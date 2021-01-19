«Теперь видим, к чему привел уход Семина». Агент Барбоза – о «Локо», Миранчуке и адаптации Вендела

Интервью португальского агента Паулу Барбозы.

Интервью португальского агента Паулу Барбозы.

Из интервью вы узнаете:

Какие варианты были у Марата Измайлова после ПФЛ

Как дела у Мануэла Фернандеша

Почему Миранчук сидит в запасе в «Аталанте»

Что происходит с Венделом в «Зените»

— Где сейчас Измайлов, с которым вы сотрудничали много лет? Официально он не завершал карьеру.

— Как я понимаю, Марат не особо хочет разговаривать на эту тему. После «Арарата» у него были варианты продолжить карьеру в Испании, Германии, Португалии, но он не проявил интереса.

— Рассказывали, что в «Арарате» у него опухали колени после матчей. В этом была проблема?

— Нет, это неправда. Там были другие проблемы, но не из-за здоровья. Нагрузки он выдерживал спокойно. Не сомневаюсь, он продолжает поддерживать форму. И если бы хотел, то вполне мог и сейчас играть на высоком уровне.

— Как дела у Ману Фернандеша, который играет за «Кайсериспор»?

— Он хорошо играет, как это делал и в «Краснодаре». Просто тогда не продлил контракт. Фернандеш прекрасно знает турецкий чемпионат. Он тепло отзывается о России, потому что никогда не скрывал, что самые удачные годы у него прошли в «Локомотиве». Он всегда хотел дальше играть в «Локо», но не все зависело от него.

— Обсуждали с ним уход Семина?

— Он следил за ситуацией. Ему было очевидно, что Юрия Палыча хотели убрать еще раньше, когда Фернандеш был в клубе. Это был совместный процесс, он касался не только Мануэля.

Уход тренера, оставившего такой отпечаток в истории клуба, это всегда непросто. Думаю, практика показала, что это было ошибочное решение. Когда у тренера есть результат, но контракт с ним не продлевается — это нонсенс, это не разумно. Сейчас видим результат.

Были неплохие игры [при Николиче], но в чемпионате команда играет на другом уровне.

— В «Локо» классно заиграл Зе Луиш. Почему он не закрепился в «Порту»?

— В «Порту» огромная конкуренция. Плюс у него тоже были травмы, которые помешали.

— Может, Тинькофф РПЛ просто становится слабее?

— В период пандемии трудно делать выводы. Все команды переживают трудности, во вторник была новость, что в «Бенфике» заболело 10-12 игроков и президент клуба. Это ненормальное положение вещей, все становится сложнее. У многих клубов большие финансовые трудности. Это сказывается везде.

Но интерес к российской лиге и российским игрокам будет всегда. Всем известно, что тут есть одаренные футболисты. Другой вопрос, что не все они заинтересованы и мотивированы играть в Европе.

— Вы говорили, что Миранчуки стоят порядка 40 млн евро. Но пока Алексей в Италии чаще сидит в запасе.

— Мне непонятно, почему «Локо» не договорился о том, чтобы отступные Миранчука были выше. Он хороший игрок, но попал в сложный чемпионат. В Италии очень много тактики, креативным игрокам часто ограничивают свободу на поле. Плюс есть объективные сложности — язык, культура, адаптация к жизни в другой стране. Но он точно может играть лучше и в будущем вполне может оказаться в топ-клубе.

— Адаптация Вендела в «Зените» идет тяжело. Что не так?

— Он и в Португалии в первый год мало играл, ему было сложно. Да, очень талантливый футболист, но одного таланта в России мало, нужны и другие атрибуты — старание, желание. В Португалии он был как дома — язык, культура, гастрономия. В России все иначе, и ему будет непросто. Очень рискованная сделка, которая может не оправдаться.

— До перехода в «Зенит» им интересовались другие топы Португалии — «Бенфика» и «Порту»?

— Нет, он нормально отыграл только один сезон в «Спортинге». Плюс были трудности с дисциплиной, это не секрет.

— Халк стал свободным агентом. Есть шанс, что вернется в «Порту»?

— Такая идея была, и «Порту» был готов — все-таки Халк легенда клуба, удачно здесь играл. Но потом, как я понимаю, игрок изменил свое желание. Сейчас все идет к тому, что дальше он будет играть в Бразилии. У него есть личные проблемы, думаю, это повлияет на его решение.

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