«Искренне желаю «Спартаку» удачи». Мы поговорили с Каррерой перед его вылетом

Накануне вылета из Москвы бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера дал эксклюзивное интервью сайту «Матч ТВ».

2018-11-08T12:56:47+03:00 Накануне вылета из Москвы бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера дал эксклюзивное интервью сайту «Матч ТВ».

— Все четыре итальянских клуба могут выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Серия А возвращает себе былую славу?

— Хочется верить, что все так и будет. Это было бы прекрасным результатом и хорошей рекламой для серии А, которую в последние годы действительно любили покритиковать.

— Давайте по отдельности. «Интер».

— «Интер» играл с «Барселоной» — одним из главных фаворитов всего турнира. То, что миланцы сумели отыграться против такой мощной команды, пропустив гол в самой концовке встречи, говорит о сильном характере. Без него в Лиге чемпионов делать нечего, если хочешь добиться чего-то серьезного!

— «Наполи».

— В последние годы «Наполи» регулярно играет в Лиге чемпионов. Это очень важно с психологической точки зрения. Команда приобрела тот ментальный и эмоциональный опыт, который позволяет добиться определенной стабильности. Когда из года в год играешь в Лиге чемпионов, появляется та самая хорошая уверенность в собственных силах, что выручает в трудные моменты. Это показал и вчерашний матч против «ПСЖ».

— «Ювентус».

— Нынешний «Ювентус» я вижу одним из главных фаворитов этого турнира вместе с испанской «Барселоной» и английским «Сити».

— Вы согласны со своим бывшим партнером по «Ювентусу» Виалли, который сказал на днях, что нынешний «Юве» сильнее того вашего состава, который выиграл Кубок чемпионов?

— Возможно, Джанлука прав. Хотя состав «Ювентуса», частью которого посчастливилось быть и мне, был очень мощным по тем временам. А вообще, если честно, трудно сравнивать разные эпохи.

— Насколько ближе к победе в Лиге чемпионов стали туринцы с приобретением Криштиану Роналду?

— Понятно, что появление такого футболиста – это усиление. Но давайте не будем забывать, что и без него «Ювентус» дважды за последние годы играл в финале, а внутри Италии ему давно нет равных. Это показатель отменной работы всего клуба, тренерского штаба и игроков.

— Четыре поражения «Локомотива» в четырех матчах – это провал?

— Провал – слишком громкое слово. Я с большим уважением и симпатией отношусь к своему старшему коллеге – Юрию Семину. Спустя целый десяток лет этот человек вновь привел свою команду к чемпионскому титулу в России, порадовав уже новое поколение болельщиков, за что перед ним можно только снять шляпу. «Локомотив» долго не выступал в Лиге чемпионов, и вот благодаря как раз Семину вернулся в этот турнир. Да, не получилось в нем блеснуть, да, случились поражения, но до этого-то команда вообще не играла в Лиге чемпионов долгие годы! У нынешнего состава «Локо», если брать игроков как единое целое, а не по отдельности, нет опыта игры в ЛЧ, а это всегда негативно сказывается на результате. Так что я бы не стал называть это выступление провалом, а назвал бы его по-другому – новый и полезный опыт. А вообще, знаете что?

— Что?

— А кто сказал, что российские клубы при нынешней системе розыгрыша Лиги чемпионов и автоматическом присутствии большого количества топ-клубов Европы обязаны регулярно выходить из своих групп?! Считаю, что при недавно вступившем в силу перераспределении квот на основном этапе турнира задача выйти из группы для любого российского клуба, будь то «Локомотив» или кто другой, сильно усложнилась. Никто не говорит, что это стало невозможным, но надо понимать, что подобное можно считать целым достижением с учетом того, как редко команды из России выходили из группы даже при былом раскладе сил. Так что я бы не стал драматизировать ситуацию в случае с «Локомотивом» и уж тем более в случае с ЦСКА, если ему не удастся выйти из группы.

— Санкт-Петербург выставил свою кандидатуру на проведение финала Лиги чемпионов. Каковы наши шансы, на ваш взгляд?

— Россия только что на высочайшем уровне – со всех точек зрения – провела чемпионат мира. Сразу несколько матчей прошли и в Санкт-Петербурге на том самом стадионе, который, как я понимаю, и выставил свою кандидатуру. За время работы в России мне удалось побывать на этой арене, и у меня остались самые лучшие впечатления о ней. И для команд, и для болельщиков стадион в Питере – это прекрасное место для проведения футбольного спектакля. А сам город просто великолепен с точки зрения архитектуры и гостеприимства, так что у Петербурга есть хорошие шансы на победу.

— Вы покидаете Россию. Планируете вернуться?

— Кто же сейчас знает, что будет дальше? (Смеется.) В вашей стране я провел два прекрасных года – как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения. В России у меня впервые в карьере случился опыт самостоятельной работы в качестве главного тренера, разве такое забудешь?! Со всех точек зрения я получил новый жизненный опыт, который навсегда останется со мной. Россия – прекрасная страна, а за отношение болельщиков «Спартака» и множества других людей лично ко мне и к своей семье я могу только всех искренне поблагодарить!

— В Италии не показывают чемпионат России, но транслируют матчи Лиги Европы. Будете следить за «Спартаком»?

— Да, конечно. Буду следить за судьбой команды в тех турнирах, где она принимает участие. И я искренне желаю «Спартаку» удачи во всем!

Фото: globallookpress.com, ФК «Локомотив»

«Все на матч»: проводы Карреры