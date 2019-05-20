«Если начну объяснять Галицкому свои решения гороскопом, у меня будут большие проблемы». Топовый Мусаев в гостях у «8-16»
Мурад Мусаев / Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев стал гостем программы «8-16» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев стал гостем программы «8-16» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.
О возможном уходе Бердыева из РПЛ
— Всякое может быть, но «Рубин» пока явно находится в стагнации. Не столько Бердыев не устраивает «Рубин», сколько «Рубин» — Бердыева. Да, у него довольно высокая зарплата. Но одними деньгами сыт не будешь. Нужны вызовы, амбиции.
О сложных соперниках в Лиге чемпионов
— Мы уже играли и с «Валенсией», и с «Севильей», и с «Байером». Это команды уровня Лиги чемпионов. Можно играть со всеми. Все будет зависеть от нас.
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О центре обороны
— Нам не хватает скорости в защите? Я не согласен. Спайич — вообще один из самых быстрых центральных защитников в РПЛ. Мартынович очень прибавил. Мы не сильно заметили потерю Гранквиста.
О стиле игры
— Футбол строится из поиска свободных зон. Для меня главное не контроль, а продвижение между линиями.
О новичке
Кайо Панталеао / Фото: © Gualter Fatia / Contributor/ Getty Images Sport / Gettyimages.ru
— Это первый сезон Кайо, который он провел сильно. В последнем туре его приезжали смотреть селекционеры «Эвертона». Кайо — игрок оборонительно плана, хорош вверху и на перехватах. Это не замена Каборе, который покидает команду, это именно разрушитель, а не созидатель. Мы все его смотрели: селекционеры, я, президент клуба.
Очень важно, чтобы он проникся нашим стилем. Он еще будет прибавлять, ему только 23 года.
О Перейре
— У него есть очень серьезные предложения от российских клубов, но он решил уйти ради семьи. Он пообещал нам, что не перейдет в другой российский клуб.
О неудачных матчах («Валенсия», «Зенит»)
— В тот период нам не хватало футболистов: травмы, дисквалификации. Когда все в строю, мы показываем совсем другой футбол. С «Валенсией» и «Зенитом» сыграли плохо в обороне. Матч с «Зенитом» — вообще худший для нас по игре в защите. Мы сыграли ниже своих возможностей. А с «Валенсией» нельзя играть так открыто на выезде. Это наши ошибки, наш опыт.
Фото: © ФК «Зенит»
Об усилении
— Нам нужно еще 4 футболиста. И россияне, и иностранцы. Скопинцев? Ему нужно время. Он никогда не играл в схеме с 4 защитниками. Стоцкому на это потребовалось 3-4 месяца.
На рынок РПЛ мы тоже смотрим. Под ЛЧ будет проще пригласить игроков? Да, думаю, это будет небольшим преимуществом в переговорах.
О контрактах воспитанникам и противодействии агентам
— Молодым талантливым игрокам уже несколько раз поднималась зарплата. Мы делаем все возможное. Они будут развиваться у нас. А приходящие со стороны люди просто хотят больше «скачать» денег с футболистов. Тому же Комличенко мы сами нашли агента, который устроил его в Европу.
О Сафонове
Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив
— Сафонов — образец нашего воспитанника. Он даже не читает контракты. Он живет в своем городе, в любимой команде. Его можно ставить в пример всем.
О Мамаеве
— У нас с ним были хорошие отношения. Думаю, что при встрече они не изменятся. Это не первый случай, было несколько эпизодов. Павел знал, что следующий эпизод может понести за собой серьезные последствия. Тюрьма — это ужасно. Хочу пожелать ему терпения.
О работе с Галицким
— В работе с ним самое главное — быть последовательным и уметь объяснить каждое свое решение. Это касается любых вопросов: тренировочных упражнений, стартового состава. Аргументы вроде «так делают все» и «мне приснилось» не подойдут. Конечно, тогда будут давление и критика. Если я начну объяснять Галицкому свои решения гороскопом, у меня будут большие проблемы. А так, я могу все объяснить. Да, где-то ошибаюсь, но все мои решения обоснованы и направлены на то, чтобы добиваться побед.
Сергей Галицкий / Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив
Он не хотел в Лигу чемпионов, считал ее преждевременной для клуба? Нет, это неправда. Он хотел ее больше всех нас. Просто он никогда не давил, а наоборот, поддерживал, когда у команды были сложности. Не создавал лишнее давление, а брал его на себя.
Об итогах сезона
— Летний сбор был невероятно тяжелым, так как игроки поздно вернулись из сборных. Стартовали тяжело, но после победы над «Локомотивом» началась наша белая полоса. Не проигрывали в чемпионате, уступили «Зениту» всего очко, вышли из трудной группы в Лиге Европы.
Зимние сборы провели прекрасно. Почти без травм и хорошо подготовились. Смогли пройти «Байер». Да, мы много времени проводили в обороне в матче с немцами, но у них один человек стоит дороже всей нашей команды. Важно, что мы были готовы по ситуации садиться и закрывать зоны.
Сейчас у меня двоякие чувства. С одной стороны, третье место и Лига чемпионов, с другой — мы реально могли бороться за чемпионство.