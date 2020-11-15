«Локомотив» — наш главный донор игроков в Европу, «Краснодар» не попал даже в пятерку. Что мы узнали из исследования CIES

Изучаем экспорт футбольных академий России.

Изучаем экспорт футбольных академий России.

Россия

Недавно швейцарский Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал данные по европейским клубам, воспитавшим наибольшее количество футболистов для 31 сильнейшей лиги Европы.

В открытый доступ выложили лишь топ-50. Мы запросили у CIES данные по всем российским клубам. Выяснилось, что лучший показатель — и это довольно неожиданно — у московского «Локомотива». Железнодорожники воспитали 39 футболистов, которые сейчас играют за лучшие клубы Европы. «Спартак», кстати, оказался на втором месте, отстав от «Локо» всего на пять игроков — 34 воспитанника. Третьим во многом неожиданно стал «Зенит» — 30 человек в сильнейших лигах Старого Света.

А вот «Краснодар», академию которого сейчас не хвалит только ленивый, не попал даже в пятерку, выпустив в мир большого футбола лишь 14 игроков. Но у «быков» все еще впереди — это лишь начало длинного пути и отличный показатель для клуба, которому не исполнилось и 15 лет.

Еще из неожиданного — четвертая строчка ЦСКА, который уступил даже столичному «Динамо» — 25 армейских воспитанников против 26 у бело-голубых.

Интересно, что в десятке самых плодовитых футбольных академий восемь мест заняли клубы РПЛ. А строчки с восьмой по десятую вместе с казанским «Рубином» поделили (по семь воспитанников) московские торпедовцы из ФНЛ и академия имени Коноплева, у которой и вовсе нет взрослой команды.

Европа

Конечно, швейцарцы определили и европейских лидеров в воспитании футболистов. Здесь равных не оказалось сербскому «Партизану» — 85 игроков в топ-31 лиге континента. На второй строчке лидер прошлогоднего рейтинга амстердамский «Аякс» — 77 футболистов. Третьей идет школа загребского «Динамо» — 71 воспитанник. В десятку вошли и два украинских клуба — киевское «Динамо» и «Шахтер» из Донецка — 69 и 67 игроков соответственно.

Удивительно, что в десятку традиционных футбольных доноров вроде «Аякса», «Партизана», загребского «Динамо» и португальского «Спортинга» затесался и такой гранд, как мадридский «Реал». Лучшие европейские поля прямо сейчас бороздят 63 воспитанника «сливочных».

В топ-50 лучших академий европейского футбола попали всего три российских клуба. «Локомотив» делит 24 и 25 места с лондонским «Арсеналом». «Спартак» с «Валенсией» — 33 и 34 строчка. А «Зенит» спорит за места с 44 по 47 с «Базелем», «Штутгартом» и мадридским «Атлетико».

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