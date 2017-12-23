Почему меняют газон на стадионе «Санкт-Петербург»? Объясняет директор по инфраструктуре «Зенита»

Директор по инфраструктуре ФК «Зенит» Владимир Литвинов рассказал о том, как и за чей счет в эти дни на петербургском стадионе идет замена газона, не возникнет ли вновь проблема вибрации, что предстоит доделать к ЧМ-2018 и когда сооружение передадут в управление клубу.

«Гатчинский газон выполнил свою роль прекрасно, но пришло время его менять»

– Что сейчас происходит с полем на арене «Санкт-Петербург»?

– В данный момент идет плановая замена верхнего слоя натурального поля. Мы снимаем 15 сантиметров корневой зоны, которая состоит из рулонного газона, уложенного в мае этого года, песчаного основания и искусственных волокон, которые были имплантированы для стабилизации этого самого рулонного газона на время проведения Кубка Конфедераций. Все вместе они свою роль выполнили хорошо, но рулонный газон был с высоким содержанием органики. Для футбола это не совсем пригодно. Плюс количество синтетических волокон в корневой зоне оказалось достаточно велико и они мешали нормальному росту травы. Поэтому настало время весь этот слой удалить. Что мы сейчас и делаем.

– Какие работы включает в себя весь этот процесс?

– Надо «срезать» верхний слой, убрать волокно, подготовить основание, после чего будем укладывать на него новый рулонный газон гибридного типа. Это произойдет в январе. Программа мероприятий уже согласована в ФИФА, Министерстве спорта и реализуется в рамках «Дорожной карты» по подготовке арены «Санкт-Петербург» к ЧМ-2018.

– По сути на арене «Санкт-Петербург» будет новый газон?

– Сказал бы по-другому. Будет новый верхний слой газона. Прежний мы вырастили в гатчинском питомнике, срезали, привезли весной на стадион, постелили как ковер, который, считайте, пришили к «пирогу» поля, для того, чтобы он лежал стабильно и держал активные нагрузки.

– Сейчас будет также?

– Несколько иначе, потому что мы везем газон с уже имплантированными синтетическими волокнами и выращенной на сетке натуральной травой. По сути это уникальная технология, которую только-только активно начали применять в Европе. С коллегами из ФИФА, Голландии, Ирландии другими консультантами вместе подумали и решили, что она будет уместна для нашего «тяжелого» случая.

– Новый газон приедет из того же гатчинского питомника?

– Нет. Подоснова у него итальянская, а выращен он в Дании.

– Это дорогое удовольствие?

– Цена сопоставима с покупкой обычного рулонного газона высокого качества и его прошивкой синтетической нитью. Сумму называть не буду, но замечу, что ничего из ряда вон выходящего тут нет. Тем более, пользуясь случаем, мы устраняем некоторые недостатки изначального проекта инженерных систем и конструкций поля, в том числе, усовершенствуем систему полива, стабилизируем основание газона, улучшаем боковые зоны. То есть это целый комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества поля и игровой зоны. При этом, подчеркиваю – старый газон свою роль выполнил и сделал это прекрасно. Большего в текущей ситуации от него никто не ожидал.

– Убирать старый газон легче, чем стелить новый?

– Это в своем роде уникальная операция. Достаточно сказать, что на поле сейчас используется редкая для российской действительности техника, а управляют ей операторы из Ирландии, которые имеют опыт по бережному и ювелирно точному демонтажу старого газона, подготовке основания для нового. Чтобы не зацепить датчики, трубы и так далее. Работы ведутся в металлическом «коробе» внутри чаши стадиона, выверены по дням, часам, объемам и материалам. Например, необходимо было найти очень качественный песок, который будет уложен в основание газона. В итоге тестировали сразу нескольких поставщиков. Но нашли то, что нужно.

«Поле планируется выкатывать, но…»

– На ком лежит финансовое бремя по замене газона?

