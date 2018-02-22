Денисов забивает, «Локомотив» проходит «Ниццу»: гол и лучшие моменты

В ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы между «Локомотивом» и «Ниццей» сильнее вновь была команда Юрия Семина.
Факты о матче:
- «Локомотив» обыграл «Ниццу» в ответной игре плей-офф Лиги Европы – 1:0.
- В первом матче во Франции московская команда добилась волевой победы – 3:2. Хет-трик оформил Мануэль Фернандеш.
- Вчера в 1/8 финала Лиги Европы уже пробился один российский клуб – ЦСКА.
- Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме, Рыбус, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, Денисов, Фернандеш, Миранчук, Миранчук, Фарфан, Ари.
- Стартовый состав «Ниццы»: Бенитес, Данте, Перро, Бюрне, Сарр, Сипрьен, Сери, Ле-Мелу, Сент-Максимен, Плеа, Балотелли.
Лучшие моменты
Балотелли с размаху издалека проверяет перекладину на прочность.Открыть видео
Супермарио повторяет этот трюк чуть позже со штрафного.Открыть видео
Быстрая контратака «Локо». Алексей Миранчук выводит на удар брата Антона, но тот не реализует верный момент.Открыть видео
1:0. Денисов оказывается расторопнее всех в чужой штрафной и забивает важнейший гол!Открыть видео
Под конец тайма Гильерме отражает выстрел все того же Балотелли со стандарта.Открыть видео
Снова выручает Гильерме. Голкипер хозяев отбивает непростой мяч, да еще очень грамотно – чтобы свои подобрали.Открыть видео
Как же не везет сегодня Миранчукам… Антон заряжает в дальнюю штангу.Открыть видео
«Ницца» устраивает навал в концовке, но поздно пить «Боржоми».Открыть видео
Лига Европы. Основной турнир. 1/16 финала
«Локомотив» (Москва) — «Ницца» (Ницца) — 1:0 (1:0)
Гол: Денисов, 30 (ВИДЕО).
Текстовая трансляция и статистика
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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