«Настораживает процент брака у полузащитников». Дмитрий Ананко – о поражении «Спартака»

Своими впечатлениями от товарищеского матча «Спартака» с «Астаной», в котором москвичи уступали со счетом 0:3, но смогли провести два мяча в концовке, поделился бывший защитник и тренер красно-белых Дмитрий Ананко, комментировавший игру на «Матч ТВ» в паре с Нобелем Арустамяном.

- Действия команды, особенно в первом тайме, оставляли желать лучшего: очень много невынужденных ошибок, потерь и закономерные пропущенные мячи, - отметил Ананко. - Хотя свои моменты тоже создавали: одну красивую комбинацию провели, также был шанс у Глушакова после отскока, но его опередили.

- Такие матчи не повод для каких-то выводов?

- Если резюмировать, то работа идет, и до идеала ее непочатый край. К тому же надо понимать, что «Астана» - действующий чемпион Казахстана, участник еврокубков, поэтому соперник был достойного уровня. Все, думаю, видят, что казахские команды, как и азербайджанские, в последние годы прибавляют и достойно выступают в Европе. При этом до первой официальной игры «Спартака» меньше месяца, и есть вещи, которые настораживают. Будем надеяться, что это, скажем так, отклики сборов.

- Наверное, больше всего настораживает оборона с учетом травмы Джикии.

- В пропущенных мячах, конечно, принято винить оборону, но к голам приводят и ошибки, после которых соперник начинает атаки. Тревожит как раз высокий процент брака у полузащитников.

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- Кутепов был одним из немногих, кто провел на поле 90 минут, значит, его наигрывают на замену Джикии?

- То, что его не заменили, с точки зрения поиска замены Джикии ничего не значит. Мы не знаем, допустим, о таких субъективных вещах, как распределение нагрузки и в каком режиме каждый из игроков тренировался. Понятно, что теперь у Ильи появляется больше шансов на возвращение в основу, но ему все равно надо доказывать – это не должен быть искусственный процесс. Хотя, конечно, в условиях лимита на легионеров россиянам прогрессировать сложнее. Кутепов может играть лучше. Время идет, он уже не такой молодой. Пусть у нас и принято считать 23-летних футболистов молодыми – это в корне неправильно. Но здесь мы все заложники нашей системы.

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- Много разговоров было о возможном уходе Зе Луиша и Промеса. В их действиях не ощущалось «предотъездное» настроение?

- Зе Луиш вышел очень заряженным на игру, отдал отличный пас в моменте со вторым голом, боролся, искал мяч. Промес играл не так ярко, но по годичному опыту совместной работы знаю его как настоящего профессионала. Конечно, все эти слухи не могут идти на пользу, однако Каррера же заявил, что «Спартак» не собирается никого продавать. Так что всем надо успокоиться.

- Олег Романцев, по рассказам, не признавал поражений даже на сборах, а как реагировал Каррера, когда счет начал расти в пользу соперника?

- Его показывали не очень часто, и в эти моменты он спокойно сидел на лавочке. Значит ли это что-то? Поймите, можно бегать и жестикулировать, но совершенно точно большое заблуждение считать - раз тренер сидит без эмоций, он не переживает. Вспомните Романцева или Лобановского. Валерий Васильевич качался, Олег Иванович покуривал. Бесков вообще на трибуне находился - но разве все это свидетельствует о равнодушии? Видимо, Каррера просто посчитал, что на сегодняшний день надо реагировать таким образом.

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Фото: РИА Новости/Александр Ступников