Новый Кубок = необычные заходы: футбол в Пятигорске и Перми, клуб Павлюченко и Шишкина, Павленко и Калиниченко против «Спартака»

Главное об обновленном Бетсити Кубке России. Сегодня — 6 матчей

Главное об обновленном Бетсити Кубке России. Сегодня — 6 матчей

До текущего момента команды ПФЛ, ФНЛ и РПЛ друг против друга не играли, чтобы соблюсти принцип равного представительства в элитном групповом раунде. Да, теперь в Кубке России два групповых этапа, но первый — отборочный для команд из низшего дивизиона — уже позади.

В результате жеребьевки по группам разбили 10 лучших команд ПФЛ, ФНЛ + к ним добавили 10 команд из РПЛ. По одному клубу из каждой лиги в 10 лигах. Команды ПФЛ все матчи проводят дома, ФНЛ — по одному дома и на выезде, РПЛ — всегда на выезде. Победители групп выйдут в 1/8 финала, где к ним добавятся участники еврокубков. Главные матчи будут сыграны уже весной.

Афиша не взрывает, но есть много интересных заходов. Плюс будет очень масштабная ротация от клубов РПЛ, а это всегда интересно: новые лица + потенциальные сенсации. Например, «Химки» выпустили в Иркутске 12 молодых из дубля — в том числе сына Андрея Тихонова (Михаила), и при этом смогли победить.

1-й тур: Клубы РПЛ в Иркутске, Ульяновске, Перми, Пятигорске, Белгороде, Новороссийске и Ставрополе

15 сентября. «Звезда» (Иркутск) — «Химки» (0:1)

«Звезда» (Иркутск) — «Химки» (0:1) 16 сентября. «Волга» (Ульяновск) — «Урал»

«Волга» (Ульяновск) — «Урал» 16 сентября. «Родина» (Москва) — «Спартак»

«Родина» (Москва) — «Спартак» 16 сентября. «Ленинградец» (Лен. Область) — «Уфа»

«Ленинградец» (Лен. Область) — «Уфа» 16 сентября. «Звезда» (Пермь) — «Сочи»

«Звезда» (Пермь) — «Сочи» 16 сентября. «Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Тамбов»

«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Тамбов» 16 сентября. «Черноморец» (Новороссийск) — «Рубин»

«Черноморец» (Новороссийск) — «Рубин» 17 сентября. «Знамя» (Ногинск) — «Ахмат»

«Знамя» (Ногинск) — «Ахмат» 23 сентября. «Салют» (Белгород) — «Арсенал»

«Салют» (Белгород) — «Арсенал» 23 сентября. «Динамо» (Ставрополь) — «Ротор»

В этом и была главная идея Кубка — привезти команды РПЛ в регионы, где большого футбола не было давно. В следующем розыгрыше, кстати, будет на одну группу больше, то есть еще 1 сильный представитель РПЛ. Все из-за еврокубковой квоты, которая сократится для нашей лиги.

Клубы ПФЛ получили 1 млн рублей за выход в групповой этап. Для многих — это деньги, ведь зарплаты футболистов в районе 20-30 тысяч рублей. Еще — возможно, кто-то не знает — в ПФЛ запрещены легионеры, поэтому все будут играть россиянами, для них Кубок — шикарный опыт и возможность.

Центральный матч. «Родина» — «Спартак»

Игра пройдет на «Открытие Арене» по согласованию сторон. Максимально спартаковский соперник: в тренерском штабе Максим Калиниченко и Александр Павленко в роли играющего тренера. Плюс в молодежке бегает еще один сын Андрея Тихонова (Денис) и сын Юрия Гаврилова (Юрий).

Владелец клуба — Сергей Ломакин, который пробовал зайти в «Химки», а спортивный директор — бывший менеджер «Краснодара» Алексей Зимин. Матчи проводят в Строгино на «Янтаре», но от предложения сыграть на «Открытие Арене» отказаться не смогли.

Другие истории

«Ленинградец» появился по инициативе губернатора Ленобласти на месте умершего «Тосно». Если считать его преемником, то «Уфа» приехала к позапрошлому победителю Кубка России.

«Звезда» — тоже возрожденный клуб. После убийства «Амкара» регион решил финансировать забытую «Звезду» (команда существует с 1932 года) и завел ее в ПФЛ. Плюс позволили играть на одноименном стадионе, который вмещает 17 000 человек.

«Машук КМВ» — пожалуй, самый экзотический участник группового этапа. Еще никогда в российской истории Пятигорск не доходил до 1/16 финала Кубка России, соответственно, гости из премьер-лиги не приезжали в город со времен СССР. Это круто, ведь команда состоит из местных. Представьте, мотивацию «Машука» обыграть «Тамбов». Для середняка ПФЛ Кубок — реально главное событие сезона, в отличие от клубов РПЛ и ФНЛ, которым совсем не до него.

Ногинское «Знамя» против «Ахмата» — одна из самых ярких вывесок. Все из-за ветеранов, которые вывели «Знамя» в 1/16 финала Кубка. Павлюченко, Янбаев, Шешуков, Шишкин в составе. Плюс, возможно, Александр Самедов. Уровень!

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