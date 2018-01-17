Роналдинью завершил карьеру. 10 фото, которые напомнят о главном

От «Барселоны» до «Барселоны».

ЧМ-2002 стал первым по-настоящему крупным турниром, на котором Роналдинью заявил о себе. Главным героем стал Роналдо, но без Ривалдо и Роналдинью это была бы не те бразильцы.

Времена, когда за «Золотой мяч» боролись более двух человек.

Знаковый финт Роналдинью: взгляд в одну сторону, мяч – в другую.

Перейдя в «Милан» в 2008 году, бразилец заскучал, но напоследок выиграл серию А.

Свои последние матчи за сборную погрузневший Роналдинью отыграл пять лет назад, а больше всего по традиции его боялись в сборной Англии.

По возвращении на родину форвард набрал форму и демонстрировал периодически ту самую магию, особенно в «Атлетико Минейро».

«Флуминенсе», по сути, стал последним клубом в карьере великого игрока. Дальше был мини-футбол в Индии.

От участия в благотворительных матчах Роналдинью никогда не отказывался.

Вот уже года бразилец является послом «Барселоны», представляя клуб на разных мероприятиях.

Но и отдыхать, как и раньше, умеет с размахом. Карнавалы словно созданы были специально для него.

Фото: Raphael Dias/Getty Images, Jeff Zelevansky/Getty Images for FC Barcelona, Alex Livesey/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Pedro Vilela/Getty Images, Clive Brunskill/Getty Images, Claudio Villa/Getty Images, Bagu Blanco/Getty Images, Luis Bagu/Getty Images, Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images