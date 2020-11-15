«Локомотив» — наш главный донор игроков в Европу, «Краснодар» не попал даже в пятерку. Что мы узнали из исследования CIES

Россия
Недавно швейцарский Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал данные по европейским клубам, воспитавшим наибольшее количество футболистов для 31 сильнейшей лиги Европы.
В открытый доступ выложили лишь топ-50. Мы запросили у CIES данные по всем российским клубам. Выяснилось, что лучший показатель — и это довольно неожиданно — у московского «Локомотива». Железнодорожники воспитали 39 футболистов, которые сейчас играют за лучшие клубы Европы. «Спартак», кстати, оказался на втором месте, отстав от «Локо» всего на пять игроков — 34 воспитанника. Третьим во многом неожиданно стал «Зенит» — 30 человек в сильнейших лигах Старого Света.
А вот «Краснодар», академию которого сейчас не хвалит только ленивый, не попал даже в пятерку, выпустив в мир большого футбола лишь 14 игроков. Но у «быков» все еще впереди — это лишь начало длинного пути и отличный показатель для клуба, которому не исполнилось и 15 лет.
Еще из неожиданного — четвертая строчка ЦСКА, который уступил даже столичному «Динамо» — 25 армейских воспитанников против 26 у бело-голубых.
Интересно, что в десятке самых плодовитых футбольных академий восемь мест заняли клубы РПЛ. А строчки с восьмой по десятую вместе с казанским «Рубином» поделили (по семь воспитанников) московские торпедовцы из ФНЛ и академия имени Коноплева, у которой и вовсе нет взрослой команды.
Европа
Конечно, швейцарцы определили и европейских лидеров в воспитании футболистов. Здесь равных не оказалось сербскому «Партизану» — 85 игроков в топ-31 лиге континента. На второй строчке лидер прошлогоднего рейтинга амстердамский «Аякс» — 77 футболистов. Третьей идет школа загребского «Динамо» — 71 воспитанник. В десятку вошли и два украинских клуба — киевское «Динамо» и «Шахтер» из Донецка — 69 и 67 игроков соответственно.
Удивительно, что в десятку традиционных футбольных доноров вроде «Аякса», «Партизана», загребского «Динамо» и португальского «Спортинга» затесался и такой гранд, как мадридский «Реал». Лучшие европейские поля прямо сейчас бороздят 63 воспитанника «сливочных».
В топ-50 лучших академий европейского футбола попали всего три российских клуба. «Локомотив» делит 24 и 25 места с лондонским «Арсеналом». «Спартак» с «Валенсией» — 33 и 34 строчка. А «Зенит» спорит за места с 44 по 47 с «Базелем», «Штутгартом» и мадридским «Атлетико».