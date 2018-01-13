Александр Тарханов: «У Смолова хватит мастерства закрепиться и регулярно играть в Европе»

Главный тренер «Урала» в интервью «Матч ТВ» – о судействе, холодах, инициативах Федуна и непростой ситуации с нападающими в команде.

Сегодня «Урал» отправился на Кипр на первый тренировочный сбор. Перед вылетом наставник команды Александр Тарханов ответил на вопросы корреспондента «Матч ТВ».

«В пользу «Урала» судьи ни разу ошиблись»

– Знакомиться с обстановкой на Кипре летали Алхимов и Аверьянов. Почему вы сами не отправились?

– «Урал» уже останавливался в этих местах. Так что помощники в большей степени изучали условия для работы, общались с представителями местных клубов и смотрели, как организован тренировочный процесс в других командах.

– Зимние сборы вы проведете в Пафосе – городе, в котором неожиданно объявился Торбинский. Как получилось, что бывший сборник оказался никому не нужен в РФПЛ?

– Дмитрий практически не играл в «Краснодаре», мне сложно сейчас оценить его физическое и функциональное состояние.

– Что случилось с «Уралом» зимой? Если выбрать из комплекса причин одну, наиболее важную.

– Не хватает опыта игр за высокие места. По сути, как попали в четверку, оказались психологически не готовы. Если брать чисто по игре, то плохо выступили только в Уфе. В остальных матчах действовали нормально – зимой не должны были проигрывать ни «Краснодару» на своем поле, ни «Зениту» в гостях.

У нас молодая команда, мы ее собрали всего год назад. Тот состав, что занимал 8-е место в 2016 году, на девяносто процентов обновлен. Сейчас нужно время, чтобы игроки окрепли.

– Вы говорили, что дома потеряли достаточно много очков. Недобор в каких матчах наиболее обиден?

– Игры со «СКА-Энергией», «Динамо» и «Арсеналом». Если брать в целом, то в Краснодаре судья отобрал у нас два очка, назначив в концовке пенальти совершенно ни за что.

– Это самая грубая судейская ошибка в пользу соперника «Урала» в первом круге?

– Пожалуй, да. Жаль, дома не удалось взять реванш – были моменты, могли забить, но уступили.

– А в пользу самого «Урала» разве не ошибались?

– Ни разу.

– Ваша фраза: «В советские времена на судей никто не жаловался, потому что все честно судили». Мне кажется, из ветеранов и тренеров со стажем мало кто согласится…

– В первой лиге бывали кое-какие проблемы, а в высшей ни дисквалификаций, ни жалоб на моей памяти не наблюдалось. Вспомню разве что матч ЦСКА в Ереване, который судил киевлян, и у него симпатии явно были на стороне «Арарата». Мы закончили тогда 1:1. В любом случае с арбитрами раньше не работали.

– Даже киевское «Динамо»?

– Вот сколько раз ЦСКА играл с ним, ни разу нас не «прибили».

«Играли на льду при 20-градусном морозе»

– Задача на сезон – войти в десятку – была скорректирована в зимнюю паузу?

– Будем бороться, а там посмотрим. Главная задача простая – хорошо играть и чаще забивать. Пропустили мы не так много (22 мяча в 20 матчах), но большую часть из них привезли сами себе: кто-то грубо ошибся, кто-то недобежал и так далее. Над этими моментами будем работать на сборах.

– В конце октября вы говорили про Лигу Европы.

– Еврокубки есть в мыслях, но в первую очередь надо сделать так, чтобы нам самим ничего не мешало выигрывать.

– Тульский «Арсенал» в декабре вы собирались принять в манеже, но играли на открытом поле. Не удалось договориться?

– Да просто погода позволила. Был бы мороз градусов двадцать, конечно, сыграли бы под крышей, а так – и температура, и качество поля вполне устраивали.

– Самый холодный матч, в котором вам доводилось участвовать?

– 6 ноября 1979 года в Москве на Песчанке принимали одесский «Черноморец». Вот там был фактически лед и градусов 20 мороза! Но выиграли – 3:0.

– Прошло 39 лет. Уже на настоящем льду ваш «Урал» играет благотворительный матч с «Автомобилистом», да еще в валенках…

– Тайм – в хоккей с мячом, тайм – в футбол. Камерунец Бумаль не играл, а русские адаптировались к этому делу довольно быстро. Наша смена, кстати, свой отрезок в хоккей вничью сгоняла - 1:1, а когда вышли те, кто впервые оказался на льду, стало тяжелее.

– Ваша – в том смысле, что вы тоже играли?

– Да. Я же занимался хоккеем с мячом, играл юношей на первенство города. Это помимо плавания, легкой атлетики и баскетбола. Зимой было три тренировки футбольных, три хоккейных, а в воскресенье игра. Наша команда «Рассвет» постоянно соперничала с «Енисеем», мы их обыгрывали в футбол, они нас – в хоккей с мячом. В турнире участвовало 16 команд, сейчас столько на всю страну не наберется, наверное.