– На плечах ФК «Зенит». Не секрет, что в начале февраля планируется подписание концессионного соглашения, по которому права на эксплуатацию и пользование объектом будут закреплены за клубом. Поэтому сейчас мы решаем не только задачи по подготовке стадиона к ЧМ-2018, но и стараемся обеспечить качественный газон для нашей команды на весь сезон. И, конечно, учитываем, что футбольный год для «Зенита» начнется 22 февраля.

– Этот газон со временем тоже придется менять?

– То, что сейчас делает «Зенит», с одной стороны операция не дешевая, а с другой – крайне сложная и уникальная даже для мировой практики. На европейских стадионах уже были случаи, когда сначала стелилось синтетическое основание с имплантированными волокнами, а потом на нем выращивали газон. Мы же стелим, по сути, выращенный газон с синтетическим основанием. Причем в зимний период. К слову, газону еще надо проделать довольно большое расстояние до Петербурга, максимально быстро пройти границы и таможню, преодолеть российские дороги и только потом наконец-то «улечься» на арене «Санкт-Петербург». Надеемся, что результаты будут положительными. Но надо понимать, что поле – это живой организм, и что с газонами случаются всякие сюрпризы.

– То есть всегда существуют какие-то риски?

– Да. Особенно когда речь идет о рулонном газоне. Он может плохо перенести транспортировку или не прижиться на новом месте. Существует масса других факторов и проблем. Его должны правильно срезать, бережно уложить в рефрижератор. Потом, когда он приедет к нам, газон надо так же аккуратно вывести из своеобразного анабиоза. То есть это все целая история. А потом наступает другая.

– О чем речь?

– Дело ведь не только в самом газоне, но и в инженерной инфраструктуре поля, которое позволяет траве расти и развиваться. Так вот, поле арены «Санкт-Петербург» – это тоже уникальная конструкция. У нас крайне тонкий «пирог», внутри которого очень много чего находится: системы аэрации, полива, обогрева, дренажа… Более того, вся эта начинка пока работает не очень слаженно. Плюс газон находится не в естественных условиях. У него нет возможности выкатиться за пределы чаши и весной находиться на улице, где ему гораздо комфортнее и он может лучше расти.

– После Кубка Конфедераций прошла информация о том, что медиа-городок ФИФА будет перенесен, и поле можно будет выкатывать. Или что-то опять изменилось?

– Я в данном случае могу говорить только за себя. Демонтировать городок ФИФА и обеспечить проектную и физическую возможность выката поля – это в зоне ответственности города. И именно город обязуется к весне, во-первых, подготовить поле к выкатыванию. А это целый набор сложных процессов, как по демонтажу «юбки» поля, так и разной спортивной инфраструктуры по периметру. Во-вторых, есть сам процесс выкатывания. То есть поле надо отключить от различных систем внутри, выкатить, а потом подключить снаружи… И затем сделать все тоже самое, но в обратном направлении, когда поле вернется в чашу. Ведь, как я уже сказал, весной «Зенит» помимо выращивания газона планирует еще и в футбол играть. Поэтому и подчеркиваю, что все это тяжелая работа, требующая профессионального подхода. Мы за свою часть, что называется, отвечаем. Постараемся все выполнить в срок.

– И все-таки, принципиально вопрос о том, будет ли выкатываться поле, решен?

– Да. Более того, является частью «Дорожной карты» по подготовке к ЧМ-2018 и находится под контролем вице-премьера. Так что, скорее всего, все это будет реализовано. Но и сопутствующие вещи тоже надо учитывать. Перенести медиа-городок ФИФА – это одно. После демонтажа городка надо подготовить основание с рельсовыми путями, выровнять, проверить. Целый процесс. Под основанием поля установлено более 700 домкратов. Их надо «освободить», чтобы дать полю возможность двигаться. Затем лишнее «железо» демонтировать по периметру и убрать. Нужно учитывать, что полный, предусмотренный проектом технологический цикл по выкатыванию и закатыванию поля «от» и «до» еще не был выполнен ни разу. Поэтому нам как пользователям тоже крайне важно удостовериться, что все работает как надо.

