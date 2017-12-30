Салах отвечает дублем на мяч Варди: голы и лучшие моменты

Команда Юргена Клоппа продолжила свою беспроигрышную серию, «лисам» не удалось прервать безвыигрышную.

Факты о матче:

«Ливерпуль» на своем поле одержал волевую победу над «Лестером» (2:1).

Последний раз «Ливерпуль» проигрывал больше двух месяцев назад – в октябре «Тоттенхэму».

«Лестер» не может победить в пяти матчах подряд во всех турнирах.

Осенью «Лестер» выбил «Ливерпуль» из розыгрыша Кубка английской лиги.

Стартовый состав «Ливерпуля»: Кариус, Матип, Ловрен, Гомес, Робертсон, Фирмино, Джан, Мане, Милнер, Салах, Коутиньо.

Стартовый состав «Лестера»: Шмейхель, Морган, Фукс, Магуайр, Амарти, Грэй, Олбрайтон, Иборра, Ндиди, Марез, Варди.

0:1. Глупая ошибка мерсисайдских защитников позволяет Иборре найти проникающим пасом Мареза, а тот выводит Варди на удар.

Салах аккуратно подрабатывает себе, но посылает мяч рядом со штангой из убойной позиции.

Шмейхель разгадывает замысел Милнера и Салаха и предотвращает потенциально голевой момент.

Мане забивает, но… из положения вне игры. Отменен гол.

Все ближе «Ливерпуль» к тому, чтобы сравнять счет. Салах пробует закинуть мяч в дальний угол черпачком, но промахивается.

1:1. Потрясающий мяч хозяев! Пас пяткой от Мане и тонкая пауза от Салаха. 16-й гол египтянина в премьер-лиге.

Салах упускает шанс вывести свою команду вперед, перекидывая ворота.

Мане оформляет дубль, если брать незасчитанные голы. Вновь офсайда у форварда.

Ндиди бьет, казалось бы, наверняка, но мяч предательски проходит рядом со стойкой.

2:1. Салах разворачивает Магуайра и делает дубль. Классика.

Чемпионат Англии. 2017-18. Тур 21

«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Лестер Сити» (Лестер) — 2:1 (0:1)

Голы: Салах, 53 (ВИДЕО), 77 (ВИДЕО). — Варди, 3 (ВИДЕО).

Текстовая трансляция и статистика матча

Фото анонса: Clive Brunskill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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