«Премьер-лигу надо расширять, а не сокращать»

– У «Урала» особые отношения с Кубком России. Если бы играть с «Шинником» надо было не в Костроме, отнеслись бы более серьезно к турниру?

– Совершенно точно повезли бы тогда основной состав. Очень много противопоказаний – после травм крестообразных связок опасно было выпускать некоторых футболистов. Но все равно того же Емельянова не уберегли. Сыграл и выбыл с коленом на несколько недель.

Обидно, конечно, что вылетели из Кубка. Могли гораздо лучше выступить.

– Как вам инициативы Леонида Федуна? Не идут ли они вразрез с интересами региональных команд, к которым относится и «Урал»?

– От уменьшения количества команд и разбивки на группы пользы не будет. Так же, как не стало лучше от перехода на «осень – весну». В плей-офф Лиги чемпионов, как видите, представителей России по-прежнему нет.

Во всем мире играют в 16-20 команд в лиге. Разве в Англии за чемпионство борются больше 5-6 клубов? Нет. Везде ситуация похожа на нашу – с борьбой за еврокубки и за выживание.

Сейчас Красноярск, Оренбург, Самара, Тамбов имеют шансы выйти в премьер-лигу. На мой взгляд, это и есть развитие футбола. Негоже, чтобы играли только Москва да Петербург. Поэтому я, наоборот, за расширение премьер-лиги. Больше матчей – больше интереса.

– Лучшим голом первой части сезона болельщики признали мяч Алексея Евсеева в ворота «Тосно». Для вас какой гол был лучшим?

– Были хорошие голы после комбинаций, со стандартов не раз отличались. Но мяч Евсеева действительно хорош – пробил через себя. Он любитель не совсем обычные голы забивать.

Если же брать весь 2017 год, то выделю оба гола Бикфалви «Краснодару» в Кубке страны.

– Бикфалви – лучший игрок первого круга премьер-лиги?

– Конечно. Настоящий лидер, в любом состоянии от него идет максимальная самоотдача. В моей практике было много легионеров, но так, навскидку, сравнить его можно с бразильцем Жозе Соузой, который играл у меня в «Крыльях» в 2003-м. Тот тоже выкладывался всегда.

«Павлюченко вернулся в Москву по семейным обстоятельствам»

– «Урал» чаще всего играет в одного форварда из-за кадрового дефицита в атаке?

– Как Вовка Ильин сломался, мы вообще какое-то время без нападающих играли. Использовали впереди Евсеева, Бикфалви. Сейчас три матча подряд хорошо провел Портнягин, что радует и дает надежду.

– А с Ильиным, удивившим всех в прошлом сезоне, что происходит?

– Пока не набрал форму, не до конца влился. Получил одну травму, начал поправляться – вторую заработал. Надеюсь, скоро приведет себя в норму.

– Григорьев, которого отпустили в сентябре, сейчас явно не помешал бы «Уралу».

– Трудно сказать. Он обладает хорошими качествами как игрок, но незабивной. Посмотрите количество голов за карьеру. Нам нужен футболист, способный именно забить, а не развить атаку.

– Когда вы в последний раз виделись с Романом Павлюченко?

– Он приезжал на московский матч с «Локомотивом», там пересекались.

– Не вариант усилиться хорошо знакомым нападающим прямо сейчас?

– Не ко мне вопрос. Мы хотели его оставить в «Урале» в свое время, но Роман по семейным обстоятельствам переехал в Москву.

– Трансферы – главная зимняя тема. Позиция, требующая усиления, помимо центрфорварда?

– Есть такие, весь отпуск занимаемся ими. Селекционная служба трудится, работа идет, но говорить конкретно пока не могу.

– Уход Павленко – это инициатива тренерского штаба или желание самого игрока?

– Скажем так, обоюдный момент. Саше 32 года, он никогда не отличался выдающимися физическими кондициями. Разумный, с хорошим пасом, но возраст берет свое.

– Многие назвали Федора Смолова лучшим русским игроком года. И мало кто помнит, что именно с вас начался его ренессанс.

– Федя достоин того, чтобы считаться лучшим. Он и на Кубке конфедераций достаточно хорошо выглядел, и в клубе. Пропустив много из-за травмы, остается одним из лучших бомбардиров чемпионата.

Смолов очень хочет в Европу, и это правильно – и для него, и для сборной. Думаю, у него хватит мастерства, чтобы закрепиться в составе зарубежной команды и регулярно там играть.

– 1 апреля на новом стадионе «Урал» примет «Рубин». Не лучше ли было открывать стадион со «Спартаком», который приедет чуть позже?

– Да успеем мы со «Спартаком» еще сыграть… А у «Рубина» очень хорошая команда, которая за последние годы выиграла побольше трофеев, чем «Спартак».

Фото: ФК «Урал», РИА Новости/Владимир Астапкович, РИА Новости/Алексей Даничев, РИА Новости/Антон Денисов, РИА Новости/Виталий Тимкив

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