Клубы РФПЛ едут на сборы. Кто, когда, куда?

«Матч ТВ» рассказывает все, что уже нужно знать о зимнем межсезонье для российских команд.

«Локомотив»

Первый сбор – 12-28 января, Марбелья (Испания). Матчи: 18 января – «Люцерн» (Швейцария), 23 января – «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (Китай), 27 января – «Эстерсунд» (Швеция)

Второй сбор – даты и соперники еще не определены

«Зенит»

Первый сбор – 15-28 января, Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). Матчи: 22 января – «Копенгаген» (Дания), 25 января – «Славия» (Чехия), 28 января – «Гуанчжоу Эвергранд» (Китай)

Второй сбор – 2-13 февраля, Белек (Турция). Матчи: 4 февраля – «Слован» (Словакия), 7 февраля – «Црвена Звезда» (Сербия), 10 февраля – «Марибор» (Словения)

«Спартак»

Первый сбор – 9-22 января, Дубай (ОАЭ). Матчи: 18 января – еще не определен, 22 января – «Астана» (Казахстан)

Второй сбор – 25 января - 7 февраля, Марбелья (Испания). Матчи: 31 января – ЦСКА (Болгария), 3 февраля – «Хэбэй Чайна Форчун» (Китай), 7 февраля – «Спарта» (Чехия)

Третий сбор – даты и соперники еще не определены

«Краснодар»

Первый сбор – 15-26 января, Абу-Даби (ОАЭ)

Второй сбор – 30 января – 10 февраля, Марбелья (Испания)

Третий сбор – 14-23 февраля, Марбелья (Испания)

ЦСКА

Первый сбор – 20-22 января, Кампоаморе (Испания)

Второй сбор – 26 января – 6 февраля, Кампоаморе (Испания)

Третий сбор – 8-19 февраля, Кампоаморе (Испания)

«Уфа»

Первый сбор – 14-26 января, Кипр

Второй сбор – 30 января – 10 февраля, Кипр

Третий сбор – 14-25 февраля, Испания

«Ахмат»

Первый сбор – 15-23 января, Турция. Матчи: 21 января – «Ягеллония» (Польша), 25 января – «Аланьяспор» (Турция)

Второй сбор – 26 января – 6 февраля, Турция

Третий сбор – 12-22 февраля, Турция

«Урал»

Первый сбор – 13-30 января, Пафос (Кипр)

Второй сбор – 4-17 февраля, Пафос (Кипр). Матчи: «Партизан» (Сербия), «Крылья Советов» (Россия), 11 февраля – «Тюмень» (Россия), 14 февраля – «Спартак-2» (Россия), 17 февраля - «Арарат»

Третий сбор – Пафос (Кипр), даты еще не определены

«Арсенал»

Первый сбор – 15-28 января, Белек (Турция)

Второй сбор – 1-14 февраля, Турция

Третий сбор – 18 февраля – 1 марта, Турция

«Ростов»

Первый сбор – 11-23 января, Белек (Турция)

Второй сбор – 27 января – 9 февраля, Белек (Турция)

Третий сбор – 13-24 февраля, Малага (Испания)

«Рубин»

Первый сбор – 6-20 января, ОАЭ

Второй сбор – Турция, даты еще не определены

Третий сбор – Испания, даты еще не определены

«Динамо»

Первый сбор – 11-24 января, Анталья (Турция). Матчи: 18 января – «Газ Метан» (Румыния), 23 января – «Санкт-Пельтен» (Австрия)

Второй сбор – 27 января – 8 февраля, Анталья (Турция). Матчи: 30 января – «Высочина» (Чехия), 3 февраля – «Тренчин» (Словакия), 7 февраля – «Амкар» (Россия)

Третий сбор – 11-23 февраля, Анталья (Турция). Матчи: 18 февраля – БАТЭ (Беларусь)

«Амкар»

Первый сбор – 11-31 января, Белек (Турция). Матчи: 24 января – «Корона» (Польша), 27 января – «Берое» (Болгария), 31 января – «Црвена Звезда» (Сербия)

Второй сбор – 5-19 февраля, Анталья (Турция). Матчи: 7 февраля – «Динамо» (Москва, Россия), 11 февраля – «Будучность» (Черногория), 15 февраля – «Астана» (Казахстан), 19 февраля – соперник еще не определен

Третий сбор – Пермь (Россия), даты еще не определены

«Тосно»

Первый сбор – 12-25 января, Белек (Турция)

Второй сбор – Турция, даты еще не определены

Третий сбор – Турция, даты еще не определены

«Анжи»

Первый сбор – 11-23 января, Белек (Турция)

Второй сбор – 27 января – 9 февраля, Белек (Турция)

Третий сбор – 13-25 февраля, Белек (Турция)

«СКА-Хабаровск»

Первый сбор – 9-23 января, Сиде (Турция). Матчи: 16 января – соперник еще не определен, 22 января – соперник еще не определен

Второй сбор – 28 января – 13 февраля, Белек (Турция)

Третий сбор – 18-25 февраля, Южная Корея

Фото: ФК «Спартак»