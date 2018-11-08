Два автогола за 35 минут: «Спартак» — «Рейнджерс». Онлайн и лучшие моменты

Прямая трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

2018-11-08T20:13:44+03:00 Прямая трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Футбол. Лига Европы. Спартак – Рейнджерс

Факты о матче:

Красно-белые с двумя очками замыкают группу G.

У шотландцев пять баллов и второе место.

Чтобы выйти из группы, «Спартаку» необходимо побеждать на своем поле «Рейнджерс».

В предыдущей игре в Глазго была зафиксирована ничья (0:0).

Кстати, на выезде команда Джерраржа играет не очень успешно – всего 3 победы в последних 10 матчах.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Боккетти, Кутепов, Рассказов, Мельгарехо, Зобнин, Фернандо, Ханни, Попов, Р. Ерёменко, Адриано.

Стартовый состав «Рейнджерс»: Макгрегор, Таверниер, Голдсон, Катич, Эджариа, Флэнаган, Морелос, Кандеяш, Кулибали, Миддлтон, Эрфилд.

Статистика и текстовая трансляция

Лучшие моменты

Зобнин опасно бьет по воротам Макгрегора.

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0:1. И тут же «Спартак» пропускает. Автогол, однако. Записывают на Еременко.

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Вот это приложился Боккетти!

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1:1! «Спартак» приходит в себя и отыгрывается.

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1:2. И снова пропускает "Спартак". Даниэл Кандеяш отличился у шотландцев.

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