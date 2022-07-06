«Пока в это сложно поверить, осознание придет осенью». Каким будет сезон еврокубков без российских клубов

За наших поболеть в этот раз не получится.

За наших поболеть в этот раз не получится.

В начале мая УЕФА отстранил российские клубы и сборную России от участия в международных соревнованиях. Пока речь идет о сезоне-2022/23, но никто не даст гарантий, что нас вернут в европейскую футбольную семью через год. Чем грозит нашему клубному рейтингу это отстранение, «Матч ТВ» уже подробно рассказывал. При этом надо отметить, что в этом сезоне мы свои 4,333 балла (минимальное значение за последние пять лет) в таблицу коэффициентов все же получим.

Таблица коэффициентов УЕФА на данный момент

Сезон Россия начинает на 12-м месте — мы уже пропустили вперед себя Сербию, а сзади подпирают Украина и еще ряд стран. По предварительным подсчетам, в конце года Россия покинет первую двадцатку.

Георгий Черданцев: «Пока сложно поверить, что России не будет в еврокубках. Отстранение росту нашего футбола точно не способствует»

Георгий Черданцев / Фото: © Личный архив Георгия Черданцева

О том, чем грозит России отстранение от еврокубков и как долго оно может продлиться, мы поговорили с комментатором «Матч ТВ» Георгием Черданцевым.

— Впервые в истории в еврокубках не будет представлена Россия. Что чувствуете в связи с этим?

— Глубокое разочарование. Пока в это сложно поверить, думаю, полное осознание придет осенью, когда стартуют групповые этапы без нашего участия. Все-таки в начале июля наши клубы раньше не участвовали в отборе.

— Россию пока отстранили от соревнований на год. Стоит ли морально готовиться к более длительной изоляции?

— Гадать сейчас бессмысленно. РФС со своей стороны предпринимает все возможные действия для скорейшего возвращения. Кто-то считает, что нужно настраиваться на отстранение длиною в 5-6 лет. На мой взгляд, нагнетать такой пессимизм не стоит. Отстранение не означает, что футбольная жизнь в России остановится. Каждый на своем месте должен продолжать делать все для развития футбола в стране.

— В свое время Англию также на длительное время отстраняли. Это, как ни странно, дало толчок к развитию и возникновению АПЛ. Россия может пойти по этому пути?

— Этот вопрос лучше адресовать руководителям нашего футбола. Могу отвечать только за свою сферу деятельности. С конца 90-х мы фактически с нуля подняли освещение спорта в стране теперь уже в рамках «Матч ТВ» на мировой уровень. Это не только мое мнение — это отмечают мировые звезды, которые приходят к нам в студию: начиная от Флойда Мейвезера, одного из самых легендарных боксеров за всю историю, и заканчивая Эммануэлем Адейбайором, который был у нас в гостях на днях. Ему есть с чем сравнивать, так как он работал экспертом на английском ТВ. Все они в полном восторге от технического оснащения нашего канала. Наше спортивное телевидение сейчас на высшем уровне по мировым стандартам.

Фото: © Андрей Голованов и Сергей Киврин

— За развитие футбола я не отвечаю. По идее, опыт Англии конца 80-х годов мог бы нам пригодиться. Их тогда отстранили на несколько лет, а лига не только не деградировала, но поднялась после изоляции. С другой стороны, ЧМ-2018 так и не стал трамплином для развития нашего футбола и РПЛ, о чем все говорили. Были построены новые стадионы, но некоторые из них сегодня не используются или команды из этих городов выступают в низших лигах. Четыре года назад вся страна жила футболом, бабушки у подъездов обсуждали незабитый Смоловым пенальти. Мне тогда казалось, что это станет точкой отсчета для бурного роста, проникновения футбола в массы. Спустя четыре года приходится констатировать, что эти надежды не оправдались. Честно скажу, я очень разочарован. Если уж домашний чемпионат мира не дал существенного толчка интересу к профессиональному футболу, странно было бы предположить, что изменения к лучшему произойдут благодаря отстранению от международных турниров.

— Есть ли смысл популяризировать футбол так, как это делают в медийной лиге? Трансляции матчей любителей сейчас бьют все рекорды.

— Я против того, чтобы смешивать профессиональный футбол и любительский. Не разделяю точку зрения своих коллег, которые с восторгом пишут про рейтинги матчей блогерских команд. Не все измеряется рейтингами и просмотрами, плюс к качеству самого футбола это имеет мало отношения. При всем уважении к ребятам из «Амкала», которые собирают большую аудиторию, мы же видели их уровень игры на фоне «Динамо», не игравшего даже на 50 процентов своих возможностей. Болельщиков, приходящих на тот же «Амкал», в первую очередь интересует не сам футбол, а личности игроков, которые для них уже стали кумирами. Это не футбол, это тусовка. В этом нет ничего плохого, лучше уж на стадионе потусить, чем в подъезде. Но лично я люблю саму игру в футбол, а антураж меня интересует в меньшей степени.

