Серое поле — эмблема печали, белое поле — эмблема любви. Зачем ФИФА мучает агентов и как себя при этом ведет РФС

ФИФА добавляет тумана в и без того туманную историю и вынуждает Константина Столбовского сознаться в измене любимой профессии — журналистике.

ФИФА добавляет тумана в и без того туманную историю и вынуждает Константина Столбовского сознаться в измене любимой профессии — журналистике.

Акул в океане много, и каждая хочет кушать

Некоторое время назад ФИФА презентовала проект регулирования агентской деятельности, разработанный под руководством директора юридической службы Большой конторы Эмилио Гарсии. На июньском конгрессе ФИФА документ может быть утвержден, и тогда он поступит в канцелярии национальных ассоциаций. В том числе в канцелярию РФС.

Спортивным агентам во всем мире живется непросто, это нужно понимать. У них тяжелый, запутанный в тысяче паутин бизнес. Почти всегда на нервяке, чаще всего — на грани.

Акул в океане много, больших и маленьких. И каждая хочет кушать.

А еще этот бизнес очень соблазнительный. Стоит довести до ума (то есть до расплаты) буквально один нормальный трансфер — и ты уже немного в шоколаде.

***

Пришло время сознаться: однажды я сам выступил в роли посредника в трансферной сделке. Вышло так, что оказался центральным звеном в цепочке «агенты из ближнего зарубежья — друзья в Москве — друзья в другом ближнем зарубежье — местный серьезный клуб».

В течение пары месяцев я надувал в телефонных разговорах щеки сразу в обе стороны: все нормально, пацаны, это хороший футболист, и он готов к вам подъехать. Опытный защитник, броня! Вверху король, внизу быстрый, раздает как бог, часто забивает.

Не врал: таким он на самом деле и был, мой неожиданный клиент.

В итоге защитник подъехал в клуб и в тот же день расписался на всех листах контракта. А потом клуб выкатил агентам защитника кэш. Все как договаривались, бакен в бакен.

Я рассчитывал на хорошие деньги. Даже об улучшении жилищных условий подумывал. Двушка на окраине — как-то несерьезно для такого серьезного человека, как я.

Но по дороге назад, из одного зарубежья в другое, моя доля начала усыхать, да в угнетающем сознание темпе. Причины банальны до смеха: цепочка вдруг стала гуще, на каждом новом звене кэш залипал, надо было дать чуть больше, чем казалось раньше, и ничего с этим поделать уже нельзя, брат: работает система.

Хорошо, бывает, отнесся с пониманием. Тем более что оплата за такую нетворческую работу, как надувание щек, в любом случае рисовалась бомбическая. Даже не знаю, с чем сравнить коэффициент.

В один прекрасный день друг в Москве вручил мне реальный кэш. Квадраты не квадраты, но колеса с его помощью я улучшил, и еще осталось на черный день. Более того, годом позже пришла добавка: парни снова кого-то подписали, уже без меня, но помнят добро, и вот тебе доказательство — пачушка зелени.

***

По сведениям ИД «Коммерсантъ», новая редакция правил жизни агентов ФИФА подразумевает, что:

агентам придется заново проходить процедуру лицензирования и дальнейшую регулярную переаттестацию

агенты, скомпрометировавшие себя ранее («серые» схемы, уклонение от уплаты налогов и т. д.), отлучаются от рынка

представлять разные стороны (клуб-продавец, клуб-покупатель, игрок) в рамках одной сделки будет нельзя

размеры агентских комиссионных ограничат: не более 10% от сделки со стороны продавца, не более 6% — со стороны покупателя, не более 3% — от зарплаты игрока

все расчеты попадают под контроль ФИФА и становятся абсолютно прозрачными (регулярно обновляющийся публичный перечень агентов, их клиентская база, детали сделок etc)

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В попытке выяснить, чем же на самом деле пахнет из Цюриха, где расположена штаб-квартира ФИФА, обозреватель Matchtv.ru обратился к агентам, работающим на российском рынке. И понял, что с обонянием у них пока серьезные проблемы. Слава богу, в переносном смысле.

«Все делают вид: о’кей, концы сошлись, ФФП не пострадал»

Олег Еремин, президент Ассоциации футбольных агентов, генеральный директор «Агентства профессионального спорта»:

— Общий посыл понятен: ФИФА хочет сделать отношения между субъектами футбола максимально прозрачными. Убрать перекосы, связанные с завышенными комиссионными, зафиксировать в регламенте, каким ресурсом должны обладать агенты, как они могут влиять на развитие игры. Избавиться, в конце концов, от серой зоны.

