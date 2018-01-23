«Барса» Вальверде круче «Барсы» Гвардиолы. А Месси теперь еще опаснее

Подробное сравнение двух каталонских машин – в паре картинок.

«Барселона» в первый сезон Хосепа Гвардиолы (2008/09), как мы помним, выиграла все турниры, в которых принимала участие. Нынешний состав пока о таком может только мечтать, но ход набрал схожий. Предлагаем сравнить статистику этих двух команд на данном отрезке чемпионата Испании – то есть по прошествии 20 туров.

Обе «Барселоны» к этому моменту лидировали в таблице с примерно одинаковым количеством очков и отрывом от ближайшего конкурента. Однако Пеп в стартовом туре успел сенсационно уступить в гостях «Нумансии» (0:1). Вальверде пока проигрывал в менее значимых турнирах (Суперкубок и Кубок Испании).

«Барса» Гвардиолы забивала чаще, но и пропускала на порядок больше. В первую очередь это связано с тем, что сейчас в составе много травмированных в линии атаки (тот же Дембеле) и довольно часто команда играет в двух чистых форвардов, а не трех. Гвардиола и Вальверде к концу января заиграли схожее количество футболистов, но у нынешней «Барселоны» хотя бы по одному голу забили больше половины из них. Сегодняшняя команда в этом плане более разнообразна и универсальна.

Впечатляет мощная победная серия Пепа. Вальверде на старте чемпионата выдал семь побед подряд, но затем оступился в Мадриде. Сейчас у «Барсы» шестиматчевая действующая серия, а впереди следующие соперники: «Алавес», «Эспаньол», «Хетафе», «Эйбар», «Жирона», «Лас-Пальмас». Она вполне может и должна продолжиться.

В чем точно нет сомнений, так это в возросшей результативности Лионеля Месси и том влиянии, которое оказывает он на итоговые показатели команды. Сейчас Лео не пропустил ни одной игры с начала чемпионата, в отличие от сезона девятилетней давности. Соответственно, и отличался он чаще. Особенно удались ему матчи с «Эспаньолом» и «Эйбаром», тогда как при Гвардиоле к этому отрезку сезона он больше двух мячей не забивал.

Фото анонса: globallookpress.com; David Ramos / Stringer / Getty Images Sport / Getty Images; Alex Caparros / Stringer / Getty Images Sport / Getty Images; Angel Martinez / Stringer / Getty Images Sport / Getty Images; Aitor Alcalde / Stringer / Getty Images Sport / Getty Images

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