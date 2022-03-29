Роналду, Левандовский и Ибрагимович бьются за последний ЧМ в карьере. Один из них точно пропустит турнир

Величайшая драма для лучших нападающих своей страны.

Величайшая драма для лучших нападающих своей страны.

Сегодня в 21:45 по московскому времени стартуют финальные стыковые матчи перед ЧМ–2022 для сборных Польши, Швеции (сыграют между собой) и Португалии (соперник — Северная Македония).

На поле выйдут три главных бомбардира своих национальных команд — Роберт Левандовский (в этом году исполнится 34), Златан Ибрагимович (40) и Криштиану Роналду (37). Учитывая возраст нападающих, предстоящий чемпионат мира на 90% станет для них заключительным в карьере. Один из них точно в Катар не поедет, а если Северная Македония подарит вторую подряд сенсацию, то и Роналду мы на турнире не увидим.

Давайте зафиксируем, что каждый из трех легендарных игроков значит для своей сборной, и что для них стоит на кону.

Златан Ибрагимович

120 матчей за сборную (шестое место)

62 гола за сборную (первое место)

58 матчей в качестве капитана (вторая по длительности серия)

участник ЧМ–2002 и ЧМ–2006

В начале карьеры Златан мог выбирать, за какую сборную играть: Боснии, Хорватии или Швеции. Ибрагимович выбрал последний вариант, но, несмотря на приобретенный со временем статус лучшего бомбардира национальной команды, за клубы всегда выступал успешнее, чем за сборную.

Только представьте — последний раз Златан играл на чемпионате мира 16 лет назад и до сих пор не забил в финальной части этого турнира ни одного мяча. Сборная Швеции не смогла отобраться на чемпионаты 2010-го и 2014-го, а на турнир в России нападающего уже не пустил главный тренер команды Янне Андерссон. Златан завершил карьеру в сборной после Евро–2016, и тренер не захотел рушить найденный в нападении баланс.

Ибрагимович тогда очень обозлился на шведские СМИ, которые якобы никогда не любили футболиста с балканскими корнями и фамилией. Перед стартом турнира форвард иронизировал на тему того, что без него Швеция наверняка сыграет лучше, но так и произошло — команда дошла до четвертьфинала, что стало лучшим достижением для нее с 1994 года.

Интересно, что нападающий «Милана» уже оказывался в ситуации, похожей на нынешнюю. В стыковых матчах перед ЧМ–2018 Швеция играла с Португалией, и журналисты предвкушали дуэль Златана с Роналду. Супербомбардиры не разочаровали — Ибра в двух играх забил два мяча, Криш отличился четыре раза. Португалия прошла дальше, и Златан сказал: «Чемпионат мира без моего участия не стоит и смотреть».

Почти ровно год назад Ибрагимович совершил полноценный камбек в национальную команду. С тех пор он провел четыре матча, не забил пока ни одного мяча, пропустил Евро–2020 из-за травмы колена, а также первый стыковой матч национальной команды из-за дисквалификации.

Последний раз 40-летний швед забивал за сборную в ноябре 2015-го.

Роберт Левандовский

128 матчей за сборную (первое место)

74 гола за сборную (первое место)

капитан сборной с 2013 года

участник ЧМ–2018

Из всей представленной троицы нападающих пропасть в уровне игры между Левандовским и остальными футболистами его сборной — наибольшая. За всю карьеру форварда поляки на крупных турнирах сумели одержать всего три победы (за 17 матчей). Неспособность выстроить игру вокруг своей главной звезды бросалась в глаза на каждом соревновании.

Например, на Евро–2016 Левандовский не нанес ни одного удара в створ за все три матча группового этапа. Это был самый успешный турнир для сборной Польши в XXI веке, но форвард «Баварии» установил только один рекорд — по числу совершенных на нем фолов. Он отличился с игры лишь раз — гол в четвертьфинале против португальцев. Плюс дважды забил с точки в послематчевой серии пенальти.

На чемпионате мира в России Левандовский также обошелся без забитых мячей. А на последнем Евро пытался чуть ли не в одиночку вытащить одну из самых слабых команд турнира в плей-офф, забив три мяча в двух матчах. Но тогда путь полякам преградили сегодняшние соперники — шведы.

Теоретически у Левандовского остаются шансы сыграть и на следующем чемпионате мира — в 2026 году ему будет 37 лет. Другой вопрос, сможет ли туда отобраться Польша? Лучшего шанса, чем сейчас, может и не быть.

Криштиану Роналду

185 матчей за сборную (первое место)

115 голов за сборную (первое место)

128 матчей в качестве капитана (первое место)

участник ЧМ–2006, ЧМ–2010, ЧМ–2014 и ЧМ–2018

Для Роналду нет разницы, где забивать — за клуб или сборную. Его лидерство по мячам за национальную команду ошеломляет. Ибрагимович в списке лучших бомбардиров сборной Швеции оторвался от ближайшего преследователя на 13 мячей, Левандовский — на 26. Преимущество Роналду над вторым бомбардиром в истории сборной Португалии Паулетой — 68 мячей!

И, конечно, Португалия в XXI веке куда сильнее, чем Швеция или Польша. Но все успехи португальской команды связаны с континентальным первенством. Три полуфинала, два финала и один титул на чемпионатах Европы в эпоху Криштиану. И очень символичный финал Евро–2016, когда команда с 25-й минуты играла без травмированного лидера.

Но на уровне мира сборная Португалии так и не реализовала амбиции Криштиану. Четвертое место, достигнутое в 2006 году, когда Роналду еще был восходящей, а не основной звездой команды, так и осталось недостижимой планкой. За три последующих мундиаля потолком для команды Роналду оставался первый раунд плей-офф.

С каждым годом Криштиану все сложнее встраивать в концепты команд без потери в качестве. Но футбол сборных сегодня проще, чем футбол клубов, и сумасшедшая физика и голевое чутье Роналду остаются грозным оружием. Не верится, что его история в сборной завершится сенсационным поражением от Северной Македонии.

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