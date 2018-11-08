Каррера скоро сдаст багаж и улетит из Москвы. Онлайн из Шереметьево!
Массимо Каррера / Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
В 14:35 самолет бывшего главного тренера «Спартака» улетит в Милан. А пока – последние проводы.
2018-11-08T12:10:34+03:00
В 14:35 самолет бывшего главного тренера «Спартака» улетит в Милан. А пока – последние проводы.
12:15 Впритык приехал Карерра. «Всех люблю, но я должен идти»https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/1060458765412192258
12:10 Давка. Все хотят автограф и фото. А рейс уже скоро, времени совсем мало.https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/1060458447949520896
12:05 Массимо приехал и в сопровождении болельщиков прошел в аэропорт. Люди скандируют: «A tutti avanti Massimo Carrera!»
11:55 Итальянец должен приехать с минуты на минуту. Пока Шереметьево выглядит так.https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/1060454366916808704
11:50 Есть и человек с плакатом.https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/1060451865261998080
11:35 Массимо приехали проводить примерно 100 человек, считая журналистов. Не знаю, много это или мало для полудня четверга.
11:00 Наш корреспондент Алексей Ковалев поговорил с двумя болельщиками.https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/1060443408349700097 https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/1060446838728339456