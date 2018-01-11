Девушка разрисовывает бутсы футболистам. Даже Месси отхватил пару!

«Матч ТВ» показывает, как выглядят работы, по которым сходит с ума вся Южная Америка.

Футбольные бутсы раньше привычно было ассоциировать с какими-то будничными и рабочими моментами. В лучшем случае их пытались делать более удобными и комфортными. Куда реже – вкладывали серьезные дизайнерские решения. Долгое время, по сути, кроме практично-мрачной черной экипировки ничего и не было. Сейчас технические спонсоры федераций, клубов и игроков стараются уделять внимание и внешнему виду, конкурируя во всех сферах сразу.

Пока гранды сражаются между собой у всех на виду, в Парагвае 25-летняя девушка вручную разрисовывает каждую пару, делая работу на заказ. Зовут ее Лили Кантеро, и рисует она, по собственному признанию, сколько себя помнит. Хотя непосредственно футбольной темой увлеклась лет пять назад.

Прямо сейчас ей стремительно наступает на пятки всемирная известность и признание. Вчера Лили выложила в Инстаграме фото, где раскрашенные ее руками бутсы держит в раздевалке сам Лео Месси. Как так получилось?

«Три месяца назад я отправила ему подарок. По почте. Видимо, сейчас вот пришло. Это вообще на самом деле большая удача, потому что возникло немало трудностей. Понятно, что посылку проверяла служба безопасности клуба, но еще до этого был целый ряд неприятных факторов на таможне», - сказала Кантеро в интервью парагвайской прессе.

В самом Парагвае ее знают примерно все. Вот неполный список игроков, которые либо выступают в бутсах, любовно раскрашенных Лили, либо же хранят их как сувенир.

Роке Санта Крус, «Олимпия» (Парагвай)

Паоло Герреро, «Фламенго» (Бразилия) и сборная Перу

Альваро Перейра, «Эстудиантес» (Аргентина) и сборная Уругвая

Дерлис Гонсалес, «Динамо» (Киев, Украина) и сборная Парагвая

Пабло Агилар, «Тихуана» (Мексика) и сборная Парагвая

Хорхе Рохас, вингер, «Серро Портеньо» (Парагвай) и сборная Парагвая

Кристиан Риверос, «Олимпия» (Парагвай) и сборная Парагвая

Вальтер Гонсалес, «Пачука» (Мексика) и молодежная сборная Парагвая

Виллиам Мендьета, «Олимпия» (Парагвай)

Пабло Себальос, «Соль де Америка» (Парагвай)

Кристиан Богадо, «Унион Комерсио» (Перу)

Ну, и наконец, те самые бутсы, которые получил Месси.

Круты они прежде всего тем, что на них запечатлены несколько ключевых моментов и важных персонажей из жизни и карьеры аргентинца. Например, встреча с будущей супругой Антонеллой Рокуццо. Или то самое прошлогоднее празднование гола на «Сантъяго Бернабеу» со снятой футболкой. Совместный снимок с бабушкой. Или езда на спине Роналдинью, чей вклад в свое развитие как игрока Месси не раз отмечал.

Лили говорит, что мечтает встретиться с Лео и пообщаться с ним о футболе и искусстве. Кажется, у них обоих вполне получается совмещать эти два понятия, будь то поле «Камп Ноу» либо домашняя мастерская.