Трансферное окно в Европе официально открыто: 10 самых крутых сделок к этому моменту

Наблюдаем за миграцией звездных игроков.

Наблюдаем за миграцией звездных игроков.

Эрлинг Холанд

Нападающий, 21 год

«Боруссия» Д → «Ман Сити» (60 млн €)

Норвежец был одним из главных лотов на трансферном рынке. Прокачавшись в Дортмунде, Эрлинг пошел на повышение, при этом у него была роскошь самостоятельно выбирать команду. Еще при переходе в «Боруссию» агент Мино Райола включил в контракт пункт, согласно которому сумма выкупа Холанда в 2022 году была заметно ниже его рыночной стоимости. Если бы не этот пункт, покупателю пришлось бы выложить не меньше 200 млн евро. Сделано это было для того, чтобы условия диктовал не клуб-продавец, а сам Райола и нападающий. Сделку с «Ман Сити» пришлось закрывать уже без легендарного агента, скончавшегося в конце апреля.

Впрочем, огромный дисконт в трансферной цене английскому клубу сильно сэкономить все равно не позволил. Помимо 60 млн евро «Боруссии» (плюс 15 млн бонусами) «горожанам» пришлось выложить 50 млн агентских. А еще 124 млн евро составит зарплата Холанда за пять лет. При этом в контракте вновь есть пункт о фиксированных отступных через два года. В 2024-м его можно будет купить за 150 млн евро. Именно это условие оттолкнуло «Реал» от идеи покупки Холанда, зато мадридцы могут воспользоваться пунктом об отступных и переманить Эрлинга себе через пару сезонов.

Садио Мане

Нападающий, 30 лет

«Ливерпуль» → «Бавария» (32 млн €)

Контракт сенегальца с «Ливерпулем» истекал в следующем году, так что полной стоимости за одну из главных звезд английский клуб не получил. «Бавария» заплатила примерно вдвое меньше, чем могла бы, решив проблемы возможного ухода Сержа Гнабри, переговоры о новом контракте с которым зашли в тупик. Вместо одного классного вингера мюнхенцы получают не менее крутого и забивного нападающего.

Мане был обижен на «Ливерпуль» из-за несоответствующей его уровню зарплаты. Игрок зарабатывал 12 млн евро до вычета налогов и был далеко не в топе самых высокооплачиваемых футболистов команды. В «Баварии» оклад африканца должен заметно вырасти. В «Ливерпуле» Мане провел шесть ярких сезонов, за которые успел забить 120 голов и выиграть шесть трофеев, включая ЛЧ и АПЛ. Его теперь уже бывший клуб не стал удерживать Садио всеми силами, решив немного омолодить состав. Место 30-летнего Мане на левом фланге атаки займет 25-летний Луис Диас, купленный у «Порту» зимой за 47 млн евро.

Орельен Тчуамени

Полузащитник, 22 года

«Монако» → «Реал» (80 млн €)

За опорником «Монако» весной стояла очередь из крутых и богатых клубов, включая «МЮ», «ПСЖ», «Челси», «Ливерпуль» и «Реал». Победу на виртуальном аукционе одержали мадридцы, которые выложили за Тчуамени требуемую сумму. При этом 80 млн дело не ограничится — еще 20 млн упадут на счет «Монако» в виде бонусов.

Тчуамени был куплен у «Бордо» два года назад за 18 млн евро — заметно дешевле, чем в свое время Головин у ЦСКА, но прогресс француза был настолько стремителен, что сумма теперешнего трансфера большого удивления не вызывает. Для «Реала» это не только классное усиление, но и имиджевая победа над «ПСЖ»: после сорвавшегося перехода Мбаппе это было особенно важно. Молодой опорник регулярно играет за сборную Франции, причем в стартовом составе. В «Реале» Тчуамени предстоит бороться за место на поле с опытным Каземиро, который на восемь лет старше француза.