Чтобы агентский бизнес полностью вышел в белую, требуются, конечно, кардинальные меры. В целом со стороны агентского сообщества понимание есть, но в каком формате готовится бумага, в каких параметрах, мы пока не знаем. Можем только догадываться. А поскольку повлиять на процессы с нашей стороны невозможно, нет смысла радоваться или печалиться. Когда (и если) ФИФА примет новый регламент, придет время конкретных оценок.

— Вы, участник рынка, голосуете за белое?

— Конечно. Именно с этой целью мы и создали в свое время ассоциацию — чтобы агенты стали полноправными и полноценными участниками процесса. Для этого необходимо знать не только права и обязанности, но и иметь возможность защищать профессиональные интересы.

— Насколько они защищены сейчас?

— Очень относительно. В последнее время рычаги стали появляться, но это лишь начало пути. Работая, в сущности, в сером поле, агенты оказывают достаточно серьезное влияние на формирование рынка и развитие игры в целом. Не учитывать это влияние невозможно, поэтому — да, изменения необходимы и даже обязательны.

Когда окончательно сформируется белое поле с четкими, конкретными, понятными всем законами, определиться, кто есть кто в нашем бизнесе, будет проще.

Олег Еремин / Фото: © Матч ТВ

— Цифры, прозвучавшие в проекте, — вызов бизнесу или ожидаемый шаг?

— Попытка выхода в белое, причем далеко не первая. Но нужно понимать: куда важнее всех этих процентов инструменты, пригодные для интеграции и исполнения законов. Их пока нет, зато есть возможности для маневра.

Самый очевидный: национальные ассоциации, входящие в ФИФА, работают в разных юрисдикциях, поэтому громкие прецеденты — как в сделке по Неймару, который выкупает сам себя за немыслимые деньги, а все, кому положено, делают вид, будто ФФП не пострадал, не исключены. Формально так и есть, но всего лишь потому, что правила размыты, а юристы у «ПСЖ» — ребята тертые, знающие.

Кстати говоря, мы занимаемся сейчас разработкой IT-продукта, который, надеюсь, поможет решить эти важные задачи.

— Продукт для внутреннего пользования?

— Для ФИФА.

— А она об этом знает?

— Конечно. Презентовали проект еще в прошлом году.

— Все получается? Финиш близок?

— Получится. Мы это сделаем. Другой вопрос, захочет ли ФИФА нашим решением воспользоваться. На мой взгляд, было бы глупо его игнорировать. Более того, готов утверждать: он ФИФА просто необходим.

«Нарисовать на бумаге можно что угодно, но наивных в бизнесе нет»

Александр Маньяков, старший партнер FM Sports Agency:

— Регулировать рынок, конечно, нужно: сфера деятельности высокодоходная, правила должны быть понятны всем. Так что стремление ФИФА вернуть контроль за деятельностью агентов (и, соответственно, национальных ассоциаций) объяснимо. Не «посредников», а именно агентов, которые работали на рынке до дискредитации института.

Это, считаю, плюс, потому что в любой сфере приветствуются профессионалы. Люди, которые хотят и умеют работать, прилагая к желанию и знаниям подтвержденные квалификацией усилия. Так, в общем, раньше и было.

Что касается цифр, которые просочились в прессу… Честно говоря, слабо представляю, как они совместятся с реальностью. При желании нарисовать на бумаге можно что угодно, а договориться между собой на совсем других условиях. Наивных в этом бизнесе нет.

Отсюда моя позиция: появится официальный документ со всеми подписями и печатями — будем внимательно смотреть, изучать, думать и, если можно так выразиться, приспосабливаться под условия, которые выдвинет футбольная власть.

«Толстых не был обязан душить агентов по приказу ФИФА»

Сергей Базанов, член Ассоциации футбольных агентов:

— Ни тревожиться пока нет причин, ни радоваться. Другое дело, что законы, которые принимает ФИФА, не всегда совпадают с законами стран, в которых им нужно действовать. Каким образом ФИФА попытается причесать всех под одну гребенку, честно говоря, не очень понятно.

В любом случае документы ФИФА являются рамочными, то есть содержат и обязательные требования, и желательные. Поэтому давайте дождемся текста. В нем, насколько знаю, будет много нового.

— Как-то она сурово выглядит, эта новизна.

— Мне лично интересно, как новые правила будут коррелироваться с нашими юридическими нормами чисто технически: в части, например, проведения платежей между субъектами футбола. Много вопросов, на которые мало ответов.

— ФИФА, судя по всему, волнуется за свои деньги.

