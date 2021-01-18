«Давайте сократим РПЛ до двух команд». «Спартак» поддерживает идею реформы, другие клубы резко против

Собрали реакцию на главную новость дня.

Собрали реакцию на главную новость дня.

В понедельник «РБ Спорт» сообщил о плане РФС и РПЛ по сокращению премьер-лиги до 12 команд в обозримом будущем

Идея пока находится в стадии разработки, но реакция руководителей клубов на возможное сокращение уже последовала

Вполне предсказуемо ведущие клубы высказались «за», а боссам команд из регионов такая идея совсем не нравится

Кто «за»?

В «Спартаке» согласны, что РПЛ требуется реформа

Владелец «Спартака» Леонид Федун: «Как показала последняя еврокубковая кампания российских клубов, РПЛ требуется реформа. Необходимо увеличить количество топовых матчей со спортивной точки зрения. Это поспособствует росту конкуренции и повысит зрительский интерес к нашему чемпионату. С выбором формата нужно быть аккуратными. Необходимо обсуждение нескольких вариантов». (Sport24)

Президент РПЛ о схеме «12+12»: «Это возможный, но далеко не единственный вариант»

Сергей Прядкин: «Лига постоянно нацелена на усиление спортивной и коммерческой привлекательности соревнования, и изменение формата потенциально может этому способствовать. Но для конкретных решений по измененияю формата главной Лиги нужен глубокий, комплексный подход и всесторонний анализ. Ранее Лига рассмотрела несколько сценариев, включая тот, который сейчас обсуждается в СМИ — «12+12». Это возможный, но далеко не единственный вариант». («РИА Новости»)

Пока не определились

«Зенит» поддерживает увеличение ключевых матчей

Генеральный директор Александр Медведев: « Мы поддерживаем подход, при котором увеличиться число ключевых матчей в чемпионате. Будем обсуждать это с другими клубами. Пока говорить об этом рано. Но то, что в РПЛ и РФС это дело поддерживают, — это очевидно. Будем работать». («Спорт-Экпресс»)

«Сочи» за взвешенный подход

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в интервью «Матч ТВ»:

— Мы постоянно обсуждаем тему сокращения или расширении лиги… Это вопрос, который нельзя прокомментировать сходу — за мы или против. Нужно садиться и обсуждать всем вместе, прорабатывать нюансы. Россия — большая страна, поэтому я не уверен, что правильно уменьшать лигу. Впрочем, я не готов высказаться резко против сокращения, важно, как это будет выглядеть в итоговом проекте.

Возможно, на какой-то промежуток времени сокращение лиги до 12 команд может повысить зрелищность и интенсивность матчей, но в долгосрочной перспективе это может сыграть и в минус. В целом могу сказать, что текущая модель лиги вполне рабочая. Это очень непростой вопрос. Важно, как после реформ будут выглядеть первая и вторая лиги. Главное, чтобы развивался футбол. Чтобы он был востребованным и зрелищным продуктом.

Кто «против»?

«Уфа»: «Давайте сократим РПЛ до двух команд. Пусть «Зенит» со «Спартаком» выдают серию»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов: «Я предлагаю дальше пойти: давайте сократим чемпионат до двух команд. Пусть «Зенит» со «Спартаком» выдают суперсерию из 20 матчей каждый год. Болельщики Москвы и Питера будут очень довольны.

А если серьезно, то футбол в стране рождается не только в Москве и Питере. Посмотрите, сколько замечательных игроков вышло из российской глубинки. Нашу лигу не сокращать надо, а увеличивать. Если увеличим до 18 команд, тогда игра будет более зрелищной ». («Чемпионат»)

«Рубин»: «Сейчас это неактуально»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов: «В одно время мы про это говорили. Может, на тот момент это было актуально. Сейчас, мне кажется, что нет. Я против этого. Что это нам дает? Какие преимущества? А если я внесу предложение сделать четыре команды? Что дальше? Я же должен объяснить, что это дает. Потому что я проснулся и захотелось оставить четыре команды? Мнение должно быть аргументированным и убедительным. Убедите всех 16 участников, что решение правильное». («Чемпионат»)

«Урал»: «Этим решением мы убьем весь региональный футбол»

Президент «Урала» Григорий Иванов: «Я пока не понимаю, откуда это волна вообще пошла. Кто ее гонит? Кто инициатор-то? Но если это действительно так, то это ужас какой-то. Мы же убьем весь региональный футбол! Я не шучу — убьем! Одна Москва будет играть друг с другом. И что? «Спартак», ЦСКА никогда не приедут в регионы? Ну это как?! Зачем мы изобретаем велосипед? Для чего нужны очередные непонятные реформы?

Пропасти какой-то между Москвой и регионами я что-то не вижу. И «Урал», и другие клубы способны дать бой лидерам. «Барселона» тоже в Лиге чемпионов проиграла — 2:8. И теперь надо всю испанскую лигу реформировать? Бред какой-то, ей-богу… Я бы еще понял, если бы гранды всех выносили в одну кассу. Но нет же. «Спартак» в прошлом сезоне набрал всего на четыре очка больше нас. Мы же почти рядом были в таблице! Ну какие еще реформы?» («Спорт-Экспресс»)

Нейтральные участники

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков в интервью «Матч ТВ»:

— Это плохая инициатива. Сокращение не повлияет на зрелищность, как зрители ходят на 4 команды, так и продолжат ходить.

У нас огромная страна, сужать турнир до 12 команд — это решение в интересах европейской части. А как же Урал, Сибирь, Дальний Восток? Это же тоже российские территории, которые должны иметь право играть в премьер-лиге. Люди имеют право посмотреть на «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и других.

