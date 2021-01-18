РПЛ хотят сократить до 12 клубов. Как это может выглядеть: показываем на примере Австрии

Интересный формат.

Интересный формат.

РПЛ и РФС рассматривают возможность изменения схемы проведения чемпионата России. Как сообщает «РБ Спорт», существует вариант сокращения Тинькофф РПЛ до 12 клубов

Такое же количество команд участвует в чемпионате Австрии. Клубы из этой страны минувшей осенью были успешнее в еврокубках, чем представители РПЛ

Мы попытались разобраться в особенностях австрийской лиги и причинах прогресса ее команд

*материал был впервые опубликован 8 декабря

В австрийской Бундеслиге всего 12 клубов и уникальный регламент. В еврокубки может попасть даже аутсайдер

Австрия — страна небольшая, поэтому элитный дивизион соответствующих размеров. Чтобы подогреть интерес к лиге и заполнить возможные дыры в календаре, в прошлом сезоне в австрийской Бундеслиге приняли особый регламент, который не просто спас турнир от скуки, а вывел его на новый уровень. Состоит сезон из нескольких этапов:

1. Регулярный чемпионат с 22 турами и определением верхней и нижней шестерки. После у всех клубов отбирают половину очков, чтобы борьба проходила в нереальной тесноте (если ты «Зальцбург», который оторвался очень сильно)

2. Верхняя шестерка борется в чемпионском раунде, нижняя — за выживание. Это еще по 10 туров

3. Плей-офф за Лигу Европы между пятой командой верхней части и лучшей командой нижней части

Третий этап — самый крутой. Лига устроена таким образом, что за еврокубки борются даже клубы из второй шестерки. По итогам сезона седьмая и восьмая команды Австрии играют плей-офф за попадание на пятую команду, в матче которой уже решится, кто будет последним участников еврокубков. Если вы ничего не поняли, то еще раз: середняки, попавшие во вторую шестерку, до последнего тура мотивированы шансом сыграть в Лиге Европы. Финал сезона получается огненным: «Рапиду», например, пришлось проводить 4 матча за 8 дней!

В прошлом сезоне два первых места во второй шестерке заняли «Аустрия» и «Альтах». Сначала они зарубились между собой, а в финале плей-офф их ждал «Хартберг». Последний в итоге победил и попал в квалификацию Лиги Европы, откуда сразу вылетел, уступив польскому «Пясту».

Для сравнения — как выглядит борьба за Европу в Тинькофф РПЛ: первые четыре-пять мест (в зависимости от таблицы коэффициентов УЕФА) отправлялись в еврокубки + прямую путевку в Лигу Европы получал победитель Кубка России. Если победитель занял место в топ-5 в чемпионате, то в Лигу Европы отправлялась шестая команда (в прошлом сезоне — «Динамо»). Согласитесь, не так интересно, как чудом заскочить в ЛЕ в финале сезона.

В РПЛ нет клубов с Востока, но есть расслоение. В Австрии в элитном дивизионе представлены все регионы и нет дикой разницы в классе

Да, в России 85 регионов, и нам бы хватило на четыре полноценные лиги, чтобы не повторяться, но в реальности 16 клубов Тинькофф РПЛ представляют 12 регионов. И то, до конца непонятно, кого представляет «Тамбов» — родную область или ставшую вторым домом Мордовию? Австрия поделена на девять федеративных земель, и в первой Бундеслиге есть представитель из каждой.

В РПЛ — большое расслоение. Есть «Зенит», остальные большие клубы («Локомотив», ЦСКА, «Краснодар», «Спартак», «Динамо»), прослойка перспективных середняков, борющихся за Лигу Европы («Ростов», «Арсенал», «Рубин», «Урал»); команды, которые могут вылететь в каждом сезоне («Уфа», «Ахмат», «Сочи») + новички лиги, которые, как правило, не задерживаются.

В Бундеслиге разрыв между первой (ну ладно, второй) и последней командами не такой большой. Есть всемогущий «Зальцбург» с 80-миллионным бюджетом (намного меньше зенитовского), есть «Рапид» и «Аустрия», у которых денег в два раза меньше (разрыв с «Локо», «Спартаком» и ЦСКА еще больше) и есть остальные (ЛАСК, «Штурм», «Вольфсберг», «Рид», «Санкт-Пёльтен», «Альтах», «Хартберг» и другие), чьи годовые бюджеты — это 12-18 миллионов евро. Тренерские новации и атакующий стиль часто это нивелирует («Аустрия» пролетела мимо еврокубков, а «Рапид» чудом влез в тройку).

