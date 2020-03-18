Кому из участников Тинькофф РПЛ может помочь пауза? А кому наоборот? Составили два списка

«Зенит» и «Спартак» – в одном списке, ЦСКА и «Ростов» – в другом.

«Зенит» и «Спартак» – в одном списке, ЦСКА и «Ростов» – в другом.

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5 команд, для которых пауза некстати

«Зенит»

В минувшие выходные впервые в этом году одновременно в стартовом составе вышли Артем Дзюба и Сердар Азмун. Чемпион России забил семь мячей «Уралу», у Дзюбы дубль, в активе Азмуна хет-трик. После нулевых ничьих чемпиона с «Локо» и «Уфой» это было очень ярко. С вернувшимися форвардами «Зенит» мог продолжить феерию в ближайшие недели.

В связи с паузой в чемпионате тренерский штаб «Зенита» принял решение приостановить тренировки.

— Чтобы полностью предотвратить возможное заболевание — прекращаем тренировки на неделю до 22 марта. Считаем, сейчас практически только так можно противодействовать в связи со сложившейся ситуацией, — сказал Сергей Семак.

«Локомотив»

После зимней паузы команда Юрия Семина обозначила явные намерения вцепиться во вторую строчку, куда на данный момент и смогла забраться: 0:0 с «Зенитом», 1:0 с «Ахматом» и 3:1 с «Ростовом». В двух играх из трех в голевых атаках участвовал нападающий Эдер (позиция, о которой зимой было много волнений), команду Карпина нокаутировал лидер железнодорожников Крыховяк (сделал три гола).

Когда решения об уходе на карантин еще не было, владелец «Спартака» Леонид Федун предложил досрочно завершить сезон. И тогда же Юрий Семин скептически оценил такой сценарий, хоть его команда и вторая.

— Я люблю, когда «Локомотив» в упорной, тяжелейшей борьбе завоевывает свои места. Вторые, третье, четвертые, первые. Мне бы хотелось еще повоевать. Чемпионская гонка? У нас чересчур мало шансов. «Зенит» слишком хорош.

«Сочи»

Владимир Федотов в «Сочи» начал очень бодро: три победы в четырех матчах! Обыграны «Урал» (2:0), «Оренбург» (5:1) и скинут со второго места «Краснодар» (2:0). Лишь в матче с «Арсеналом» случилась осечка (1:2). Да и то привели к ней индивидуальные грубые промахи в обороне. По голам в среднем за игру (2,5) весной «Сочи» нет равных в Тинькофф РПЛ.

Как и в «Оренбурге», в «Сочи» Федотов использует схему 3-4-3. На позиции одного из форвардов действует Александр Кокорин. Он уже забил три гола и один раз ассистировал партнеру. Другой атакующий актив — Андрей Мостовой, тоже забивший трижды. Как и Кокорин, Мостовой выделяется конкретикой — либо четкими ударами, либо точными передачами. Системообразующий игрок в центре — Нобоа: два гола и два ассиста.

— Считаю решение верным. Мы же видим, что происходит в других странах, как там развивается ситуация. Она напряженная, гибнут люди. Может быть, такие меры нужно было принимать раньше. Надо ценить здоровье футболистов и болельщиков, — сказал Федотов.

«Тамбов»

Победив в понедельник «Крылья Советов» (3:0) в своем стиле (моментальная доставка мяча одному из трех форвардов, голкипер Шелия сделал уже вторую в сезоне голевую передачу), «Тамбов» поднялся сразу на 11 место!

В случае продолжения чемпионата сейчас команда Первушина должна была без проблем решить задачу по сохранению прописки в высшей лиге.

Во-первых, наличие своей игры и исполнителей, который дополняют друг друга. Поставить на быстрые атаки и арендовать у «Спартака» скоростного Мелкадзе — один из самых удачных ходов. Георгий не только продуктивен в атаке (6 голов), но и очень успешен в прессинге — первое место среди форвардов по перехватам (24), далее идет Канунников, но проигрывает более чем в два раза (10)!

Во-вторых, проблемы конкурентов по борьбе за выживание. «Рубин» серьезно обновился и испытывает проблемы, у «Крыльев» и «Ахмата» сложности и без перестройки.

