Два автогола за 35 минут: «Спартак» — «Рейнджерс». Онлайн и лучшие моменты
Футбол. Лига Европы. Спартак – Рейнджерс
Факты о матче:
- Красно-белые с двумя очками замыкают группу G.
- У шотландцев пять баллов и второе место.
- Чтобы выйти из группы, «Спартаку» необходимо побеждать на своем поле «Рейнджерс».
- В предыдущей игре в Глазго была зафиксирована ничья (0:0).
- Кстати, на выезде команда Джерраржа играет не очень успешно – всего 3 победы в последних 10 матчах.
- Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Боккетти, Кутепов, Рассказов, Мельгарехо, Зобнин, Фернандо, Ханни, Попов, Р. Ерёменко, Адриано.
- Стартовый состав «Рейнджерс»: Макгрегор, Таверниер, Голдсон, Катич, Эджариа, Флэнаган, Морелос, Кандеяш, Кулибали, Миддлтон, Эрфилд.
Статистика и текстовая трансляция
Лучшие моменты
Зобнин опасно бьет по воротам Макгрегора.
0:1. И тут же «Спартак» пропускает. Автогол, однако. Записывают на Еременко.
Вот это приложился Боккетти!
1:1! «Спартак» приходит в себя и отыгрывается.
1:2. И снова пропускает "Спартак". Даниэл Кандеяш отличился у шотландцев.
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