Как «Зенит» в Дубае встретился с Данни, а Манчини - с Каннаваро

Контрольный матч сине-бело-голубых с пражской «Славией» превратился чуть ли не в вечер футбольной дружбы. Но только не на поле.

«Как поживаешь, Фабио?»

На стадионе «Мактум бин Рашид аль Мактум» корреспондент «Матч ТВ» оказался за 1:45 до начала матча «Зенит» - «Славия». На поле в это время шли последние минуты другой встречи - «Гуанчжоу» с «Копенгагеном». Напомним, последний три дня назад был разгромлен сине-бело-голубыми - 5:0. На этот раз датчане тоже не забили, зато и не пропустили. И быстренько покинули арену.

А вот «Гуанчжоу» задержался на добрых полчаса. Дело в том, что вскоре подъехал «Зенит», после чего многие тренеры китайского клуба вряд ли покинули бы стадион, даже если бы вся команда давно сидела в автобусе.

Ведь возглавляет «Гуанджоу» не кто иной, как легендарный Фабио Каннаваро. Последний, к слову, из защитников, ставший в 2006 году обладателем «Золотого мяча». Соотечественников в тренерском штабе у Каннаваро, как и у Роберто Манчини в «Зените», немало. Поэтому нетрудно догадаться, что тут началось с приездом петербургской команды. Само собой, очень тепло друг с другом встретились и главные тренеры. Их разговор на кромке поля длился минут 15.

- О чем говорили? Это были дружеские вопросы-ответы: «Как поживаешь? Как тебе работается? Как жизнь? Как вообще сам?» Что-то вроде того, - расскажет уже после игры со «Славией» Манчини.

Два капитана в разных лодках

Манчини уже попрощался Каннаваро, игроки «Зенита» потихоньку потянулись в раздевалку готовиться к разминке, «Славия» же все не приезжала на стадион и не приезжала. А ведь пражан многие игроки петербургской команды ждали как никакого другого соперника. Особенно капитан Доменико Кришито. В подтрибунное помещение он не пошел — из-за небольшого повреждения защитник остался вне заявки на матч. Но при этом от нетерпения периодически поглядывал на тоннель — не появились в нем игроки чешского клуба. Вернее, один футболист — Мигель Данни.

И вдруг португалец действительно буквально вылетел из «подтрибунки».

- Тимо, как ты? - тут же по-русски выпалил Данни, едва заметив на поле Анатолия Тимощука, расставлявшего воронки для разминки.

- Привет! - бросил Данни на ходу корреспонденту «Матч ТВ». И в следующее мгновение уже был у зенитовской скамейки, где моментально угодил в объятия. Сначала президента «Зенита» Сергея Фурсенко, а затем — Доменико Кришито. Своего лучшего друга, которого сам португалец давно называет братом. Так в Дубае состоялась встреча двух капитанов «Зенита». Бывшего и действующего. Впрочем, и в этой ситуации Данни, как выяснилось, остался человеком с повязкой на рукаве: спустя полчаса именно он вывел «Славию» на поле. Причем по дороге к центральному кругу успел хлопнуть по спине Юрия Жиркова и показать знаком зенитовской скамейке — после игры обязательно пообщаемся!

Дриусси понравилась грубоватая игра

После стартового свистка видеть Данни не в зенитовской, а в красно-белой форме и под 7-м, не под 10-м номером было крайне непривычно. С другой стороны, его манеру бегать и врываться в чужую штрафную невозможно перепутать ни с чем. И уже в течение первых 10 минут португалец дважды угрожал воротам «Зенита».

Что касается сине-бело-голубых, то, как и пообещал после утренней тренировки Манчини, он изрядно перетряхнул стартовый состав по сравнению с игрой трехдневной давности. Благодаря этому факту появилась возможность понаблюдать за линией нападения в сочетании Кокорин – Заболотный - Дриусси.

