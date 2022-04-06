Неизбежные удары по нашему футболу даже без банов: потеря €70 млн/год от обвала в еврокубках и жутко сложный отбор ЧМ-2026

Все будет плохо и без исключения из ФИФА и УЕФА.

Все будет плохо и без исключения из ФИФА и УЕФА.

Даже если предположить, что в дальнейшем все пойдет по самому позитивному сценарию — нас не исключают из УЕФА и разрешат играть на уровне клубов и сборных, — то наши ведущие клубы и сборная все равно окажутся в глубоком кризисе. Этого уже не избежать. Отчасти из-за текущего отстранения сборной и возможного бана клубов, отчасти — из-за собственных провалов по результатам.

Крах в рейтинге коэффициентов = спад доходов и невозможность быстро вернуть позиции

Еще до 24 февраля в РФС проводили исследование и пришли к выводу, что сползание нашей лиги в таблице коэффициентов приведет к потере около 500 млн евро для футбольной экономики России в ближайшие 7 лет. В ответ на запрос «Матч ТВ» в организации официально подтвердили:

— Российский футбольный союз проводил анализ развития экономической ситуации в рамках разработки нового лимита на легионеров. По оценкам РФС, при сохранении текущей динамики выступления российских футбольных клубов призовые деньги от участия в европейских турнирах снизятся, что может привести к недополучению российской футбольной индустрией более 500 млн евро в течение ближайших 7 лет. При этом сумма потерь в случае длительного отстранения российских команд от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА существенно вырастет.

Минус 500 млн — это:

Меньше денег на трансферы и зарплаты, соответственно, меньше качественных футболистов. Это отразится на всех командах лиги, поскольку у условного «Спартака» и «Локомотива» становится меньше денег на покупку игроков у «Уфы» и «Урала». Эффект почувствуют все участники индустрии, вплоть до школ и детских тренеров, которые недополучат выплаты по механизму солидарности;

500 млн евро за 7 лет — это примерно 71 млн евро за сезон (7 млрд рублей). Это совокупный бюджет 4-5 средних клубов РПЛ. Осознание неизбежности этих потерь подталкивало федерацию к реформам — в том числе новому лимиту;

восполнить эти 500+ млн евро за счет государства или окологосударственных спонсоров нельзя, даже если представить, что деньги на это вдруг бы нашлись. Финансовый Fair Play существенно сужает возможности, он почти исключает быстрый рост футбольного клуба. А соответственно, и возвращение нашего величия, недавно выражавшееся в 6-м месте в таблице коэффициентов;

очень важно зафиксировать, что мы теряем именно рыночные деньги, коих в нашем футболе мало. И этот расчет — 500 млн за 7 лет — не учитывал бан, который очень вероятен для всех наших в еврокубках на следующий сезон.

Прокомментировать эту цифру мы попросили доктора экономических наук, руководителя департамента менеджмента и маркетинга в спорте Финансового университета при Правительстве РФ Илью Солнцева:

— Мне кажется, что 500 млн за 7 лет — это несколько завышенная оценка, особенно с учетом результатов наших команд, их негативной динамики, но в любом случае очевидно, что клубы потеряют большие деньги. Конечно, они это заметят. Для многих клубов это существенная часть бюджета, на которую собственники и менеджмент рассчитывали. Возможно, это не так сильно скажется на «Зените», а вот остальные российские клубы, претендовавшие на участие в еврокубках, это точно почувствуют. Сейчас непонятно, чем можно компенсировать эти деньги, ведь у государства и госкорпораций не будет возможности увеличивать расходы на спорт. Мало того, их едва ли удастся оставить на прежнем уровне.

Наши провалы в еврокубках постепенно скатывали наш футбол в таблице, а потенциальный пропуск следующего сезона обрушит позиции окончательно. Именно сезон-2022/23 должен был стать ключевым для нашего футбола, ведь мы бы боролись за сохранение гарантированного места в Лиге чемпионов или хотя бы 2 мест в квалификации ЛЧ.

В июне 2022-го мы окажемся на 19-м месте в таблице коэффициентов (сгорит сильный сезон-2017/18), но у нас был бы шанс подняться без громадных потерь. В случае бана на сезон (на данный момент выглядит самым реалистичным сценарием), по нашим оценкам, в июне 2023 года мы окажемся на 25-28 месте в таблице коэффициентов. Напомним квоты:

Чемпионаты с 5-го по 6-й. 6 клубов: 3 — ЛЧ (2 напрямую + 1 в квалификации), 2 — ЛЕ, 1 — ЛК

3 — ЛЧ (2 напрямую + 1 в квалификации), 2 — ЛЕ, 1 — ЛК С 7-го по 10-е. 5 клубов: 2 — ЛЧ (1 напрямую + 1 в квалификации), 1 — ЛЕ, 2 — ЛК

2 — ЛЧ (1 напрямую + 1 в квалификации), 1 — ЛЕ, 2 — ЛК С 11-го по 15-е. 5 клубов: 2 — ЛЧ (оба в квалификации), 1 — ЛЕ, 2 — ЛК