– Когда в «Дорожной карте» прописан выкат поля?

– К марту готовность к выкату должна быть обеспечена. Здесь значимы два фактора: технический и погодный. Нет смысла отправлять газон на улицу в мороз. В то же время, нахождение его апреле–мае под лучами весеннего солнца – это бесценно! Ведь никакая химия, лампы искусственной инсоляции, искусственная аэрация не заменят полю естественных условий.

– Получается, весной есть прямой смысл выкатывать и закатывать поле?

– Совершенно верно. И это одна из задач, которая ставится нами перед городом организаторами ЧМ-2018. Очень хочется, чтобы этот инструмент был в рабочем состоянии. Чтобы была возможность выкатывать поле, скажем, на неделю. А пока только чтобы подготовить его к выкату надо несколько дней. И еще пару суток, дабы собрать все как надо, после того, как закатили. Будем этим заниматься все вместе.

– Если с итальяно-датским газоном что-то пойдет не так, у вас есть план «В»?

– И «С» – тоже. Как всегда.

– Вы сказали, что в феврале город передает стадион в управление «Зениту». С другой стороны, у города и после этого останутся некоторые обязательства относительно доделок и наладки систем, в том числе выкатного поля. Нет ли тут противоречия?

– Какого?

– Получается, стадион вновь окажется не только в ведении «Зенита» и не все будет зависеть только от вас?

– Передача стадиона «Зениту» – процесс многоступенчатый. Недостаточно просто поставить подписи под договором и все – со следующего дня стадион стал зенитовским. На сам процесс передачи-приема предусмотрено 60 дней. Будет создана комиссия, которая будет работать по направлениям. Город знает о своих обязательствах перед «Зенитом» по устранению недочетов, которые определены, известны сторонам и устраняются в рабочем порядке. Все договоренности на этот счет, в том числе по срокам, достигнуты. Процесс по адаптации стадиона к чемпионату мира тоже требует титанической работы. Но никаких противоречий тут нет. Все для всех понятно.

«Вкусно, зрелищно, атмосферно»

– Вся эта история с заменой газона и выкатыванием поля никак не повлияет на вибрацию? Была ведь и такая проблема.

– Сейчас ее нет. В результате решения проблемы поле технически и механически усложнилось. Теперь расходы на эксплуатацию будут несколько выше – стабилизирующие домкраты тоже надо обслуживать. В общем, легкости эта ситуации не добавила, хлопот – наоборот, но трагизма никакого нет.

- Раз арена «Санкт-Петербург» будет функционировать в ходе весенней части сезона, значит, специальные тестовые матчи перед ЧМ-2018 ей не нужны?

– Официально запланирован один такой матч. Статус тестовой получит игра 30-го тура чемпионата России «Зенит» – «СКА-Хабаровск». К этому же времени должна уже заработать станция метро «Новокрестовская». Появится пешеходный мост через Южную дорогу. Будет отработана и запущена новая транспортная схема. То есть реализован целый комплекс мероприятий с учетом новых реалий на стадионе.

– Самые верхние ярусы трибун внутри чаши требуют дополнительного тестирования?

– Это тестирование происходило еще на Кубке Конфедерации и позднее на матче «Зенит» – «Локомотив». Но, насколько я понимаю, еще будут достроены трибуны на 14-й отметке, чтобы соблюсти регламент ФИФА по вместимости. Впрочем, ничего такого страшного или сложного в этом не вижу. Потом эти трибуны разберем.

– Много ли чего надо доводить до ума к ЧМ-2018?