— Означает ли отстранение от еврокубков неизбежное падение уровня РПЛ?

— Это точно не способствует его росту. Мы же видим, что многие легионеры уже уехали из России. В том числе из-за невозможности показать себя в международных матчах. Вот свежий пример. У ЦСКА сейчас есть кадровые проблемы, приходится выпускать много молодежи. Есть мнение, что отъезд иностранцев даст дорогу нашим ребятам, но вот мы увидели их в деле. И это одна из лучших академий в стране! Даже на фоне «Пари НН», не говоря уже о «Зените», они выглядели очень сырыми. Пока они ни по каким параметрам не готовы играть в серьезный профессиональный футбол. Чудес не бывает, так быстро выйти на новый уровень нельзя, это плавный процесс перехода из молодежного во взрослый футбол. Без серьезной конкуренции внутри клуба и чемпионата добиться прогресса сложно.

Фото: © Алексей Ерёмин / Матч ТВ

— Работая на тренировках с классными иностранцами, наши молодые игроки имели возможность перенимать их опыт, чему-то учиться у них. Возьмем того же Кругового из «Зенита», он прибавил сильно за последнее время. Если ты каждый день на тренировке играешь против Малкома, то ты прогрессируешь, что-то подсматриваешь, перенимаешь. Думаю, и Бакаев, потренировавшись с Малкомом полгода, тоже выйдет на новый виток мастерства. В этом очень важная роль топовых иностранцев, а не только непосредственно в забитых голах или передачах.

— При этом у нас есть пример «Краснодара», который весной после отъезда легионеров был в полном порядке.

— Это все-таки был короткий отрезок. Плюс система «Краснодара» выстроена лучше остальных, там в какой-то степени были готовы к такому развитию: изначально старились продвигать собственных воспитанников, развивали свою академию, наверное, лучшую в стране. Но даже «Краснодар» до всей этой ситуации делал ставку не только на своих ребят, но и на классных легионеров. Они составляли основной костяк — Кабелла, Классон, Крыховяк и другие. Просто весной так сложились обстоятельства, что у них выбора не осталось. После короткого отрезка предыдущего сезона я бы далеко идущих выводов не делал.

— Можно ли уже теперь очертить круг главных претендентов на победу в Лиге чемпионов в следующем сезоне?

— Эти команды известны, они были известны и год назад, и раньше. Футбол за последнее время изменился окончательно, разделившись на топ-клубы и всех остальных. Круг претендентов довольно узкий — 8-10 команд, а может, и меньше: «Реал», «Ман Сити», «Бавария», «Ливерпуль», «ПСЖ» плюс кто-то еще.

Топ-клубы по наполнению своих бюджетов сильно оторвались от всех остальных. Лишь они могут покупать звезд или переподписывать их за безумные деньги, как в случае с Мбаппе. Все мировые звезды, а их не так и много, сосредоточены в этих клубах. Поэтому в числе претендентов на победу в ЛЧ каждый год одни и те же. Выскочки вроде «Аякса», «Бенфики» или «Вильярреала» иногда появляются, но до финала все же не доходят. Это единичные случаи, потому что представить «Вильярреал» в полуфинале ЛЧ на протяжении пяти лет невозможно. Там будут ведущие команды АПЛ, «Реал» или «Бавария». Все будет крутиться вокруг одних и тех же имен и клубов. Увы, никаких сюрпризов и сенсаций ждать не приходится.

Фавориты Лиги чемпионов — это те клубы, которые хотят создать Суперлигу и играть отдельно. Их возможности настолько превышают возможности остальных команд, что групповой этап ЛЧ для них становится формальностью или разминкой. Для больших команд эта форма благотворительности, потому что благодаря участию в Лиге чемпионов клубы попроще имеют шанс зарабатывать деньги от УЕФА. Серьезный футбол в Лиге чемпионов начинается весной. Делать прогнозы, кто окажется в лучшей форме через девять месяцев — «Ливерпуль», «Реал» или «Ман Сити», — сейчас, конечно, невозможно.

Лига чемпионов: Черчесов, Головин и Хайкин в борьбе за групповой этап

26 из 32 участников группового этапа уже определены. Посев перед жеребьевкой, которая состоится 25 августа, оставляет немного шансов на формирование группы смерти, так как в третьей корзине есть только одна топ-команда — «Интер». За оставшиеся шесть путевок борьбу ведут 49 команд. На этой неделе стартовал первый квалификационный раунд. Отбор по традиции разделен на две части — путь чемпионов (четыре путевки) и путь представителей лиг (две путевки).