4 команды, которых отсекут от РПЛ, по сути, перестанут существовать. Им срежут финансирование, они загнутся. Если бы клубы были частными, то такое решение можно было бы принять, но здесь речь об ответственности по развитию футбола. Это решение ему совсем не способствует. Станет еще меньше возможностей для молодых ребят заиграть. Для кого будут работать академии, школы и интернаты?

В России не хватает сильных команд? Это нормально, когда в чемпионате выделяются лидеры. В Испании — 6 команд, в Англии — 8, в остальных странах еще меньше, но там же не сокращают лиги. Я бы понял, если бы наши большие клубы обыгрывали «Урал», «Сочи», «Рубин», «Ахмат» со счетом 8:0, но ведь этого нет. Наши так называемые топ-клубы проигрывают им своем поле, причем довольно часто. Вы видите между ними большую разницу? Я считаю, что ее нет.

Это решение в пользу богатых клубов. Хотите осень-весна? Пожалуйста. Ослабить лимит? Пожалуйста. И что? Они стали играть еще хуже. Все делается в интересах богатых клубов, хотя РФС должен развивать футбол, а не идти на поводу у богатых клубов.

Мы не там ищем корень всех неудач нашего футбола. Футболистов не хватает, вот причины. А сборную кем формировать? И ведь после сокращения лиги кандидатов станет еще меньше.

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «Матч ТВ»:

— Клубы РПЛ обсуждают идею сокращения лиги до 12 клубов. Ваше мнение?

— Сокращение РПЛ будет преступлением перед футболом. Мы же не карликовое государство, которое может позволить себе лигу из 12 или 14 команд. Мы богатейшая страна, провели лучший ЧМ за всю историю мировых первенств, у нас построили великолепные стадионы, сделали инфраструктуру — и после этого всего взять и сократить РПЛ? Ну это бред. Нужно понимать важность футбола в регионах — в экономическом, социальном, политическом вопросах. Во всех ведущих европейских национальных первенствах 18-20 команд.

— Но в Европе — частные клубы, у нас — бюджетные. Там умеют зарабатывать и не банкротятся так часто.

— Мы давно должны были начать переходить к новому формату: профессиональный спорт должен финансироваться исключительно за счет частных инвестиций или в крайнем случае государственно-частным партнерством. Мы все равно к этому придем рано или поздно.

Для этого, во-первых, нужно сделать льготы для бизнеса, компаний, которые готовы вкладываться в профессиональный спорт. Во-вторых, необходимо увеличить стоимость ТВ-прав. Сейчас показатели РПЛ в сотню раз ниже: у нас права стоят порядка 23 млн евро, в топ-лигах — около миллиарда. Поэтому там никто и не банкротится.

Так делают во всех странах мира. Но мы продолжаем уходить от важного и обсуждаем другие темы. Как только случится провал на международной арене, то все начинают: «Нужно менять лимит и развивать детский футбол». Но вопрос нужно решать комплексно.

Мы последние 10 лет вообще не конкурентоспособны в еврокубках, и это не зависит от того — уменьшим мы число команд или нет. Нужно менять систему, уходить от государственного финансирования. Сейчас порядка 90 процентов клубов существуют, к сожалению, за счет регионального и федерального бюджета. Это не соответствует финансовому фейр-плей.

— Топ-клубы РПЛ могут поддержать идею сокращения лиги. Ради повышения конкурентности.

— Можно, конечно, устроить чемпионат Москвы и Санкт-Петербурга, и что мы получим? Вы где-нибудь такое вообще видели? Страна с 150 млн населения будет играть в двух-трех городах? Нельзя этого делать. Только больные люди, смотрящие футбол с самолета, могут пойти на такое.

А куда мы денем базы, стадионы ЧМ, инфраструктуру в городах, которую построили к турниру? Сейчас вот арена с Саранске и так никому не нужна. Что будет с остальными аренами, когда в РПЛ станет попасть еще сложнее из-за сокращения? Получается, вместо популяризации футбола мы проводим деградацию.

Руководитель «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в интервью «Матч ТВ»: «Есть плюсы, есть минусы. Из плюсов — то, что увеличится количество топовых матчей вроде «Спартак» — «Зенит» или «Спартак» — ЦСКА. То есть почти в каждом туре будут игры с высоким зрительским рейтингом и повышенным интересом. С другой стороны, при 12 клубах, мне кажется, будет тяжелее готовить молодежь, развивать ее для сборной России. Кроме того, что будет с популяризацией футбола в стране? Это будет общество для совсем избранных. Как бы чемпионат с 12 клубами не превратился в чемпионат Москвы и Санкт-Петербурга ».

Президент «Велеса» Евгений Шиленков в интервью «Матч ТВ»: «Если изменения будут прибыльны для лиг и клубов, то мы станем конкурентоспособнее и на мировом уровне. Для меня важно видеть общий тренд развития футбола. Что будет через 5 лет, через 10. Если эти проекты станут коммерчески привлекательными, мы перестанем вариться в собственном соку. А не так, как сейчас выступать в еврокубках, говоря, что мы самые крутые, и поставлять в ведущие топ-чемпионаты по 1-2 игрока, которые сидят на лавке.

Если реформа будет действительно менять положение дел, то я это на себе почувствую. А если футбол останется государственным и бесплатным, это сигнал для меня, заниматься ли им дальше. То есть реформа мне интересна только в контексте глобальных преобразований. А не просто в количественном изменении состава лиг».

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