Отметим, что первые двое забили по голу, и уже по два на сборе, а Кокорин в этой встрече являлся капитаном «Зенита».

- Соперник играет грубовато, но это даже хорошо, - высказал в свою очередь при счете 1:0 в перерыве любопытную мысль Дриусси. - В официальных матчах, скажем, в той же Шотландии нас жалеть не будут. Да, так сложнее, но в то же время интереснее. Что касается тех, кто выходит на поле с первых минут, то пока мы не воспринимает это как основной состав.

Лучший гол в карьере Терентьева

Данни вышел и на второй тайм («Зенит» вообще обошелся в перерыве без замен). Правда, спустя 10 минут португалец все же отправился отдыхать. В раздевалку он уходил под аплодисменты болельщиков «Зенита», которых на игру пришло немало.

- Браво, Мигель! - не выдержал сидевший с народом на трибуне Кришито.

Там же матч смотрел и Юрий Лодыгин. Поэтому подумалось: сегодня все 90 минут отыграет Андрей Лунев. Но не тут-то было. Манчини во втором тайме решил дать игровую практику Егору Бабурину.

Как бы там ни было, «Зенит» вновь забил 5 мячей. Точку в матче, и весьма эффектную, поставил Денис Терентьев.

- Как удалось попасть издали в «девятку»? Вы же видели: я сначала пристрелялся — в штангу угодил. А вообще это, наверное, мой самый красивый гол в карьере, - признался защитник.

Для Данни «Зенит» по-прежнему, как семья

Впрочем, один игрок «Славии» и почти весь «Зенит» очень скоро забыли об итоговом счете 5:1. Ведь спустя четверть часа после финального свистка Данни по-настоящему пришел в гости к своим друзьям, оказавшись возле раздевалки сине-бело-голубых. Что тут началось! Достаточно сказать, что сначала экс-одноклубника чуть не затискали игроки, массажисты, администраторы «Зенита». Потом с ним сфотографировался буквально каждый. А некоторые, как Юрий Лодыгин и Доменико Кришито, по два раза и еще группами.

Не обошлось и без взаимных подарков. Традиционных в таких случаях. В итоге португалец, пришедший с целым мешком своих футболок «Славии», удалился с пакетом зенитовских.

При этом было видно — уходить от друзей ему явно не хотелось. Так что пообщаться с Данни удалось и корреспонденту «Матч ТВ».

— Рады были всех вновь увидеть?

— Конечно, очень рад! Вся команда «Зенит» — мои большие друзья, моя семья, - ответил Данни по-русски, который явно не забыл.

— Кришито вас по обыкновению встретил, как брата?

— Миммо — мой брат. Мы провели отпуск вместе с ним и его семьей в Дубае и на Мальдивах. Обязательно еще раз встретимся здесь на сборах.

— Как чувствуете себя в новом клубе?

— «Славия» — хорошая команда, но, конечно, «Зенит» — это другой уровень, если их сравнивать. Сейчас у нас новый тренер, который меняет модель игры. Первые сборы, товарищеская встреча. Мы только начинаем.

— Вы сразу в «Славии» стали капитаном?

— Нет, повязку могу носить не только я. Есть еще три игрока, которые исполняют эту роль.

— Как себя чувствуют в Праге ваши сыновья-близнецы Франсишку и Бернарду?

— Хорошо. Они играют в Академии «Славии». Им все нравится. С дочкой тоже все отлично. Уже может говорить «мама» и «папа». Ползать начала.

— Скучаете по «Зениту»?

— Конечно, скучаю. Смотрю почти все его матчи. И в Лиге Европы, и в чемпионате. Ностальгия есть не только по клубу, но и по Санкт-Петербургу.

— Собираетесь как-нибудь туда приехать?

— Да — на чемпионат мира….

Мы могли бы разговаривать еще и еще, но в этот момент Данни позвали — пора было садиться в автобус «Славии».

Фото: ФК «Зенит»

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