Экономически лиги устроены по-разному. РПЛ никак не завязана на ФНЛ и других низших лигах, это абсолютно разные организации, которые находятся под частичным патронажем РФС. В Австрии вторая лига (16 клубов) неотрывно связана с элитным дивизионом. После частичной реформации и ребрендинга в 2018-м связь между лигами только увеличилась, хотя циркуляция ничтожна: по итогам сезона в элиту поднимается только один клуб, как и вылетает оттуда. Также интересна структура третьего дивизиона — их три (по 16 клубов), ежегодно наверх поднимаются только победители. Лиги более низкого уровня не входят в эту систему и даже до конца не подчиняются Футбольному союзу Австрии.

Элитный дивизион — самый малочисленный, всего 12 клубов. Это практически закрытая лига, куда тяжело отобраться. Хотя бывали случаи, так похожие на наши: в прошлом сезоне «Маттерсбург» заявил о банкротстве и вылетел с 10-й строчки вместо «ВСГ Сваровски Тироль». Но это безумная редкость, чтобы турнирная ситуация решалась не по спортивному признаку.

Австрийцы многое переняли у Германии — туда регулярно уезжают лучшие игроки. У нас нет мощного соседа

Экономика и культура Австрии и Германии непрерывно связаны сотни лет. Футбольное сотрудничество тоже началось довольно давно, и порой это приводило к странным перфомансам. На ЧМ-1982 австрийцы согласились минимально проиграть Германии, чтобы вместе выйти в плей-офф. Матч окрестили «Хихонским позором»: благодаря этой игре немцы не пустили в плей-офф Алжир, которому проиграли до этого.

Но лучше о хорошем. Австрийский футбол — витрина для немецкой Бундеслиги. Почти все тренеры играют в открытый современный футбол, прокачивают подходящих под эти модели игроков, и дружно за ручку уезжают в мощную и богатую Германию. Достаточно увидеть любой матч чемпионата Австрии, чтобы понять — каждая команда играет в атаку против любого соперника. Клубы вынуждены так играть: «Зальцбург» в стране один, инвестиции в него сумасшедшие, поэтому другим остается обращать на себя внимание другими способами.

Вот несколько примеров переезда из австрийской Бундеслиги в немецкую. Все эти парни — игроки сборной Австрии:

Марсель Забитцер: «Адмира», «Рапид», «Зальцбург» → «Лейпциг»

Мартин Хинтереггер: «Зальцбург» → «Боруссия» М, «Аугсбург», «Айнтрахт» Ф

Давид Алаба: «Рапид» → «Бавария»

Штефан Лайнер: «Зальцбург» → «Боруссия» М

Кристоф Баумгартнер: «Хорн», «Санкт-Пёльтен» → «Хоффенхайм»

С тренерами та же история (не обязательно австрийцы):

Оливер Гласнер: «Зальцбург», «Рид», ЛАСК → «Вольфсбург»

Марко Розе: «Зальцбург» → «Боруссия» М

Ади Хюттер: «Альтах», «Гредиг», «Зальцбург» → «Айнтрахт» Ф

Принцип понятен. Австрия — футбольный инкубатор и прекрасная подпитка для Германии. Туда можно отдавать игроков в аренду, выдергивать перспективных по небольшой цене и всегда делиться наработками. Взаимовыгодное сотрудничество, где австрийский футбол четко понимает свое место — тянется к старшему брату, иногда огрызается и не перестает быть полезным. А если помнить о пунктуальности, порядочности и внутренней дисциплине этих стран, понимаешь, что бардака в организации вряд ли много.

Выигрывает и сборная Австрии — в ней играют футболисты, прошедшие путь наверх или туда стремящиеся. Это позволяет прогрессировать. Тренирует команду Франко Фода — с футбольной точки зрения человек легендарный для обеих стран: он немец и почти всю карьеру играл в Германии, но как тренера все знают его по «Штурму».

У России нет футбольного старшего брата. А стать им мы не можем — не хватает умения и опыта, которые неоткуда перенять. Можно пойти по своему пути футбольной школы, но последние лет 20 в России не появляется новаторских тренерских идей, а футболисты перестали уезжать за европейским опытом. И все это выливается в слабые еврокубковые результаты. Даже против австрийских клубов. Особенно за последние 10 лет:

ЛЧ-2013/14.«Аустрия» — «Зенит» (4:1)

ЛЕ-2018/19. «Рапид» — «Спартак» (2:0)

ЛЕ-2018/19. «Спартак» — «Рапид» (1:2)

ЛЧ-2020/21. «Локомотив» — «Зальцбург» (1:3)

ЛЕ-2020/21. «Вольфсберг» — ЦСКА (0:1)

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