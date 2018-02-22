Денисов забивает, «Локомотив» проходит «Ниццу»: гол и лучшие моменты

В ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы между «Локомотивом» и «Ниццей» сильнее вновь была команда Юрия Семина.

Факты о матче:

«Локомотив» обыграл «Ниццу» в ответной игре плей-офф Лиги Европы – 1:0.

В первом матче во Франции московская команда добилась волевой победы – 3:2. Хет-трик оформил Мануэль Фернандеш.

Вчера в 1/8 финала Лиги Европы уже пробился один российский клуб – ЦСКА.

Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме, Рыбус, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, Денисов, Фернандеш, Миранчук, Миранчук, Фарфан, Ари.

Стартовый состав «Ниццы»: Бенитес, Данте, Перро, Бюрне, Сарр, Сипрьен, Сери, Ле-Мелу, Сент-Максимен, Плеа, Балотелли.

Лучшие моменты

Балотелли с размаху издалека проверяет перекладину на прочность.

Супермарио повторяет этот трюк чуть позже со штрафного.

Быстрая контратака «Локо». Алексей Миранчук выводит на удар брата Антона, но тот не реализует верный момент.

1:0. Денисов оказывается расторопнее всех в чужой штрафной и забивает важнейший гол!

Под конец тайма Гильерме отражает выстрел все того же Балотелли со стандарта.

Снова выручает Гильерме. Голкипер хозяев отбивает непростой мяч, да еще очень грамотно – чтобы свои подобрали.

Как же не везет сегодня Миранчукам… Антон заряжает в дальнюю штангу.

«Ницца» устраивает навал в концовке, но поздно пить «Боржоми».

Лига Европы. Основной турнир. 1/16 финала

«Локомотив» (Москва) — «Ницца» (Ницца) — 1:0 (1:0)

Гол: Денисов, 30 (ВИДЕО).

Текстовая трансляция и статистика

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

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