в гости приняли. В том числе, видимо, еще и потому, что принципиальнее соперника, чем «Селтик», для «рейнджеров» не существует.

Именно поэтому днем в центре города поклонники этой команды желали болельщикам «Зенита» победы. Правда, и «кельты» вели себя довольно дружелюбно. На глазах корреспондента «Матч ТВ» молодой человек с зелено-белым шарфом, увидев сотрудника петербургского клуба, одетого «по форме», не поленился специально подойти и пожелать себе и ему хорошей игры вечером.

130-летний Дом футбола

Как ни странно, но за полтора часа до начала матча знаменитый «Селтик Парк» был еще практически пуст. Благодаря этому появилась возможность подробно обследовать легендарный стадион, первая модификация которого вместе с клубом «Селтик» появилась 130 лет назад.

Что ж, даже без зрителей здесь все буквально дышало футболом и историей хозяев этого по-настоящему футбольного дома.

Вот портрет брата Уолфрида — ирландского и шотландского католического священника, основавшего «Селтик». Перед центральным входом памятники других кельтских футбольных «богов» - самых выдающихся президентов и тренеров. Пол при этом выложен квадратиками, на каждом из которых эмблема клуба и титул. В итоге они образуют целую небольшую площадь – на ней и стоят монументы.

А в тоннеле, через который игроки идут из раздевалки на поле, каждый кирпичик в стене — память о том или ином футболисте «Селтика», с указанием имени, лет жизни или времени выступления за «кельтов».

С другой стороны, на стадионе оказалось столько разных дверей и помещений, что он в какой-то момент напомнил пусть и обновленную, но все же большую коммунальную квартиру, где гость может легко заблудиться.

Удивило и то, насколько близко трибуны 60-тысячника располагаются к полю. Достаточно сказать, что первый ряд здесь сантиметров на 50 ближе к бровке, чем… скамейки запасных.

«Ты никогда не будешь один»

За полчаса до начала матча на трибунах арены по-прежнему не было почти никого. Так что разминка команд прошла практически в тишине. Однако чудесным образом минут за 10 до стартового свистка свободных мест на «Селтик Парке» уже не осталось.

Табло в этот момент превратили в живую доску поздравлений болельщиков с днями рождения. Охваченными оказались поклонники «кельтов» от 9 лет до 74.

И вдруг стадион запел. Сначала композиция «You’ll never walk alone» звучала под аккомпанемент. В какой-то момент музыку из динамиков убрали, однако после этого 60-тысячный хор стал звучать еще более эффектно. До тех самых мурашек по телу, о которых много доводилось слышать за пару дней в Глазго и от шотландских коллег.

350 против 60 000

Ну а как только началась игра, пение сменилось сумасшедшим ревом. Таким, что если ты хотел что-то сказать сидящему рядом, то не услышал бы самого себя. При этом любое удачное действие игроков в зелено-полосатом вызывало дополнительный одобрительный гул, а стандарты или фолы в исполнении гостей — неодобрительный.

И все же даже сквозь эти коллективные децибелы со всех четырех сторон можно было услышать, как порядка 350 болельщиков из Петербурга поддерживают «Зенит».

Причем не только традиционным «Вперед, за Питер», но и «Россия! Россия!». К слову, по нашим данным, перед игрой со стороны особо разгоряченных фанатов «Селтика» была попытка устроить нечто вроде потасовки. Однако четко сработала шотландская конная полиция, которая оттеснила своих соотечественников от гостей.

Что же касается первого тайма матча, то с основной задачей «Зенит» справился — выдержал давление «кельтов» как на поле, так и с трибун.

В итоге на перерыв обе команды проводили аплодисментами.

«Кельтские» песни и пляски

Мало что изменилось - как с точки зрения характера игры, так и в поведения трибун - после возобновления игры. Разве что на 68-й минуте последние устроили еще одно шоу, дружно включив фонарки на своих мобильных телефонах.

Когда же вскоре забил МакГрегор, по стадиону пронеслось единое «Е-еееееее!», а потом начались «кельтские» песни и пляски. Хорошо обученные стюарты по явно отработанному сценарию тут же встали вдоль линий поля. Но и на трибунах прыгали так, что даже в ложе прессы пол под ногами ходил ходуном.

В итоге празднование гола растянулось фактически до окончания игры. Пусть даже «Селтик» отошел в оборону, за что «Зенит» его мог вполне наказать.

Правда, к чести первых рядов, мяч они у себя не задерживали: даже когда тот попадал к ним от ног хозяев поля, его быстро доставляли игрокам «Зенита», чтобы те могли выбросить аут.

Когда же прозвучал финальный свисток, счастье местной публики достигло апогея, а ее команда отправилась на круг почета. Но уже минут через 10 минут весь «Селтик Парк» опустел так же быстро, как 100 минут назад заполнился.

Разве что российские болельщики по соображениям безопасности какое-то время оставались на своем секторе. К слову, после этого они отправились в центр города пешком, своей колонной в сопровождении полиции. Само собой, не в лучшем настроении.

Таким же оно было и у игроков «Зенита».

- Сегодня сказать нечего, - один за всех держал ответ в смешанной зоне Александр Кокорин, и был при этом краток. - Поговорим после второго матча в Петербурге.

Напомним, он состоится через неделю, 22 февраля.

Фото: Mark Runnacles / Stringer / Getty Images Sport /Gettyimages.ru, ФК «Зенит»