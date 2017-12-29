Дмитрий Хохлов: «В «Динамо» все долги закрыты»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов дал интервью «Матч ТВ».

«Погребняк проигрывает конкуренцию»

- В восьми матчах под вашим руководством «Динамо» одержало три победы и трижды сыграло вничью. Довольны таким результатом?

- Могло быть и лучше. Понятно, что не все получилось. Тем не менее ряд игр, особенно последние две, провели довольно неплохо. Команда начала лучше действовать в защите, плюс по тренировкам и датчикам было видно, что физически ребята готовы хорошо. Позитив есть.

- По стоимости состава «Динамо» – восьмая команда лиги. К этому месту и будете стремиться?

- Не питаем иллюзий. Изначально цель была покинуть зону вылета, что мы и сделали. В весенней части нужно уйти от нее как можно дальше. А официальная задача на сезон давно озвучена – место с 8-го по 12-е.

- В конце ноября руководство «Динамо» сообщило, что футболисты отказались подавать в суд на клуб из-за долгов. Это вы с ними поговорили?

- Да, общались. Но на самом деле и подавать не на что, долги уже закрыты.

- Насколько сейчас готов травмированный Панченко? Была информация, что он сможет приступить к работе на сборах.

- Не хотелось бы опережать события. Одно дело работать индивидуально, другое – в общей группе. Конечно, мы его с нетерпением ждем. Планируем, что в полном объеме он начнет тренироваться со второго сбора.

- Наибольшим спросом из игроков «Динамо» сейчас пользуются Ташаев и Соу. С первым контракт сегодня продлили, какие шансы удержать второго?

- У нас есть договоренности с игроком. Никаких проблем не должно возникнуть. Да, слухов много было, и предложения появлялись. Но на данный момент – мы практически договорились. Они оба остаются.

- Соу стал одним из лучших опорников первой части сезона. Ожидали от него такого?

- Впервые я его увидел года три-четыре назад в чемпионате Турции. Уже тогда говорил, что это очень качественный опорник. Жаль, что он не оказался в России раньше. Однозначно бы усилил наше первенство.

- У «Динамо» есть деньги на трансферы?

- Выделяются, да. Естественно, это не огромные суммы, как в некоторых клубах, но работа ведется. Просматриваем несколько кандидатов.

- У Погребняка осталось полгода до конца контракта. Он нужен «Динамо»?

- Эта и другие темы обсуждаются. Думаю, когда выйдем из отпуска, на многие вопросы будут получены ответы.

- Если говорить только о футбольных моментах, Погребняк больше не тянет уровень РФПЛ?

- Скажу так: на игру выходят те футболисты, которые лучше проявляют себя в тренировках. На данный момент у Погребняка конкуренцию выиграли Луценко и Бечирай. Но по самоотдаче к Павлу нет никаких вопросов, тренируется в полном объеме, с хорошим желанием.

- Когда «Динамо» сможет сыграть на новом стадионе?

- Разговора с руководством по этому поводу не было. Думаю, если все будет по плану, то полноценно – с сезона-2018/19. Не исключено, какие-то тестовые матчи пройдут уже весной.

«Нынешнее поколение сборной может выстрелить»

- В прошлом сезоне вы заняли с «Динамо-2» четвертое место в ПФЛ. Главное впечатление от второго дивизиона?

- Расстроил уровень, честно скажу. Мы играли фактически очень молодыми ребятами, но они ни в чем не уступали, а во многих моментах даже превосходили соперников. Есть только пара команд, которые действительно играют в футбол, видно, что требует тренер. В остальном и командно, и индивидуально грустная картина.

- Есть возможность, что «Динамо-2» вернется в ПФЛ в ближайшее время?

- На сегодня – нет. Учитывая финансовые моменты, этот вопрос не поднимался.

- Вы свое время довольно рано уехали в Европу – в 22 года. Кто из нынешних молодых способен заиграть в топ-лигах?

- Головин. Миранчуки. Это навскидку, кто первым пришел на ум. Важно вовремя уезжать, чтобы не получилось слишком рано или поздно. Бывает, парень только начинает играть в России, как его уже отправляют в Европу. Сначала надо обрасти опытом на родине.

- Главное, что нужно знать, отправляясь за границу?

- Быть морально готовым к конкуренции. Там ты считаешься иностранцем, поэтому пойдет борьба за выживание. Ну, конечно, надо детально изучить лигу, команду, в какой она футбол играет.

- На месте Смолова вы бы рискнули поехать в Англию зимой – за полгода до чемпионата мира?

- Если Федя этого действительно хочет, почему бы нет?

- Смолов и Кокорин – самые талантливые, с кем вам приходилось вместе работать?

- В «Динамо» - да. Еще Хаби Алонсо вспоминается в «Реале Сосьедад». Он был не менее талантлив. Пришел из второй команды – и почти сразу завоевал место в старте. Очень сильный, трудолюбивый и дисциплинированный игрок.

- Каков потенциал нынешней сборной России?

- Есть индивидуально сильные футболисты, которые реально могут выстрелить на ЧМ-2018. Конечно, легко не будет. Но фактор домашнего турнира, поддержка болельщиков должны помочь.

- На недавнем исполкоме РФС приняли решение двигаться в сторону лимита не на поле, а в заявке. Это лучший вариант?

- Очень много споров было по этому поводу. До последнего момента не было четкого понимания, нужен ли лимит и в какой форме. Думаю, если и принимать его, то необходимо сделать так, чтобы к нам ехали качественные легионеры. Никто не против хороших футболистов, но иногда происходит засилье средних иностранцев и уровнем ниже среднего. Этим мы закрываем дорогу молодым.

«Локомотив» – главный фаворит сезона»

- Команда, которая показывала самый качественный футбол в первой части сезона?

- «Локомотив». Это однозначно главный фаворит сезона, но борьба будет до последнего.

- Тренер года в РФПЛ?

- Тоже однозначно – Юрий Палыч.

- Многие сравнивают этот «Локо» с тем, который с вами в составе выиграл золото в 2004-м. Есть сходства?

- Пожалуй. Чемпионские команды Семина или те, что шли в лидерах, очень мало пропускали. Плюс сейчас «Локомотив» и в атаке интересно и разнообразно действует.

- Удивительная черта Семина: он порой бывает очень строг, но игроки на него не обижаются, почти нет конфликтов. Как это ему удается?

- Сам не понимаю. Вроде бы и ругается на тебя, но на него невозможно обижаться. Наверное, потому, что человек работает искренне и от души. Футболисты видят: если тренер делает замечания, пусть даже излишне эмоционально, они всегда по существу.

- История, которая характеризует Семина.

- После первого тайма мы проигрывали «Амкару» - 0:3. В перерыве он зашел в раздевалку, произнес пару слов, не скажу каких, и удалился. Все, два слова. Мы вышли на второй тайм – и выиграли матч.

- Открытие года для вас?

- Назову Ташаева. Работаю с ним, мне нравится, как он прогрессирует.

- Разочарование года?

- Смерть Константина Сарсании. Не могу сказать, что в последнее время близко общались. Но знаю его очень давно. Когда встречались, всегда тепло беседовали. Очень много общих знакомых. Это большая потеря не только для российского футбола.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, РИА Новости/Владимир Федоренко

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