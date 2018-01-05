Лучшее в 2017-м. Инсайды «Матч ТВ», после которых вы будете знать все про Массимо Карреру

Что Бердыев сделал для приглашения Карреры? Как Массимо справлялся с Видалем в «Ювентусе»? Почему в «Спартаке» под запретом десерты из магазинов? И другие неизвестные ранее истории.

Бердыев помог Каррере оказаться в «Спартаке»

Когда «Спартак» вел мучительные переговоры с Курбаном Бердыевым, тот выдвигал требование: в тренерском штабе должно быть не меньше восьми человек. С самыми разными аналитиками и специалистами по всем амплуа. Когда стало понятно, что к сезону команду будет готовить Дмитрий Аленичев, руководители клуба подошли к нему с вопросами: «У тебя есть аналитик? А тренер по обороне есть? А почему у тебя никого нет?» Так в команде появился сначала Роман Пилипчук, а потом – Массимо Каррера.

Как известно, Аленичеву про Карреру рассказал тренер вратарей «Спартака» Джанлука Риомми — после того, как понял, что с «Челси» у Массимо не складывается и что тот остается без работы. Кстати, реальную причину, почему Каррера не поехал в Лондон – из-за непредумышленного убийства на автотрассе в 2011 году или из-за ограниченного числа мест в тренерском штабе – не знают даже люди, которые помогали Массимо устраиваться в России. Спрашивать было как-то неловко, а сам Каррера эту тему не поднимал.

Игроки просили сделать Карреру главным тренером

Когда Аленичев покинул «Спартак» и снова началась история с Бердыевым, футболисты звонили руководству – просили оставить Карреру. Массимо с самого начала расположил к себе игроков так, что они боятся его разочаровать или подвести. Показательный пример: за два дня до игры с «Зенитом» у одного из футболистов премьер-лиги был день рождения, а туда позвали четырех игроков «Спартака». Каррера никому ничего не запрещал и ничего не контролировал, но ни один из четырех приглашенных праздновать не поехал.

В «Ювентусе» Каррера как раз отвечал за коммуникацию с футболистами, потому что Антонио Конте с игроками почти не разговаривает. Все знают, что Артуро Видаль любит качественную ночную жизнь. До Массимо с ним мало кто мог договориться, но Каррера вразумил чилийца: выпивать и гулять лучше в отпуске. Теперь главный тренер «Спартака» ведет себя как Конте. Не практикует личные задушевные беседы, а общается со всей командой сразу. Несмотря на эмоциональность, Каррера никогда не кричит и не ругается матом. «Каццо» – максимум, который может позволить себе итальянец.

Слухи про скрытого главного тренера Пилипчука – миф

В «Спартаке» абсолютно все футбольные вопросы решает Каррера – в этом он копирует диктаторский стиль Конте. При этом он не лезет в другие дела: как многие тренеры из Советского Союза, которые хотят быть в курсе всего. Каррере не важно, кто занимается организацией сборов, кто покупает продукты и кто стирает форму. Но он не потерпит, чтобы кто-то сказал ему поставить в основной состав условного Тигиева, а не условного Ещенко.

Еще Каррера – невероятно суеверный человек, по этой причине он не пригласил ни одного помощника. Просто потому что боялся сглазить и испортить то, что было. Но в новом сезоне у Карреры может появиться помощник-итальянец – главный тренер «Спартака» об этом всерьез задумался.

Массимо проводит тренировки не позже 10 или 11 утра, самое позднее – в 13:00 (в исключительных случаях). То есть игроки «Спартака» целый день свободны, но после 22:00 в Москве вы не встретите ни одного — по той же причине, почему никто не пошел на день рождения перед матчем с «Зенитом». Каррера лично прописывает все упражнения по физподготовке, а тренер по физподготовке просто проводит тренировку. Роман Пилипчук в штабе Карреры занимается в основном просмотром и анализом игр соперников, но не принимает ключевых решений. Массимо вообще много времени уделяет изучению соперников. «Каррера всегда идет прямо. Он не обходит столб, а бьется и сносит его» – отмечает в разговоре с «Матч ТВ» источник, близкий к Массимо. Этому тренер научил и футболистов «Спартака».

Каррера радикально поменял питание

В 2004-м Роман Павлюченко возмущался, что Невио Скала запретил майонез и заставлял есть одни макароны. По сравнению с Каррерой у Скалы просто не было ограничений. К примеру, Массимо разрешает только десерты, приготовленные поварами на базе «Спартака», – ничего покупного из магазинов быть не должно. Сам Каррера десерты не ест. Он вообще предпочитает только итальянскую еду и итальянское вино. Однажды в компании людей, представляющих его интересы, Каррера пошел в китайский ресторан в Абу-Даби и смотрел на еду, будто она была из космоса. Хотя тарасовский борщ Каррера ест, только теперь в него кладут минимум картошки.

Революцию на кухне Массимо начал с того, что пригласил на сбор диетолога «Ювентуса» – женщину по имени Сара. Она и составила правильное меню. Футболисты сначала протестовали, а через несколько недель увидели, как качественно работает новый режим питания.

Слабость Карерры – привязанность к Италии

Массимо Каррера – фанатичный отец, который стремится все свободное время проводить с семьей и дочерьми. Шумные мегаполисы – не про него. Массимо привлекают природа и кантри-стайл: он живет в Бергамо, причем чуть ли не в лесу, куда не так просто доехать. Каррера и не думал, что когда-то будет работать за пределами Италии. Раньше он вообще не смотрел иностранный футбол, да и сейчас кроме России и серии А смотрит в лучшем случае «Челси» (из-за Конте) и «Баварию» (из-за Анчелотти). Когда он пришел в «Спартак», почти ни слова не мог сказать по-английски. Сейчас он нанял репетитора и серьезно прибавил в знании языка.

Каррера редко общается с Федуном

С Леонидом Федуном у Массимо Карреры рабочие отношения. Они далеко не друзья, только пару раз ужинали, обсуждая рабочие вопросы. Первый – когда Массимо назначали главным тренером. Второй – когда решали вопросы зимней селекции, согласовывали трансферы Луиса Адриано и Александра Самедова. Каррера не стремится часто встречаться с президентом, а общается в основном с зятем Федуна – техническим директором клуба Юханом Гераскиным. Через Гераскина идет все оперативное управление клубом, Юхан круглосуточно на связи с Каррерой и играет важнейшую роль в сегодняшнем «Спартаке».

Текст: Иван Карпов, Глеб Чернявский

«Амкар» — «Спартак» — сегодня в 14:15 в прямом эфире канала «Наш футбол».

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