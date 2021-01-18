Сокращение премьер-лиги: плюсы и минусы. Разбираем возможную реформу

Логичный вопрос: «А как у них?» А вот так.
- Турция — 21 команда в высшей лиге.
- Испания, Англия, Италия, Франция, Сербия, Япония, Бразилия — 20.
- Германия, Нидерланды, Португалия, Чехия, Бельгия — 18.
- Норвегия, Швеция, Белоруссия, Польша, Мальта, Румыния, Люксембург, Китай — 16.
- Сан-Марино — 15.
- Израиль, Болгария, Греция, Кипр, Украина — 14.
- Дания, Исландия, Финляндия, Косово, Босния и Герцеговина, Венгрия, Австрия, Северная Ирландия, Шотландия, Ирландия, Словакия, Македония, Гибралтар, Уэльс, Южная Корея — 12.
- Казахстан — 11.
- Эстония, Грузия, Албания, Черногория, Хорватия, Словения, Швейцария, Фареры, Латвия, Молдавия, Армения — 10.
- Азербайджан, Андорра — 8.
- Литва — 6.
США (26 клубов) и Аргентину (24) не трогаем, для нас это зазеркалье.
Тенденции улавливаются нечетко, поскольку на количество команд в лигах влияют не только и не столько футбольные факторы, сколько экономические и географические. Ясно лишь, что все топ-чемпионаты — в верхней части списка. И что на всякое правило есть исключения: Люксембург, Сан-Марино, Мальта, Сербия, Чехия.
Россия подумывает опуститься в этом списке ниже, сохранив потенциал, вероятно, за счет формулы чемпионата. «РБ Спорт» рассматривает несколько вариантов обновленного турнира — с делением на лучших и худших по итогам первой части, с матчами на вылет и так далее. Не станем повторяться, загляните в источник.
На мой взгляд, формула вторична. Она задается целью реформ. И также их причинами.
Высокие футбольные начальники упоминали две возможные выгоды: увеличить число матчей в сезоне, потому что нынешних 30 игр регулярного чемпионата маловато, и увеличить плотность матчей высшей категории, когда между собой встречаются гранды. Понятно, что это разные цели. Не противоречащие друг другу, но достигаемые неодинаковым путем.
Для увеличения матчей в сезоне, согласно прямой логике, необходимо не сокращать, а увеличивать число участников. 18 команд — 34 тура вместо 30 при двухкруговой системе. 20 команд — 38 туров. И так далее.
Но вмешиваются экономика с географией. При 20 командах высока вероятность перелетов на Дальний Восток и рост числа проходных матчей: гранд против аутсайдера, аутсайдер против аутсайдера (эти и сейчас не слишком чаруют). Сильным клубам такая формула в плане уровня и мастерства ничего не даст. Слабым, пожалуй, тоже: кто только ни бил «Томь» с «Тюменью», гигантами индустрии они от этого не стали.
Другое дело — сохранение футбола в регионах. Визит гранда в провинцию всегда праздник и ажиотаж. Сохраняется видимость того, что игра номер один на местах жива, «кузьмичи» не вымирают, а затаились в ожидании лучших времен, детки, увидев раз в год дядю-кумира, бегут записываться в секцию и тому подобное. Отчасти это правда. Но можно ли удержать футбол на плаву одной лишь формулой соревнований?
В Англии полно всяких «Престонов», которые периодически млеют от кубковых матчей с «Арсеналами». Они не превращаются от этого в элиту, а если превращаются, то от другого. От инвестиций, многолетней работы, зашкаливающей инициативы и кипучего бизнеса. Э-ко-но-ми-ка.
Если так, решили авторы реформ, стоит сократить число команд, но увеличить число матчей и одновременно их качество. Мысль понятна, прочее — варианты. Можно играть в четыре круга, как в Швейцарии. Или в три, как в Шотландии. С последующим разделением на верха и низы, со стыками и пульками — на здоровье. Допускаю, что будет интереснее, чем сейчас.
Правда, географию, скорее всего, ждет обрезание. Задумаются о продолжении мучений и беднейшие. В этом смысле реформы выглядят спроектированными в интересах лишь части российских болельщиков и наиболее богатых клубов.
С другой стороны, ничто не меняющих реформ не бывает, иначе это и не реформы вовсе. Наверное, инициаторы перестройки просчитали последствия, сверились с чужими ошибками. Тот список, что приведен выше, в оригинале был двухлетней давности. Мне пришлось перепроверять его вручную, и знаете что? Бездна изменений. Страны Европы постоянно варьируют число команд в лигах, пытаясь выйти на оптимальный формат. Возможно, настало время российских экспериментов.
Остается добавить кое-что важное. Быть может, даже главное. Имей Россия много крепких команд, о сокращении лиги не было и речи, это очевидно. Реформы — следствие обратного процесса. Хиреет «Тамбов», померли «Тосно» и «Амкар», спеклась «Мордовия» — список последних лет очень длинный. 12 команд в лиге — попытка зафиксировать макроэкономические тенденции в футболе. Но — на текущий момент. А что будет дальше?
Чем глобально отличаются от «Тамбова» «Ахмат», «Арсенал», «Ротор», «Уфа», «Урал» или «Химки»? Много ли стабильных гигантов, готовых прийти им на смену из ФНЛ? Любая команда с бюджетным финансированием — потенциальный кандидат в мир иной. Да и с частным тоже, поскольку зависимость наших частников от экономики вообще и государства в частности огромна. При этом помощь государства в создании системы развития профессионального футбола (не путать с подачками) могла бы быть более глубинной.
Меняя формат соревнований, мы признаем проблемы в экономике футбола и пытаемся остановить сползание страны в международных рейтингах. Но при этом не страхуемся от дальнейших изменений. Причины наших бед останутся прежними, во многом не подвластными футбольным реформам, а требующими общегосударственных мер. Теоретически желание сохранить уровень турнира потребует лет через пять еще одного сокращения. Выживут сильнейшие. Армия будет играть против железной дороги, нефть против алмазов, полиция против оборонки, как в условном Мозамбике. Шесть команд — почему бы и нет? Как в Литве или Армении несколько лет назад.
Но если, реформируя, зрить в корень, число клубов зафиксируется, а потом и возрастет. Они станут ровнее по силе, что благо для любого турнира, залог его выживания и развития.