— В том числе. Конечно, ФИФА интересны суммы, которые фигурируют на трансферном рынке, это понятно. Напрягают колебания из крайности в крайность, переводы мяча с фланга на фланг. А мы, к большому сожалению, колеблемся вместе с ФИФА.

Все началось давным-давно, уже мало кто помнит. А я помню: в 2000 году ФИФА передала права на лицензирование агентов национальным ассоциациям. Тогда работал неплохой, на мой взгляд, международный регламент, а наш шлифовался, подстраивался и под требования ФИФА, и под законы РФ. Не поверите, но ни одного скандала с участием агента! Ни в Палате по разрешению споров, ни в Комитете по статусу. Ноль заявлений.

Сергей Базанов / Фото: © Личный архив Сергея Базанова

Но потом времена и нравы изменились, случился в нашей жизни новый регламент. А с ним вернулись скандалы.

— Что значит «напрягают колебания ФИФА»?

— Однажды ФИФА говорит: да, агентов нужно обязательно сделать субъектами футбола, чтобы регулировать их деятельность! И начинает регулировать. Но вскоре выясняется, что Палата по разрешению споров вынуждена работать в режиме аврала: она буквально завалена заявлениями разного характера, но с одного адреса: «Бермудский треугольник, претензия от Клуба или Агента».

Когда работы набралась критическая масса, а конца-края никто не видел, ФИФА сказала: все, хватит! И выпустила смешной регламент, в котором агенты стали посредниками. Он, в свою очередь, породил новую редакцию регламента РФС.

— Что значит «мы колеблемся вместе с ФИФА»?

— Колеблемся, но с учетом собственных интересов. Когда выгодно — следуем документам ФИФА, когда не очень — говорим, что в приоритете национальное законодательство.

— Россия — уникальная страна. По крайней мере, так следует из регламента, который уже можно считать предыдущим. 10 миллионов рублей единовременной выплаты плюс по 3 миллиона за пролонгацию лицензии Pro — таких правил нет нигде в мире. Зарубежные коллеги делали круглые глаза, крутили у виска пальцем и говорили: ребята, ну кто же заплатит 150 тысяч евро, чтобы получить право на работу?

Многие из них так до сих пор и живут по своим законам, не нарушая при этом норм ФИФА.

— Вы заплатили?

— Принципиально нет. Свою точку зрения мы с коллегами изложили на стадии обсуждения, причем письменно, на имя Мутко Виталия Леонтьевича. Документ ни по сути, ни по содержанию нас не устраивал. Мы выступили резко против. Понимали, конечно, что это донкихотство чистой воды, но такова была наша позиция, и мы постарались ее выдержать.

— Когда был принят ныне действующий регламент?

— Он пока в режиме ожидания. Исполком принял решение летом, а действие начинается с 2021 года. В принципе, порядок интеграции в реальность прописан внятно. И вообще регламент, с моей точки зрения, правильный по сути. Точнее, вектор выбран правильный, а с содержанием можно поспорить.

Вот такие колебания, если отвечать на ваш вопрос. Хотя ФИФА, повторяю, оперирует чаще всего рамочными документами и оставляет национальным ассоциациям право выбора. Толстых, например, не был обязан душить агентов по приказу ФИФА, как он рассказывал. О том, что под сукном у Николая Александровича лежит специальное разъяснение свыше, знали считанные его соратники.

— Продолжаю допрос: что значит «правильный по сути регламент»?

— Нынешнее руководство РФС, нужно отдать ему должное, достаточно оперативно обратилось к проблеме, а президент дал соответствующие распоряжения. Другое дело, как их выполнили.

— Сто с лишним агентских лицензий для России — слишком, считал президент Толстых. Может быть. Но главное, что люди работали в относительно понятном правовом поле. Николай Александрович перепахал его крест-накрест чугунным плугом, а потом лишился должности и оставил за собой вакуум.

Этот вакуум заполнил во второй заход в РФС президент Мутко. Заполнил, на мой взгляд, совершенно диким документом под названием «Регламент о посреднической деятельности». Честно говоря, не знаю, почему РФС решил называть агентов посредниками.

— Обидно?

— Дело в том, что на территории Российской Федерации действуют «Закон о спорте» и Гражданский кодекс, в которых не найти термина «посредник». «Агент» и «агентский договор» есть, а посредника хоть обыщись. Даже с точки зрения норм русского языка это неверно, уж не говоря о юридических.

— Почему-то кажется, что это не эксклюзивная история. Не понимают ее примерно все.

— Да, но не всем президент Путин задал четкий вектор: внутреннее законодательство превалирует над международным. Так что ссылки на диктовку ФИФА были политически незрелым шагом.