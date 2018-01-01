Лучшее в 2017-м. Игроки «Спартака» показали свои фотографии в чемпионский сезон-2001

Фото из архива чемпионов России. Выпускной Реброва, Глушаков в майке бразильского клуба, Зобнин в «Ювентусе», Промес в «Аяксе» и постеры на стене Дмитрия Комбарова. Только на «Матч ТВ».

Артем Ребров

– Фото с выпускного, в 2001 году я заканчивал школу.

Дмитрий Комбаров

– На стене у меня фотография чемпионского Спартака 1999 года. Ниже – Петер Шмейхель, легенда! А в полосатом – Заза Джанашия. На заднем плане за нами, по-моему, сборная России. Ну и везде детские кубки, фотографии. Вообще вся наша комната была завешана вымпелами и постерами «Спартака», плюс фотками звездных футболистов разных лет.

Андрей Ещенко

– Турнир среди техникумов физкультуры России.

– На самом нижнем фото я с красно-белым шарфом на голове. С детства за «Спартак»!

Георгий Джикия

– В 2001 году я был обычным дворовым бродягой, которые целые дни после школы проводил на коробке в родной Балашихе, и мечтал играть в большой футбол. А что касается «Спартака», то я не помню ничего. Как в принципе и о том, что происходило с ним.

Илья Кутепов

Из 2001-го мало что помню: я, как и все, ходил в школу. Плюс на тренировки в ДЮСШ «Динамо» Ставрополь. Достижений никаких не было – мал еще!

Чемпионство – это была задача номер один, и чувства просто непередаваемые! Но пока еще не до конца осознаю, что мы сделали. Наверное, когда подниму кубок и надену медаль, придет чувство полной удовлетворенности!

Александр Пуцко

– Бегал во дворе в футбол. Брат за «Спартак» как раз с детства. А я – за «Ювентус»!

Георгий Тигиев

– В 2001-м гонял во дворе в футбол. Не знал о «Спартаке», заниматься пошел в 10 лет. Тогда для меня учеба была на первом месте. Я и мечтать не мог, что через 16 лет буду чемпионом.На самом деле не осознаю все это до сих пор.

Денис Кутин

– В 2001-м играл за «Сокол» саратовский, был капитаном 1993 года. Приглашали играть за команду на год старше, потом уже поехал в академию «Тольятти»: в 2001 году «Сокол» как раз выдал самый хороший сезон. Я был на матче, когда «Спартак» выиграл 4:2 в Саратове.

Артем Тимофеев

– С кубком ДФЛ в Тольятти, 3-е место заняли. За «Спартак» всю жизнь!

Начинал играть во дворе со старшими ребятами. Хорошо получалось, возил их. В 2001-м родители отдали меня в «Сокол». Тренировался за свой 94-й год, а через пару недель тренеры решили перевести меня в группу к 93-му году. Говорили, что я выделялся в своем возрасте. С 94-м ездил только на турниры, как раз этот кубок на фото выиграл с ними. Позже, в более в старшем возрасте, меня пригласили в «Спартак», «Локомотив» и Академию им. Коноплева. Я выбрал «Спартак», и это лучшее решение в моей жизни.

Роман Зобнин

– Все, о чем я мечтал в детстве, сбылось в этом году. За последние два года моя жизнь вообще сильно изменилась. Еще вчера я вылетал с «Динамо» из РФПЛ, а сегодня уже становлюсь чемпионом в составе «Спартака» (в интервью «Матч ТВ»).

Квинси Промес

– С 10 до 16 лет я был в молодежных командах «Аякса». Но затем меня убрали из клуба – волновали немного другие вещи. К тому же все знают, что у меня слишком длинный язык. Высказывался против тренера, против людей, которые меня критиковали. Думал, что все знаю.

Признаюсь, что в то время мне недоставало самокритики. Но это связано с тем, что я слишком гордый. Всегда умел за себя постоять, так как вырос на улице. Нужно было бороться за все. Если чувствуешь, что кто-то тебя унижает, надо обязательно ответить. Но когда ты становишься старше и получаешь такую пощечину от «Аякса», понимаешь, что нужно меняться (в интервью De Telegraaf).

Ивелин Попов

– Это мой родной брат.

– Это Новый 2001 год, мама держит стаканчики.

Жано Ананидзе

– Лучший игрок турнира!

Денис Глушаков

– Майку дядя привез из Бразилии, «Фламенго».

С Александром Ширко.

Александр Самедов

– Из 2001-го помню, конечно, Егора Титова и Диму Парфенова. Но больше всего с молодежью общался Вася Баранов. Он хорошо относился к молодым игрокам. Любил шутить над нами, но все было очень позитивно. Иногда я тренировался с основным составом, но дебютировал уже в следующем году. Даже представить не мог, что следующее чемпионство будет только через 16 лет. А я успею уйти из «Спартака» и вернуться, чтобы взять свое первое золото с родной командой.

Фотографий 2001 года у меня, к сожалению, нет. Но есть, например, эта журнальная вырезка 2000 года.

И фото 2003 года, когда «Спартак» выиграл Кубок России.

»Саша, на себя смелее бери». Как Самедов начинал в «Спартаке»

Александр Зуев

– С детства качался и готовился!

Денис Давыдов

Первая публикация: 12 мая 2017 года.

Текст: Иван Карпов

Фото: личный архив игроков

Лучшее в 2017-м

Провести 10 лет в тюрьме и стать чемпионом в ММА