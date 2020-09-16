Новый Кубок = необычные заходы: футбол в Пятигорске и Перми, клуб Павлюченко и Шишкина, Павленко и Калиниченко против «Спартака»

До текущего момента команды ПФЛ, ФНЛ и РПЛ друг против друга не играли, чтобы соблюсти принцип равного представительства в элитном групповом раунде. Да, теперь в Кубке России два групповых этапа, но первый — отборочный для команд из низшего дивизиона — уже позади.
В результате жеребьевки по группам разбили 10 лучших команд ПФЛ, ФНЛ + к ним добавили 10 команд из РПЛ. По одному клубу из каждой лиги в 10 лигах. Команды ПФЛ все матчи проводят дома, ФНЛ — по одному дома и на выезде, РПЛ — всегда на выезде. Победители групп выйдут в 1/8 финала, где к ним добавятся участники еврокубков. Главные матчи будут сыграны уже весной.https://www.instagram.com/p/CEtdwj8JXxj/
Афиша не взрывает, но есть много интересных заходов. Плюс будет очень масштабная ротация от клубов РПЛ, а это всегда интересно: новые лица + потенциальные сенсации. Например, «Химки» выпустили в Иркутске 12 молодых из дубля — в том числе сына Андрея Тихонова (Михаила), и при этом смогли победить.
1-й тур: Клубы РПЛ в Иркутске, Ульяновске, Перми, Пятигорске, Белгороде, Новороссийске и Ставрополе
- 15 сентября. «Звезда» (Иркутск) — «Химки» (0:1)
- 16 сентября. «Волга» (Ульяновск) — «Урал»
- 16 сентября. «Родина» (Москва) — «Спартак»
- 16 сентября. «Ленинградец» (Лен. Область) — «Уфа»
- 16 сентября. «Звезда» (Пермь) — «Сочи»
- 16 сентября. «Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Тамбов»
- 16 сентября. «Черноморец» (Новороссийск) — «Рубин»
- 17 сентября. «Знамя» (Ногинск) — «Ахмат»
- 23 сентября. «Салют» (Белгород) — «Арсенал»
- 23 сентября. «Динамо» (Ставрополь) — «Ротор»
В этом и была главная идея Кубка — привезти команды РПЛ в регионы, где большого футбола не было давно. В следующем розыгрыше, кстати, будет на одну группу больше, то есть еще 1 сильный представитель РПЛ. Все из-за еврокубковой квоты, которая сократится для нашей лиги.
Клубы ПФЛ получили 1 млн рублей за выход в групповой этап. Для многих — это деньги, ведь зарплаты футболистов в районе 20-30 тысяч рублей. Еще — возможно, кто-то не знает — в ПФЛ запрещены легионеры, поэтому все будут играть россиянами, для них Кубок — шикарный опыт и возможность.
Центральный матч. «Родина» — «Спартак»
Игра пройдет на «Открытие Арене» по согласованию сторон. Максимально спартаковский соперник: в тренерском штабе Максим Калиниченко и Александр Павленко в роли играющего тренера. Плюс в молодежке бегает еще один сын Андрея Тихонова (Денис) и сын Юрия Гаврилова (Юрий).
Владелец клуба — Сергей Ломакин, который пробовал зайти в «Химки», а спортивный директор — бывший менеджер «Краснодара» Алексей Зимин. Матчи проводят в Строгино на «Янтаре», но от предложения сыграть на «Открытие Арене» отказаться не смогли.
Другие истории
- «Ленинградец» появился по инициативе губернатора Ленобласти на месте умершего «Тосно». Если считать его преемником, то «Уфа» приехала к позапрошлому победителю Кубка России.
- «Звезда» — тоже возрожденный клуб. После убийства «Амкара» регион решил финансировать забытую «Звезду» (команда существует с 1932 года) и завел ее в ПФЛ. Плюс позволили играть на одноименном стадионе, который вмещает 17 000 человек.
- «Машук КМВ» — пожалуй, самый экзотический участник группового этапа. Еще никогда в российской истории Пятигорск не доходил до 1/16 финала Кубка России, соответственно, гости из премьер-лиги не приезжали в город со времен СССР. Это круто, ведь команда состоит из местных. Представьте, мотивацию «Машука» обыграть «Тамбов». Для середняка ПФЛ Кубок — реально главное событие сезона, в отличие от клубов РПЛ и ФНЛ, которым совсем не до него.
- Ногинское «Знамя» против «Ахмата» — одна из самых ярких вывесок. Все из-за ветеранов, которые вывели «Знамя» в 1/16 финала Кубка. Павлюченко, Янбаев, Шешуков, Шишкин в составе. Плюс, возможно, Александр Самедов. Уровень!