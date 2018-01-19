Кирилл Капленко: «Хочу стать великим футболистом и хорошим человеком»

Этот 18-летний парень из Белоруссии - один из немногих игроков «Зенита-2», кого по ходу осенней части сезона Роберто Манчини на постоянной основе привлекал к главной команде и выпускал на поле. Работает он сейчас и на сборе в Дубае. Несмотря на нагрузки, постоянно улыбается и буквально излучает позитив. Хотя, по его признанию, однажды дело дошло и до слез.

Сто тысяч за сто набиваний

- Как вы пришли в футбол?

- Тут все очевидно: у меня папа (Дмитрий Капленко. — «Матч ТВ») и брат — футболисты. Так что с детства с мячом. И уже в шесть лет заявил: «Я тоже буду играть!» Правда, когда начал заниматься, отец карьеру уже закончил. Но мы постоянно тренировались вместе: я, папа и брат.

- Отец здорово вас гонял?

- Помню такой момент. Мы выходили во двор, и отец говорил: набьешь 100 раз мяч на ноге — тебе приз 100 000 белорусских рублей. Это совсем небольшие деньги, зато какой стимул. Я очень старался! Пока не добивался своего — не уходил. Со временем, кстати, ставки росли и чеканить надо было все больше и больше. Поэтому и сам занимался, чтобы лицом в грязь не ударить (смеется).

- Ставил ли вам отец какие-то игровые элементы?

- Постоянно работали над тем, как надо действовать корпусом, — у меня поначалу с этим не очень хорошо было. Технике много времени уделяли. Такие моменты всегда были.

- За кого в детстве болели?

- За «Динамо» (Минск). Там же брат играл. До сих пор этой команде симпатизирую.

- В последние годы в Лиге чемпионов чаще БАТЭ светится…

- Ну, в этом турнире, конечно, за БАТЭ переживаю. Но в чемпионате — за «Динамо». Традиции - сильная вещь (улыбается).

- Говорят, детские обиды очень долго не забываются. Есть у вас такой случай из юношеского футбола?

- Мне было 14, и мы на турнире играли против «Селтика». Я сломал ногу. В самом начале лета! Было очень обидно. К тому же потом еще «Тоттенхэму» в финале 0:2 проиграли.

- Как вы оказались в «Зените»?

- Сначала мой агент вышел на «Краснодар», куда из Белоруссии и приехал. А спустя какое-то время он же сказал, что есть интерес со стороны «Зенита». Хотят меня посмотреть, и если все хорошо, подписать.

- Считаете, надо было уезжать из Белоруссии?

- Ой, что вы — конечно. На сто процентов!

- Почему?

- В России все-таки совершенно другой уровень. И такой шанс никак нельзя было упускать.

- То есть лет в 16-17 поехали покорять Россию?

- Можно и так сказать (смеется). Футбол в Белоруссии поднимается, если выйдет на высокий уровень, буду только рад. Но сейчас лучше играть в России.

- Освоились уже в Петербурге?

- Когда только приехал, может, с неделю пожил в интернате. Но потом стал снимать квартиру. Вообще очень быстро привык к Санкт-Петербургу. В Москве тоже бывал, но чувствовал — не мой город. А Питер — мой.

- В чем это выражается?

- Нет лишней суматохи, суеты. В то же время это очень современный город.

«О, игрок основы сверху спустился»

- В российском чемпионате вы считаетесь легионером?

- Уже нет.

- Согласны, что нынешний сезон стал для вас своеобразным прорывом?

- Это, понятно, далеко не предел, но во многом можно и так сказать.

- Удивились, когда Манчини именно вас взял из «Зенита-2» в основу?

- Очень! Но теперь надо работать еще больше, чтобы и дальше разрешали тренироваться с главной командой.

- На клубной базе в Удельной поле «Зенита-2» находится под горкой. Когда туда возвращались, наверняка немало шуток в свой адрес слышали?

- Это точно! Пацаны подкалывали: «О, игрок основного состава сверху спустился! Есть у кого поучиться!» Ну и так далее…

- Константина Зырянова в «Зените-2» по имени отчеству называли?

- Обязательно Константин Георгиевич. Даже когда мы еще вместе с ним выходили на поле.

«Лучший матч сыграл в компьютере»

- Ваш дебют в стартовом составе «Зенита» состоялся в кубковом матче с питерским «Динамо». Но дело, говорят, закончилось слезами.

- Это правда. Привез пенальти, и вообще все для меня было эмоционально. И, конечно, обидно. Потом надо было со всем этим справиться, преодолеть. Мне кажется, получилось.

- Тогда болельщики сравнивали вас с человеком, которого учат плавать, бросив в глубокую воду.

- Чуть-чуть похоже. Тем более это была моя первая официальная игра на таком уровне на позиции центрального защитника.

- Какое амплуа считаете основным?

- Опорный полузащитник. Но могу и немного выше играть.

- После той игры Манчини сказал, что вы были одним из лучших на поле.

- Может, действительно в целом сыграл не так уж плохо. Но главный тренер сказал так, как мне кажется, больше для того, чтобы я психологически не сломался. Хотел поддержать.

- Это сработало?

- Конечно! Например, когда потом доверили сыграть в чемпионате с «Ахматом», уже получше себя чувствовал. Первые минуты — так себе, а затем — уверенно.

- Как сейчас работается на сборе?

- Физически тяжело, но другого и не ожидалось. Доказывать надо, что все у меня нормально.

- Чем помимо футбола интересутесь?

- Кино очень люблю. И бои UFC смотреть.

- Нынешнюю молодежь упрекают за излишнее увлечение гаджетами и соцсетями. Как у вас с этим?

- Мне кажется, я на игру в футбольный симулятор больше времени трачу (смеется).

- Какую команду выбираете в качестве своей?

- От соперника зависит. Если он «Барселона», я - «Бавария». Чтобы вообще его уничтожить (смеется). А так и за «Зенит» вовсю играю.

- Кто ваши соперники?

- Бывает, по Сети играю. Или пацаны ко мне приходят. Даня Лесовой, например.

- Сами себя в свою виртуальную команду покупаете?

- Как только появился в версии FIFA — сразу же купил! И тут же отдал голевую, забил! Надо и тут прогрессировать. Но пока это был мой лучший матч в карьере (смеется).

- Прибавилось ли болельщиков «Зенита» в Белоруссии?

- Думаю, да. Друзья, близкие — это на сто процентов. А мой родной город Молодечно почти весь теперь за «Зенит» болеет (улыбается).

- О чем вы мечтаете?

- Конечно же, стать великим футболистом (улыбается). И хорошим человеком. Думаю, одно другому не мешает.

- Тогда в заключении выберите: Криштиану Роналду или Месси?

- У меня и самого в голове часто это крутиться. Но, знаете, мне Роналду нравится тем, что он, по-моему, больше всех работает. А Месси — бешеный талант с детства. Поэтому чуть больше импонирует португалец.

Фото: twitter.com/zenit_spb; fc-zenit.ru; ТАСС

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