Путь представителей лиг

Тут фаворитами выглядят «Монако», «Бенфика» и ПСВ, которые будут ждать своих соперников в третьем раунде. Для выхода в групповой этап им нужно будет одержать победы в двух двухматчевых противостояниях.

Второй раунд (19 и 26 июля)

«Мидтьюланд» (Дания) — АЕК (Кипр)

«Динамо» К (Украина) — «Фенербахче» (Турция)

Украинский чемпионат из-за военного положения в стране не был доигран — команды провели только 18 из 30 туров. Итоговую таблицу зафиксировали на момент остановки чемпионата. В итоге лидировавший «Шахтер» отправился в групповой этап ЛЧ, а киевское «Динамо» — в квалификацию. Свой домашний матч против «Фенербахче» команда Мирчи Луческу проведет в Польше.

Третий раунд и раунд плей-офф

Победитель матча «Динамо» — «Фенербахче» будет посеян перед жеребьевкой третьего раунда так же, как и три других клуба — «Бенфика», ПСВ и «Рейнджерс». В число несеяных команд попали «Монако», «Штурм» и бельгийский «Юнион», а также победитель в паре «Мидтьюланд» — АЕК. Четыре победителя третьего раунда выйдут в раунд плей-офф, где и будут разыграны две путевки в групповой этап.

Путь чемпионов

Тут команд гораздо больше, но и количество путевок в группы вдвое больше, чем в пути представителей лиг. К фаворитам здесь стоит отнести «Динамо» (Загреб), «Цюрих», «Олимпиакос» и чешскую «Викторию», которые благодаря рейтингу стран стартуют со второго раунда. Впрочем, есть претенденты на осень в ЛЧ и среди тех коллективов, кто вступит в турнир раньше.

Речь в первую очередь о «Ференцвароше» Станислава Черчесова и уже опытном еврокубковом бойце «Лудогорце». Также не стоит сбрасывать со счетов удививший всех в прошлом году «Шериф», а также норвежский «Буде-Глимт», за который продолжает выступать российский вратарь Никита Хайкин.

Первый раунд

«Пюник» (Армения) — «Клуж» (Румыния)

«Мальме» (Швеция) — «Викингур» (Исландия)

«Лудогорец» (Болгария) — «Сутьеска» (Черногория)

«Балкани» (Косово) — «Жальгирис» (Литва)

«Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Линфилд» (Северная Ирландия)

«Лех» (Польша) — «Карабах» (Азербайджан)

«Шемрок Роверс» (Ирландия) — «Хибернианс» (Мальта)

«Тобол» (Казахстан) — «Ференцварош» (Венгрия)

ХИК (Финляндия) — РФШ (Латвия)

«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Клаксвик» (Фарерские острова)

«Дюделанж» (Люксембург) — «Тирана» (Албания)

«Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Шериф» (Молдавия)

«Марибор» (Словения) — «Шахтер» Сг (Белоруссия)

«Слован» (Словакия) — «Динамо» Бт (Грузия)

Лига Европы: «МЮ» — самый крутой участник

Во втором по значению еврокубковом турнире известна только 12 участников группового этапа:

«Арсенал», «МЮ», «Лацио», «Рома», «Бетис», «Реал Сосьедад», «Нант», «Ренн», «Унион», «Фрайбург», «Брага», «Фейенорд».

Система формирования группового этапа ЛЕ более сложная, чем в ЛЧ. Пока можно назвать лишь девять участников квалификации:

«Гент», «Аустрия», «Хартс», «Днепр», «Сивасспор», «Силкеборг», «Омония», «Партизан» и «Словацко».

Большая же часть команд перекочует из квалификации Лиги чемпионов: проигравшие во втором и третьем раундах, а также в раунде плей-офф. 10 из 20 путевок получат победители раунда плей-офф ЛЕ, 4 путевки достанутся проигравшим в раунде плей-офф ЛЧ (чемпионский путь), 4 путевки — проигравшим в третьем раунде квалификации ЛЧ (путь представителей лиг), а еще 2 — проигравшим в раунде плей-офф ЛЧ (путь представителей лиг).

Лига конференций: пока неизвестно ни одного участника группового этапа

В этом турнире еще неизвестен ни один участник группового этапа — все будет определяться в квалификации. Представители топовых чемпионатов «Вест Хэм», «Вильярреал», «Фиорентина», «Кельн» и «Ницца» стартуют с последнего раунда — им для прохода нужно будет победить в одном двухматчевом противостоянии.

Чуть раньше с третьего раунда начнут свой путь «Жил Висенте», «Твенте», «Андерлехт», «Вольфсберг», «Данди Юнайтед», «Заря», «Хайдук», «Лугано» и «Панатинаикос».

В общей сложности в квалификации примут участие 166 команд. В групповой турнир отберутся 22 из них, а еще 10 перейдут из квалификации Лиги Европы — это клубы, которые уступят в раунде плей-офф ЛЕ.

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