Дарвин Нуньес

Нападающий, 23 года

«Бенфика» → «Ливерпуль» (75 млн €)

Это вторая по стоимости продажа за всю историю «Бенфики» и вторая по стоимости покупка за всю историю «Ливерпуля». Клуб из Лиссабона дороже продавал лишь Жоао Феликса в «Атлетико» (127 млн), а англичане дороже покупали только ван Дейка (85 млн). В минувшем сезоне Дарвин Нуньес стал лучшим бомбардиром португальского чемпионата с 26 голами, а еще шесть заколотил в ЛЧ, в том числе в ворота «Барселоны», «Баварии» и будущей команды.

Болельщикам «Ливерпуля» свежий трансфер подарил приятные ассоциации, но пока слишком рано рассчитывать, что новичок повторит на «Энфилде» судьбу звездного соотечественника Луиса Суареса. До сих пор в топовых лигах Нуньес не играл — до прихода в «Бенфику» выступал во втором по силе испанском дивизионе за «Альмерию». За уругвайца заплачены очень солидные деньги, вполне сравнимые с трансфером Холанда, но по уровню и статусу норвежец на несколько порядков выше Нуньеса.

Ромелу Лукаку

Нападающий, 29 лет

«Челси» → «Интер» (аренда, 8 млн €)

Прошлогодний трансфер Лукаку в «Челси» — яркий пример того, как сильно могут не совпадать ожидания и реальность, а потраченная сумма ничего не гарантирует. Томасу Тухелю так и не удалось встроить в схему габаритного форварда, купленного прошлым летом за 115 млн евро. В итоге звездный новичок далеко не всегда попадал в стартовый состав, а в АПЛ забил восемь голов. В чемпионском сезоне «Интера» на его счету было 24 гола + 10 ассистов.

У Лукаку и без того не слишком получалось в Англии, а в январе скандальное интервью итальянской прессе только ухудшило ситуацию. В нем нападающий заявил, что сожалеет об обстоятельствах перехода и признался в любви к «Интеру». В «Челси» решили, что насильно мил не будешь и с легким сердцем отпустили Ромелу в аренду на следующий сезон. Ради этого нападающий даже согласился на понижение зарплаты. В этой истории главными бенефициарами выглядят, конечно, Лукаку и «Интер», а вот «Челси» выступает в роли неудачника, которого развели на деньги. Отбить хотя бы половину потраченных год назад средств, кажется, уже нереально.

Ришарлисон

Нападающий, 25 лет

«Эвертон» → «Тоттенхэм» (58 млн €)

«Эвертон» был вынужден продать свою главную звезду из-за финансовых проблем. Долги клуба пробили отметку 250+ млн фунтов, а тут вдобавок совсем некстати подошел к концу контракт с титульным спонсором. Еще в марте из-за санкций от клуба вынужден был отойти российский бизнесмен Алишер Усманов, чья компания покрывала большую часть бюджета. В этой связи удержать Ришарлисона было невозможно: бразильца пришлось продавать экстренно, чтобы уложиться до 30 июня, когда заканчивается финансовая отчетность за предыдущий сезон.

Помимо «Тоттенхэма» Ришарлисона у себя очень хотели видеть в «Челси», но «шпоры» сработали более оперативно. Команда Антонио Конте имеет обширные планы на следующий сезон и вовсю активничает на трансферном рынке. Кроме Ришарлисона уже подписан свободный агент Иван Перишич, перешедший из «Интера», а также 29 млн евро было выложено за центрального полузащитника «Брайтона» Ива Биссумма. Совсем скоро клуб должен объявить об аренде защитника «Барселоны» Лангле. Кроме того, летом «Тоттенхэма» может провернуть еще один трансфер на 50 млн, если сумеет договориться с «Ромой» о переходе Дзаньоло.

Райан Гравенберх

Полузащитник, 20 лет

«Аякс» → «Бавария» (18,5 млн €)

«Бавария» — топ-клуб не только в плане результатов, но и в умении грамотно работать на трансферном рынке. Мюнхенцы умеют подписывать топовых игроков за адекватные деньги или вовсе бесплатно, как это было в случаях со свободными агентами Левандовским, Горецкой и Мазрауи, который перешел совсем недавно. Еще один хороший способ сэкономить — покупать игроков за год до истечения контракта. Так получилось не только с Мане, но и талантливым опорником «Аякса» Гравенберхом.

