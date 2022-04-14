«Краснодар» блестяще справился с потерей основных футболистов. Но так ли молод новый состав?

Счастье не в рекордах, а в балансе.

Счастье не в рекордах, а в балансе.

В молодых и перспективных в России принято ходить долго. Давайте сразу определимся, кого же мы считаем молодым футболистом? Для этого текста применю следующий ценз: нет 21 года на момент старта текущего чемпионата, то есть родились после 23.07.2000.

Здесь пространство для споров, но защищу свой выбор простой объективностью: молодежная сборная — это сборная U-21. И вас призываю: прекратите оправдывать и успокаивать растущих футболистов! Вечные «у тебя все еще впереди» только мешают и заставляют жить в другой реальности. Футбол не молодеет или стареет, он меняется. Сейчас у каждого профессионального футболиста есть шанс сделать карьеру гораздо продолжительнее. Начинай относиться к себе требовательно, а к делу правильно (пусть и без уникального таланта) — заиграешь в основе в 18/19. Продолжай в том же духе — будешь при деле до 40, даже если ты полевой футболист. Криштиану Роналду и его методы в этом смысле — путеводная звезда и идеал стремления для нескольких поколений.

Так кто она, краснодарская молодежь в РПЛ? Голкипер Станислав Агкацев, которому по ходу сезона исполнилось 20, провел два полных матча. Оба победных, один на ноль. Также 20 и Даниилу Корнюшину, еще в первой части сезона Виктор Ганчаренко трижды ставил его в старт. В начале года полыхнул скандал, и РФС признал контракт Корнюшина с «Краснодаром» незаключенным. Сейчас защитник сидит в запасе на матчах М-Лиги. Относительно регулярно играет в сезоне полузащитник Никита Кривцов, после отъезда легионеров стал получать серьезное игровое время Ираклий Манелов, триумфальными вышли дебютные полчаса в премьер-лиге для нападающего Сергея Волкова, забившего победный в Казани. Всем им 19 лет.

Десяток минут в сезоне РПЛ у Богдана Рейхмена, пять минут получил Вячеслав Литвинов, несколько компенсированных — Омар Попов и Дмитрий Кучугура. Присматриваемся к дозаявленным молодым нигерийцам Джонатану Окоронкво и Олакунле Олусегуну.

Особняком Эдуард Сперцян. Он под выбранный ценз не попадает, вступал в чемпионат месяц как двадцатиоднолетним. Похожая ситуация с Александром Черниковым, который старше Эдуарда на четыре месяца. Безусловно, их включение в список «молодых» сильно изменило бы статистическую картину. Они воспитанники клуба и футболисты основного состава, в сознании многих Сперцян и Черников долго будут «юношами», ведь мы только вчера видели их дебюты. Но давайте помнить и себя приучать: 21 год — это пусть и нижний порог, но вполне боевого футбольного возраста. Ведь мы же с первых минут игры в России со всей серьезностью относимся к Юри Алберто, а ведь ему только-только исполнился тот самый 21.

«Надо доверять не молодым, а тем, кто готов» — слова Сергея Галицкого, сказанные им в эфире у коллег. «Краснодар» никогда не был «молодым» клубом и не стремится им быть. А в нынешней ситуации, когда пришлось приостанавливать легионерские контракты, на их места вышли, во-первых, опытные парни, чаще осенью остававшиеся в запасе: Ильин, Мартынович, Газинский, Чернов. Во-вторых, свои ребята, уже знающие, что такое профессиональный футбол по другим командам краснодарской системы: Бородин, Якимов, Мацукатов. Молодежи стало больше, но лишь чуть больше. В этом смысле тренер Александр Сторожук мыслит в унисон с владельцем клуба.

В первом туре сезона в матче против «Урала» средний возраст стартового состава Краснодара — 26,5 лет. Против того же «Урала» дома в марте — 23,3. На «Рубин» в августе выходил солидный «Краснодар» — 28,4 в среднем. В апреле — 24 года. Мы видим, что три-четыре года краснодарцы скинули разом, но до рекордных показателей отдельных матчей «Локомотива» и «Динамо» последних лет не дотягивают. Да и никому эти рекорды не нужны — в балансе счастье спортивное. В кризисное время приостановок и расторжения контрактов сложнее всего пришлось именно «Краснодару» (минус 9 футболистов). «Ростов» и «Рубин» потеряли шестерых каждый.

А справился лучше всех кто? Как раз «Краснодар», выехавший за счет клубной системы, где ни один человек не подберется близко к основе без опыта, полученного в КФК и ФНЛ. Просто сравните краснодарскую ситуацию с тем разбитым корытом, у которого остался Леонид Слуцкий. Такой солидный, спортивный регион Татарстан, планировавший выстроить республиканскую футбольную вертикаль с помощью «Нефтехимика» и «КАМАЗа», а резерва подготовленного — ноль.

Даже в нынешнем омоложенном «Краснодаре» ни один футболист, не достигший 21-летнего возраста к началу чемпионата, не играет ключевых ролей. Похожая ситуация в «Зените», «Ахмате», «Арсенале» (после ухода Давиташвили), ЦСКА (после того как присел в запас Мухин). Даже «Крылья» задорные совсем не юны, если брать стартовый состав, где редко находится место Пиняеву или Коваленко. На контрасте «Ростов», где регулярно шарашат вдохновленные Карпиным Лангович, Мелехин, Сильянов, Щетинин. В «Локомотиве» вцепился и не отпускает первый номер Даниил Худяков, в обороне сразу стал основным Марк Мампасси, стараются делать ставку на Алексиса Бека-Бека в полузащите, постоянную практику получают Бабкин и Петров. В «Динамо» на первых ролях Захарян и Тюкавин. В «Спартаке» основным с натяжкой можно назвать Руслана Литвинова и — волей обстоятельств — Даниила Хлусевича. В «Сочи» большую часть сезона в основе Данила Прохин, в «Нижнем Новгороде» яркий Юлдошев, в «Химках» Боженов, в «Урале» Кузьмичев. В «Рубине» был Хвича, теперь вынужденно Тесленко. «Уфу» тащит 21-летний Агаларов (но ему, как и Сперцяну, 21 стукнуло прям накануне старта сезона).

Всем нам интересно, что дальше с российским футболом. Какую политику выберет (будет вынужден выбрать) «Краснодар»? Исходя из того, что мы видим нынешней весной, рисуется интересная и сбалансированная по возрасту команда. Ориентированная на собственных воспитанников, тренерские кадры, стиль игры. Способная сохранять лица необщее выражение и держать уровень выше среднего по лиге.

Читайте также: