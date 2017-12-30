Почему продажа Ван Дейка за 79 миллионов евро не должна удивлять

Дорога из Саутгемптона в Ливерпуль вымощена желтым, а точнее, золотым кирпичом

На днях «Ливерпуль» с запасом обновил рекорд по сумме, когда-либо выплаченной за защитника. Полгода назад Кайл Уокер перешел из «Тоттенхэма» в «Сити» за 51 миллион евро. Мерсисайдцы за Вирджила Ван Дейка заплатили «Саутгемптону» почти 79 миллионов. Шокирующие, на первый взгляд, цифры кажутся чуть более адекватными, если вспомнить, что им предшествовало.

Лето 2014. «Саутгемптон» → «Ливерпуль»

Адам Лаллана, полузащитник, 31 млн евро

Деян Ловрен, защитник, 25,3 млн евро

Рики Ламберт, нападающий, 5,5 млн евро

Лето 2015. «Саутгемптон» → «Ливерпуль»

Натаниэль Клайн, защитник, 17,7 млн евро

Лето 2016. «Саутгемптон» → «Ливерпуль»

Садио Мане, нападающий, 41,2 млн евро

Зима 2017. «Саутгемптон» → «Ливерпуль»

Вирджил Ван Дейк, защитник, 78,8 млн евро

Итого: 6 игроков за 3,5 года стоимостью 199,5 миллионов евро.

Чистая прибыль «Саутгемптона» от всех переходов куда бы то ни было за это время составила 89,64 миллиона евро. Убытки «Ливерпуля» на трансферном рынке – 203,81 миллиона.

За обозначенный срок «Ливерпуль» в премьер-лиге выиграл всего на 14 матчей больше, чем «Саутгемптон»: 66 против 52. А по титулам (во всех турнирах) у них крепкое равенство: по нулям.

Фото анонса: Jan Kruger/Getty Images