За два последних сезона воспитанник «Аякса» вырос в основного игрока сборной Нидерландов, его трансферная стоимость достигла 35 млн евро, но «Баварии» он достался заметно дешевле из-за истекавшего через год контракта. Райана в «МЮ» мечтал забрать Эрик тен Хаг, но и тут менеджеры «Баварии» продемонстрировали класс, заранее обо всем договорившись с футболистом. Гравенберха называют одним из главных талантов на своей позиции в Европе, однако конкуренты в центре поля у него мощные — вытеснить из состава Киммиха или Горецку будет очень непросто.

Антонио Рюдигер

Защитник, 29 лет

«Челси» → «Реал» (свободный агент)

Немецкий защитник еще в середине сезона поставил «Челси» в известность о желании покинуть клуб этим летом. Рюдигер провел в Лондоне пять лет и твердо решил сменить обстановку. «Челси» всеми силами пытался переубедить игрока и готов был заметно увеличить его зарплату, но Рюдигер оставался непреклонен.

За одного из самых привлекательных свободных агентов тут же разгорелась борьба. В гонку за защитником включились «ПСЖ», «Бавария» и «Ювентус», но все в итоге решила магия Анчелотти. Тренер был лично заинтересован в футболисте, которого такое отношение покорило настолько, что он отказал другим претендентам, предлагавшим более «жирные» условия.

Карим Адейеми

Нападающий, 20 лет

«Зальцбург» → «Боруссия» Д (30 млн)

«Боруссия» заранее подыскала замену ушедшему в «Ман Сити» Холанду. Нового страйкера нашли там же, где и предыдущего. Адейеми за «Зальцбург» успел забить даже на четыре гола больше (33), чем Холанд (29), правда, и матчей он провел втрое больше. Юного немца австрийский клуб, ищущий таланты по всему миру, выцепили у «Унтерхахинга» еще в 16 лет, заплатив при этом 10 млн евро. За всю историю лишь одного игрока в этом возрасте покупали дороже — за Тео Уолкотта в 2006 году «Арсенал» заплатил «Саутгемптону» на 400 тысяч евро больше.

Пока «Реал» и «Барселона» лениво интересовались Адейеми, «Боруссия» уже вовсю вела переговоры с «Зальцбургом». Официально о летнем переходе было объявлено два месяца назад. Дортмундцы вообще очень мощно проводят трансферную кампанию, ведь помимо Адейеми уже подписан свободный агент из «Баварии» Зюле, еще один защитник Нико Шлоттербек, за которого «Фрайбургу» было заплачено 20 млн евро, а также интересный турецкий хавбек «Кельна» Салих Озджан.

Витинья

Полузащитник, 22 года

«Порту» → «ПСЖ» (41,5 млн)

Главный летний успех «ПСЖ» на трансферном рынке — сохранения Килиана Мбаппе, который в последний момент все-таки кинул «Реал» и остался в Париже. На фоне этой истории подписание Витиньи кажется совсем незначительным, но совсем скоро об этом парне будут говорить все.

Для «Порту» это рекордная продажа воспитанника. В истории клуба случались трансферы на выход и дороже, но Милитао, Диас, Мангала и Хамес Родригес были легионерами. Витинья же с 9 лет воспитывался в системе «Порту», два года назад его отдали в аренду самому португальскому клубу АПЛ «Вулверхэмптону», где он неплохо себя проявил. В этом сезоне молодой полузащитник утвердился в качестве основного в «Порту», с которым выиграл чемпионат.

Хавбека с гигантским потенциалом пытался подписать «Ньюкасл», но возможности «ПСЖ» оказались глобальнее. В команде хватает качественных игроков в центре поля, однако Витинья даже на фоне Паредеса, Данило Перейры и Гуйе не выглядит аутсайдером.

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