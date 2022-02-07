Легенда «Аякса» уволен из-за неуместных сообщений женщинам-коллегам. Чему нас учит эта история?

Колонка комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Дерунца.

Колонка комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Дерунца.

Радость и боль понедельника в Нидерландах: в далеком Пекине великая конькобежка Ирен Вюст выигрывает дистанцию 1500 метров и становится шестикратной олимпийской чемпионкой. Наверное, лучшей спортсменкой в истории целой страны. В родном Амстердаме блестящий футболист Марк Овермарс покидает пост спортивного директора «Аякса». Причина — неуместные сообщения женщинам-коллегам по работе.

В синхронности событий — драма времен. Признанные футболисты, традиционные кумиры нации все чаще падают с пьедестала, не справляясь с новой повсеместной публичностью. Представители менее популярных видов спорта, скромные и трудолюбивые, занимают места главных героев. Образцы для подражания на спортивных площадках и за их пределами.

Кто такой Марк Овермарс? Ярчайший крайний нападающий/полузащитник «Аякса», «Арсенала» и «Барселоны». Трехкратный чемпион Нидерландов, чемпион Англии, обладатель Кубков обеих стран. Победитель Лиги чемпионов. Со сборной — полуфиналист чемпионата мира и Европы. Как настоящая правильная звезда начал и закончил карьеру в одном клубе — «Гоу Эхед Иглз», стал его совладельцем, помогал управлять. Но затем, 10 лет назад, его позвал не менее родной «Аякс».

Овермарс оказался готов к роли управленца, а не тренера. Что такое спортивный директор? Умение видеть не только футбольные качества, но и человеческие. Способность не только беззаботно болтать о футболе за чашкой кофе в ложе, но говорить умно, убеждать и договариваться. Качества, по объективным причинам совершенно несвойственные подавляющему большинству профессиональных футболистов, у которых сложилась долгая карьера. С кем можно сравнить Овермарса, так это с Михаэлем Цорком. Спортивный директор «Боруссии» из Дортмунда родному клубу не изменял и ради заграницы. Так или иначе Овермарс, да еще в сотрудничестве с другой легендой «Аякса» 90-х Эдвином ван дер Саром, стал лицом и руками «Аякса» нынешнего. Они пригласили Эрика тен Хага главным тренером, вернули клубу мощь и профит того времени, когда играли сами.

Марк Овермарс — лучший спортивный директор в истории «Аякса». Его эпоха — время уверенных побед на национальном уровне, время громкого Амстердама на уровне Лиги чемпионов. Время прибыли: Зиеш и ван де Бек, Дест и де Йонг, де Лигт и Клюйверт-младший, Санчес и Дольберг, Милик и Силессен. Успех в покупках/продажах в футболе сложно поставить на поток, но в последнее десятилетие «Аяксу» это удалось. Что ни трансферное окно, то мудрое приобретение и грамотное расставание. Финансовый успех исчисляется сотнями миллионов евро, «Аякс» резко оторвался от всех конкурентов на национальном уровне. Так что давайте зафиксируем: расставание с Овермарсом — это серьезный удар по системе функционирования клуба.

Клуб разрулил ситуацию максимально достойно. Решение принимали последние несколько дней, ни одной утечки в прессу не последовало. Сразу после воскресной победы над «Хераклесом» скромно, но со всеми возможными комментариями сообщили. Бомба взорвалась, но эффект для имиджа «Аякса» не сокрушающий. Сами обнаружили, сами разобрались, сами уволили. Идеальный пример управления подобными «кейсами».

Тайное всегда становится явным. Вот вам свежий пример из Шотландии: Дэвид Гудвилли, некогда форвард шотландской сборной, в январское трансферное окно подписал контракт с клубом местной ФНЛ «Рэйт Роверс». Дэвид хулиганил по юности, получал штрафы за драки, а однажды 11 лет назад вроде как изнасиловал женщину вместе с партнером по команде. Что значит «вроде как»? Свидетельств для уголовного дела оказалось недостаточно, но пострадавшая обратилась в гражданский суд, а он признал футболистов виновными и назначил штраф. Гудвилли играть за свой клуб «Клайд» продолжил, но вот переход в «Рэйт Роверс» обернулся скандалом. После подписания «насильника» клуб покинула капитан женской команды, отказался от поддержки титульный спонсор, отвернулась значительная часть болельщиков. Решение о трансфере осудил поклонник «Роверс», бывший премьер-министр Гордон Браун.

В итоге клуб извинился, заявил, что в ближайшее время обсудит с Гудвилли разрыв контракта, председатель совета директоров Билл Кларк ушел в отставку и призывает то же самое сделать совет директоров в полном составе. Репутация «Рэйт Роверс» уничтожена.

Что дальше для «Аякса»? Удастся ли найти Овермарсу, с которым клуб только что продлил контракт на улучшенных условиях, адекватную замену? Думаю, в ближайшее время нет, такого единомышленника для ван дер Сара не сыскать. Возможно, повлияет эта ситуация и на главного тренера Эрика тен Хага — его давно уже отправляют в топ-команды, летом очередной прекрасный шанс сделать шаг за рубеж («Манчестер Юнайтед»?). Если в Амстердаме пропадет гармония, принять такое решение сверхвостребованному специалисту будет легче.

Что дальше для самого Овермарса? Разобраться в личной жизни. В плане работы: Марк не бедный человек, у него есть инвестиции и бизнес. Думаю, в профессиональном футболе Овермарса мы больше не увидим.

Что дальше для всех нас? Новые истории, рассказы, разоблачения, сохраненная переписка разных-разных лет. Современный футбол — все больше часть сферы развлечений, чем просто игра. Но если в шоу-бизнесе скандалы на грани морали даже приветствуются, то в футболе — ни за что. Клубы — маленькие или большие — сердца человеческих сообществ и городов. Люди оттуда не имеют права на ошибку. И это сложный вызов для тех, кто приходит в футбол. Нужно быть идеальным, а выплеск энергии, выход наружу всего негативного и потаенного должен быть таким, чтобы общество не осудило.

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