2 — ЛЧ (оба в квалификации), 1 — ЛЕ, 2 — ЛК 16-й. 4 клуба: 1 — ЛЧ (2-й раунд квалификации), 1 — ЛЕ (3-й раунд квалификации), 2 — ЛК

1 — ЛЧ (2-й раунд квалификации), 1 — ЛЕ (3-й раунд квалификации), 2 — ЛК С 17-го по 29-е. 4 клуба: 1 — ЛЧ (2-й раунд квалификации), 0 — в ЛЕ, 3 — в ЛК

С 30-го по 50-е. 4 клуба: 1 — ЛЧ (1-й раунд), 0 — ЛЕ, 3 — ЛК (1-й раунд)

То есть чемпион России будет начинать со 2-го раунда квалификации ЛЧ, а 2-е, 3-е, 4-е места (или победитель Кубка) в Лиге конференций. В Лиге Европы возможен только один наш представитель после вылета из ЛЧ или в случае победы в ЛК.

Самое болезненное в этом раскладе то, что нам не гарантировано ни одного участника в группе: если раньше стоял вопрос евровесны, то вскоре будет актуален вопрос евроосени. Правда, нужно уточнить, что победитель РПЛ будет идти по пути чемпионов, а там проще, чем в пути лиг, где встречались «Монако», «Бенфика» и так далее. Но и по пути лиг тоже очень приличный уровень: «Зальцбург», «Брондбю», «Рейнджерс», «Олимпиакос», «Црвена». Так что группа ЛЧ без клубов РПЛ может стать рутиной.

Выбираться из этого всего и возвращаться на верх таблицы коэффициентов будет невероятно сложно, потому что регулярные участники еврокубков станут получать финансовую подпитку за счет ЛЧ и ЛЕ, мы — нет. Их футбол будет развиваться, наш — выживать.

— Мы теряем не только призовые от УЕФА, но и деньги зарубежных компаний, которые были готовы вкладываться в наш спорт через спонсорские соглашения. Это, например, автомобильные бренды, а в перспективе — после принятия ожидаемого закона — и пивные компании (уходят или планируют уйти из РФ). Это серьезно бьет по коммерческому потенциалу.

Последние события также сказываются на платежеспособности людей. Я не вижу предпосылок для того, чтобы болельщики больше платили на спорт, поэтому вряд ли можно рассчитывать на рост «матч-дэй» доходов. И более чем сомнительно, что это может заместить выпадающие доходы от еврокубков. Кризис других сегментов развлечения — киноиндустрии, ресторанного бизнеса и так далее — тоже не станет спасением для футбола, я бы на это не рассчитывал, — мнение Солнцева.

Отсутствие на ЧМ-2022 = падение в рейтинге ФИФА и УЕФА = жестокая жеребьевка на ЧМ-2026 (если допустят)

Фото: © Алексей Ерёмин / Матч ТВ

Удар по клубному футболу очень серьезный, но тяжелейшим будет возвращение и у сборной. После того как нас отстранили от стыков и лишили шансов на ЧМ, мы будем терять позиции в рейтинге ФИФА.

Лига наций, которая тесно вплетена в систему отбора Евро-2024 и стыков, — уже в июне. Еще остается небольшая надежда, что мы сыграем, но ее меньше с каждым днем. Жеребьевка отбора Евро-2024 пройдет уже 5 октября. Если мы не будем играть и там, то обвал в рейтинге окажется колоссальным. Сейчас Россия 19-я в рейтинге УЕФА (36-я в рейтинге ФИФА). Учитывая пролет мимо ЧМ, потенциальный пропуск Лиги наций и отсутствие даже товарищеских матчей, потенциал падения действительно велик.

Самым болезненным образом падение в рейтинге ФИФА отразится на отборе ЧМ-2026. Это первый ЧМ после расширения до 48 сборных, но увеличение квот не сильно упрощает отбор от Европы.

На ЧМ от Европы попадет 16 команд. Шансы на комфортный отбор будут у первой корзины, то есть нужно быть в числе первых 10 команд по рейтингу УЕФА, такая задача ставилась в РФС. Но сейчас она перестает быть актуальной. Все более реален спад до третьей корзины, попасть на ЧМ из нее будет невероятно сложно. Показательно, что на ЧМ-2022 из третьей корзины жеребьевки отбора не попал никто (шанс остался только у Шотландии).

— С одной стороны, российский спорт уходит в глубокий кризис, в этом мало позитивного, но с другой — это шанс на оздоровление, а именно — вектор к более рациональным расходам на агентов, зарплаты игроков и так далее. Когда деньги не ограничены, то они тратятся по большому счету бесконтрольно в рамках выделенного бюджета. Принцип прост: если бюджет выделен, то он должен быть потрачен.

Совсем недавно вышли цифры по агентским выплатам клубов — едва ли такие затраты можно признать эффективными в контексте результатов на футбольном поле. Отсутствие ограничений приводит к тому, что у нас не задумываются о расходах. В современных условиях так не получится, придется заниматься болельщиками, медиа, вещателями, спонсорами, воспитанниками… Есть надежда, что переосмысление доходной и затратной части спортивного бизнеса выведет наш футбол на новый уровень развития, — слова Ильи Солнцева.

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