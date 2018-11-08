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Каррера скоро сдаст багаж и улетит из Москвы. Онлайн из Шереметьево!

12:10
Каррера скоро сдаст багаж и улетит из Москвы. Онлайн из Шереметьево!
Массимо Каррера / Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
В 14:35 самолет бывшего главного тренера «Спартака» улетит в Милан. А пока – последние проводы.

12:15 Впритык приехал Карерра. «Всех люблю, но я должен идти» 

https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/1060458765412192258

12:10 Давка. Все хотят автограф и фото. А рейс уже скоро, времени совсем мало. 

https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/1060458447949520896

12:05 Массимо приехал и в сопровождении болельщиков прошел в аэропорт. Люди скандируют: «A tutti avanti Massimo Carrera!» 

11:55 Итальянец должен приехать с минуты на минуту. Пока Шереметьево выглядит так. 

https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/1060454366916808704

11:50 Есть и человек с плакатом. 

https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/1060451865261998080

11:35 Массимо приехали проводить примерно 100 человек, считая журналистов. Не знаю, много это или мало для полудня четверга.

11:00 Наш корреспондент Алексей Ковалев поговорил с двумя болельщиками. 

https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/1060443408349700097 https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/1060446838728339456
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