«Спартак»

У красно-белых есть большие сложности в обороне. Но пока они компенсируются невероятным эмоциональным куражом отдельных исполнителей — Максименко тащит на линии, Ларссон и Бакаев берут на себя роли спасителей в атаке. После зимней паузы «Спартак» победил «Динамо» (2:0) и «Оренбург» (3:1), а заодно высадил из Кубка России ЦСКА (3:2). Лишь с «Краснодаром» (0:1) случилась неудача. Единственный гол «быки» забили с пенальти.

5 команд, которым пауза может помочь

ЦСКА

Виктор Ганчаренко возлагал большие надежды на весеннюю часть сезона. Зимой ему казалось, что команда прогрессирует.

— Важно, что у нас появилась «химия», все друг друга хорошо знают, понимают, чего от кого можно ожидать. Мы долго шли к образованию «химии», и сейчас оно пришло. Но дифирамбы петь пока не хочется, оценку нам даст чемпионат.

Пока у ЦСКА неуд: вылет из Кубка, ничьи с «Уралом» (1:1) и «Уфой» (0:0), а также поражение от «Ростова» (2:3) в РПЛ. А впереди сложнейший календарь: лидер «Зенит», неудобное «Динамо» и опять дерби против находящегося на эмоциональном подъеме «Спартака».

«Ростов»

Всего лишь четыре набранных очка в трех матчах. Проблемы с реализацией моментов в играх с ЦСКА и «Локо» + оборонительные трудности. Но о них Карпин говорил еще осенью. Если бы реализация была чуть выше, то пропущенные голы не имели бы значения.

На перерыв «Ростов» уходил третьим. Это путевка в квалификацию Лиги чемпионов. Отставание от «Краснодара» составляло одно очко. Это прямая путевка в группу Лиги чемпионов. Сейчас от тройки команду Карпина отделяют уже три очка.

— Воспринимаю как должное. Остановили и остановили, как можно по-другому воспринимать. Где-то будут выходные у команды, где-то тренировки. Когда игроки уезжают на сборы, тут то же самое, — цитирует Карпина «Р-Спорт».

«Крылья Советов»

В понедельник самарцы без вариантов уступили «Тамбову» — 0:3. Очень болезненное поражение в битве за выживание. Особенно после ничьей с «Оренбургом» (1:1) и победы над «Рубином» (1:0). Есть о чем задуматься. И нужно перезарядить батарейки. А пока команда Божовича опустилась на 15-е место.

В игре с «Тамбовом» началось все с пропущенного гола от Мелкадзе. Удивительно, но ему (форварду с поставленным ударом!) дали свободно пробить с линии штрафной. Опорник Тимофеев опустился близко к защитникам, правый защитник Анюков не пошел за нападающим со своего фланга. Когда после матча я попытался узнать у Божовича, кто именно виноват в сложившейся ситуации, наставник изначально ушел от ответа (респект — своих в обиду давать не нужно), но спустя несколько секунд вернулся к вопросу: «Я виноват! Виноват тренер!».

Этот момент:

Божович еще может исправить ситуацию. С «Тамбовом» было весьма некстати, что отсутствовал Зиньковский. Это лидер атаки. У него шесть голевых передач и лучший показатель в команде по системе «гол+пас» после ухода Соболева.

«Ахмат»

Ни одной победы после возобновления сезона: 1:1 с «Ростовом», 0:1 с «Локомотивом» и 2:3 с «Динамо». Да, соперники очень сложные, но «Ахмату» нужно начинать побеждать. Пока побед всего четыре, две были одержаны еще летом.

«Рубин»

Казанцы неудачно сыграли с прямыми конкурентами: 0:0 с «Тамбовом» и 0:1 с «Крыльями Советов». Удалось победить лишь «Арсенал» (1:0).

«Рубин» при Слуцком, как и его ЦСКА, действует по схеме 4-2-3-1. Игре присущ большой контроль мяча — 74% владения против «Тамбова». Но пока такой стиль не работает. После матча с «Тамбовом» тренер признался, что у него нет нападающего, который был бы эффективен при прострелах и навесах. Его наличие важно, когда соперник закрывается.

Единственный пока гол «Рубин» Слуцкого забил на контратаке — Давиташвили с паса Игнатьева в матче с «Арсеналом». Владение мячом составило 44% из-за удаления Макарова еще на 55-й минуте. Но не с таким стилем «Рубин» вкатывался в весну. И не игру вторым номером наигрывал на сборах. Поэтому неизвестно, что будет с командой дальше.

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