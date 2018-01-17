Дзюба и Шатов не нужны «Зениту». Как так получилось, и что им делать?

Раз в четыре года, в январе, «Зенит» по медицинским показателям отцепляет от сборов громких футболистов. В 2014-м нестерпимо прихватило пятку Романа Широкова. Такова была официальная версия, объяснявшая его отъезд с израильского сбора. С опровержением игрок не спешил, ахилл его действительно хронически беспокоил, но рядом со сдержанной клубной уверенно, не хромая, ходила и неформальная версия, согласно которой полузащитник в перерыве игры с «Шахтером» подрался с Лучано Спаллетти. За «Зенит» Роман больше не провел ни единого матча.

В январе 2018-го официальное заявление клуба отправило Артема Дзюбу залечивать неизвестную травму в загадочную «клинику ФИФА». В медицинские заведения с таким названием ехать страшновато. Ее последним пациентом мог быть, к примеру, Йозеф Блаттер, и где он теперь?

Дзюба выбрал другой путь. Уверенный пользователь Инстаграма, он вручил неизвестному соратнику камеру и выступил в популярном жанре «не постановочное фото из тренажерного зала». Впрочем, карточки могут быть и архивные, снятые в другое время. Главное – подписи к ним: «Готов на все 100» и «Здоров как лев».

Сам поступок выглядит как готовность к открытому конфликту, но обратим внимание на детали. Во-первых, Дзюба в тренировочной форме с зенитовской символикой. Указание на то, что он остается в рамках контракта и выполняет свои обязанности. Даже если его работа на тренажерах снята ранее, появление «стрелки» в кадре в существующем контексте указывает на послушание Дзюбы. Во-вторых, русский язык для Артема все-таки родной, а в русской фразеологии существует устойчивое сочетание слов «здоров, как бык». Но Дзюба избегает любых намеков на «Краснодар». Он даже использует эмодзи с львиной гривой, а лев – символ «Зенита». Еще один знак преданности контракту.

Итак: конфликт, но с оговорками. Как будто полез в драку, но сразу показал, что до конца не пойдет. Так ведет себя человек, который хочет показать: я кое с кем испортил отношения в этой большой корпорации, но еще не со всеми. Есть люди, которые могут все уладить.

Только если Дзюба и найдет выход из ситуации, это будет одновременно и выход из команды. Сложно представить, как он останется, даже исходя из статистики: «Зенит» забивал осенью без Дзюбы, вел борьбу в воздухе (лучше всех в лиге, 60% - среднее качество верховых единоборств) без Дзюбы, а теперь имеет в своем распоряжении Заболотного, персонального лидера осенней части сезона по единоборствам (604), единоборствам в атаке (535; для сравнения: у Кокорина – 324) и единоборствам вверху (371; для сравнения: лучший из «Зенита» Иванович имеет 146).

Дзюба не сработался с тренером, не совпал с фазами его настроений и требований. Зная Дзюбу, можно сказать так: улыбался, когда улыбаться не следовало. И Артем, фотографически возражая против собственной нетрудоспособности, просто спасает варианты продолжения карьеры. Их, видимо, и так не слишком много. «Зенит» готов отпустить его с нулевой трансферной суммой, но, учитывая зарплату, даже с готовностью игрока к понижению, будущему работадателю следует отталкиваться от цифры примерно в $9 млн.

Только теперь по-настоящему становится понятно, что было скрыто во фразе Леонида Федуна «он хочет зарабатывать, как Халк», брошенной владельцем «Спартака» в пору контрактной тяжбы с Дзюбой. С таким контрактом ты становишься похож на автопоезд, ты больше не можешь припарковаться в любом тесном дворике. Имеешь контракт Халка – веди жизнь Халка. Прими не только бонусы контракта Халка, но и его издержки. Куда ты денешься с таким контрактом? Китай уже закрыт. Много продолжают платить англичане, но туда наши перебирались только на волне заметных международных успехов. Их у Дзюбы в последнее время не было. Так что не исключено, что всплывший вариант с французским «Ренном» - это проблеск обходного пути в Англию, ведь из французской лиги 1 туда перебираются регулярно. В общем, «Вест Хэм» хочет Смолова, а нужнее туда уйти сейчас Дзюбе.

Артем не рискует выпасть из поля зрения сборной: он и так не того поля ягода. Станислав Черчесов держит двери в команду открытыми для всех, кроме «больших» нападающих, как он сам осенью объявил: большие в его планы не вписываются. Поэтому Дзюбе вообще не нужно подстраиваться ни под что, кроме своих собственных видов на жизнь. В отличие от его одноклубника.

Олег Шатов тоже не обнаружил себя в списке отъезжающих на первый сбор «Зенита», но у его истории с историей Дзюбы есть лишь еще одна общая деталь: Олег не попал в футбол Роберто Манчини. Клуб оперирует цифрами и указывает на снижение точности и остроты игры Шатова. Цифры трудно оспорить, но они не объясняют причину перемен. Требуются другие цифры, и вот они: Доменико Кришито в 20 первых турах по общему количеству передач (1486) – второй игрок лиги после краснодарца Газинского. По количеству передач в штрафную (143) – второй игрок «Зенита» после звездного новичка Паредеса. По количеству навесов с фланга (116) – второй в лиге после уральца Кулакова.

Манчини перестроил игру фланга. Шатов больше не нужен как хавбек, который в этой зоне отвечает за обострения. Он нужен в качестве напарника капитана, совершающего рейды по бровке. Нужен для забеганий за спину Кришито в боковую линию, но для игрока с правой рабочей ногой это не слишком удобный футбол. Шатов сыграл первые шесть туров в основе, после чего только дважды с середины августа попал в стартовый состав в матчах чемпионата России.

Олег – игрок чемпионского состава «Зенита». Его связь с историей и планами клуба прочнее, чем в случае Дзюбы. Возможно, поэтому «Зениту» труднее придумать, как ему поступить с Шатовым к обоюдной пользе. Футболисту было объявлено, что «Зенит» не согласится отпустить его в два клуба-конкурента – «Локомотив» и «Спартак». То есть ЦСКА с «Краснодаром» в круг ограничений включены не были, но когда из Краснодара поступило официальное предложение о бесплатной аренде и летнем выкупе за $5 млн – «Зенит» выдвинул встречные условия: аренда за $2 млн и выкуп за $6 млн.

С такими условиями попасть в сборную Шатов сможет только в том случае, если Станислав Черчесов всерьез заинтересуется матчами «Зенита-2».

Фото: ФК «Зенит», Getty Images, РИА Новости/Алексей Филиппов, Олег Шатов / Фото: Елена Разина

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