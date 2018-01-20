Погребняк уже оштрафован. Да еще и сыграл за «Спартак»

«Матч ТВ» стало известно развитие событий в конфликте между «Динамо» и Павлом Погребняком, а также детали подписания Константина Рауша.

По данным источника, близкого к руководству динамовского клуба, форвард бело-голубых, уехавший в день календарного матча своей команды на игру «Ювентус» – «Интер», не хочет расторгать отношения по соглашению сторон. «Динамо» намерено уволить футболиста, подав в понедельник заявление на расторжение контракта в РФС. Сам Погребняк встречных действий пока не предпринимает, утверждая, что хочет играть в футбол.

Вместе с тем в клубе понимают: отсудить у игрока штраф в 20 миллионов евро нереально. Более того, там не ставят подобной задачи. Главная цель – расторжение очень дорогого контракта с нападающим, до истечения которого осталось несколько месяцев. Клуб готов к суду, руководство отдает себе отчет, что отспорить годовой, полугодовой оклад или любую другую сколько-нибудь значимую сумму будет не худшим вариантом, по крайне мере в моральном плане. При условии разрыва отношений, конечно, что позволит «Динамо» существенно сэкономить.

А пока ясность не наступила, клуб оштрафовал Погребняка на 9 миллионов рублей. Причем не только за отъезд в Турин, который в «Динамо» считают прогулом. Сразу после Рождества динамовец принял участие в турнире выпускников спартаковской академии, причем в сети появились его фото в красно-белой форме с логотипом другого технического спонсора («Динамо» и «Спартак» экипируют разные производители).

Имелись к форварду и другие претензии, связанные с его медийной активностью и маркетинговыми обязательствами. В итоге клуб сохранил за Погребняком официальный оклад в 300 тысяч рублей, но лишил его 9-миллионной месячной надбавки. Пока это разовая акция.

В клубе не рассматривают вариант, при котором Палата по разрешению споров обяжет футболиста выплатить вменяемый штраф, но сохранит в силе действующий контракт. По трудовому законодательству за прогул полагается увольнение – именно этого намерено добиться «Динамо». Если же Погребняк решит оспорить вердикт, ему придется апеллировать в более высокие, в том числе международные, инстанции. Разбирательство получится материально затратным, продлится несколько месяцев и окажется невыгодным для Погребняка – на это тоже рассчитывают в «Динамо». Признавая: интересы форварда в Палате по разрешению споров РФС будут представлять грамотные, едва ли не лучшие в стране спортивные юристы.

Важным фактором считают в клубе и репутационный. Руководству «Динамо» надоели разговоры о том, что с многомиллионным контрактом форварда не все чисто и что кто-то в клубе получает с него свою долю. В этом смысле судебное разбирательство, даже если потом придется выплатить какую-то компенсацию, сработает на имидж бело-голубых, не без успеха латающих сейчас прежние финансовые дыры.

Сам Павел от комментариев отказался. «Я не комментирую ничего. Придет время – выскажусь. Мне нельзя комментарии давать», – сказал он корреспонденту «Матч ТВ».

Что касается Константина Рауша, переходящего в «Динамо» из «Кельна», сделка практически завершена. Осталось уладить последние технические детали, после чего стороны объявят о подписании. Случится это, скорее всего, в понедельник. Рауш побывал в Москве, прошел медосмотр и в субботу вернулся в Германию. В его работе на первом турецком сборе смысла нет, поскольку функциональное состояние игрока намного лучше, чем у только что вернувшихся из отпуска динамовцев. К команде Рауш присоединится на втором сборе, который начнется 27 января.

Возникает вопрос о сумме на приобретение Рауша. Несмотря на рамки финансового fair play, «Динамо» сумело найти деньги в размере полутора миллионов евро. В том числе за счет урезания других расходов: в прошлом году бюджет клуба был сокращен в два раза, в этом году намечена дополнительная полуторакратная оптимизация.

В связи с этим большое финансовое значение в клубе придают расставанию с группой игроков. Уход Бечирая уже оставил «Динамо» в небольшом плюсе. В профицит, вероятно, зачтется сохраненная зарплата Вандерсона, которого брали свободным агентом и который, возможно, уйдет с компенсацией, покроющей расходы на его содержание. История с Погребняком, если она завершится для «Динамо» успешно, позволит не только компенсировать приобретение Маркова, но и высвободить деньги на Рауша.

Сложная ситуация с Зотовым – ему придется искать клуб РФПЛ, в этом случае потери будут незначительными. А вот по Сапете, считают в «Динамо», есть основания для расторжения договора бесплатно либо с минимальной компенсацией. Основания в том числе дисциплинарные. Футболист имел взыскания за драку и публичную активность спорной тематики, кроме того, у Сапеты непростой момент в личной жизни, финансово и юридически связанный с его клубными делами. В «Динамо» считают это нарушениями внутренних положений, позволяющими в ближайшие дни обратиться в Палату по разрешению споров.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко; spartak.com; Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru

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