– Да, потому что стадион сам по себе очень большой, с такой же прилегающей территорией. Плюс, это крайне сложный технический объект с огромным количеством разнообразного оборудования и систем. Непростое, в общем, хозяйство. И до чемпионата мира, и после его надо доводить до ума. Что-то придется переделать, что-то перенастроить. А что-то уже отвечает всем требованиями и вполне себе пригодно для дальнейшего использования. Просто всего много!

– А что будет происходить с ареной после чемпионата мира?

– Город, по условиям договора, должен будет вернуть все в исходное проектное состояние, а «Зенит», как пользователь, начнет доделывать какие-то вещи под свои цели и задачи. Что-то в первую очередь, что-то в долгосрочной перспективе. Определенный план у нас уже разработан. Одна из важнейших задач – стремиться к максимальной заполняемости арены. Основной упор на повышение комфорта для зрителей всех категорий.

– Чего это коснется?

– Отнюдь не только банального увеличения точек питания. Людям должно быть тепло, вкусно, зрелищно, атмосферно. И чтобы приехать/уехать тоже было комфортно, удобно и предсказуемо по времени. Решение всех этих задач требует серьезных инвестиций, ресурсов и правильного планирования.

«Добираться на футбол будет легче»

– На сегодня именно вопрос «приехать/уехать» вызывает наибольшие нарекания у болельщиков. В частности, очень многие удивляются, почему автобусы-шатлы не подходят непосредственно к арене, а высаживают пассажиров примерно в километре от нее? На такси к ней тоже при этом не подъедешь.

– Во-первых, ситуация кардинально изменится после ввода в строй станции метро «Новокрестовская», расположенной рядом со стадионом.

Что касается шатлов – могу объяснить. Конечная остановка за километр до арены обусловлена соображениями безопасности и временной схемой организации дорожного движения. Иными словами, улично-дорожная сеть вокруг стадиона находится не в том виде, в каком окажется после окончания ЧМ-2018. Пока же существуют определенные ограничения с точки зрения пересечения потоков транспорта и пешеходов. Для движения шаттлов нужно создать определенные условия. Нужно обеспечить беспробочный проезд, чтобы шаттл не стоял на подъезде к стадиону битком набитый болельщиками. Высадить пассажиров тоже нужно безопасно и быстро вернуться за новыми пассажирами. Задержек быть не должно. Улично-дорожная сеть должна быть свободной, освещенной, пригодной для движения и разворотов автобусов. При этом пересечение с пешеходными потоками должно быть минимально. Поэтому сейчас пока получается так, как получается.

– За чей счет сейчас реализуется доставка болельщиков на арену «Санкт-Петербург»?

– За счет ФК «Зенит». И организация дорожного движения тоже. Кстати, знаете сколько всего было перевезено пассажиров с момента запуска шаттлов? 245 000 человек! А самих бесплатных автобусов от трех станций метро задействовано в общей сложности более 1000. Это один из важнейших ресурсов сейчас для прибытия и еще более важный для убытия болельщиков. После игры на шаттлах уезжает порядка 20 000 человек. Крайне важную роль также играют пешеходный Яхтенный мост и станция метро «Крестовский остров». К сожалению, она не отличается большой пропускной способностью. Поэтому недооценивать шатлы даже в нынешнем варианте движения нельзя. Добавлю, что на последнем матче в качестве эксперимента мы пускали автобусы с детьми и семьями прямо до арены.

– Значит это все-таки возможно уже сейчас?

– Да, но это было на матче с «Уралом», который проходил в дневное время, когда, например, освещение не нужно. Над тем, чтобы так же организовать все потоки вечером, мы тоже работаем. Возможно, уже к весне станет получше.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; РИА Новости/Михаил Киреев; РИА Новости/Владимир Сергеев

Читайте также:

Почему Кокорин имеет право стрелять в воздух

Осень «Зенита»: От «Спартака» до «Локомотива»

Вся посещаемость первой части РФПЛ на 16 картинках

Юрий Лодыгин: «Я люблю «Зенит», но если не буду играть, придется искать решение»