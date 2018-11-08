Каррера скоро сдаст багаж и улетит из Москвы. Онлайн из Шереметьево!

В 14:35 самолет бывшего главного тренера «Спартака» улетит в Милан. А пока – последние проводы.

2018-11-08T12:10:34+03:00 В 14:35 самолет бывшего главного тренера «Спартака» улетит в Милан. А пока – последние проводы.

12:15 Впритык приехал Карерра. «Всех люблю, но я должен идти»

12:10 Давка. Все хотят автограф и фото. А рейс уже скоро, времени совсем мало.

12:05 Массимо приехал и в сопровождении болельщиков прошел в аэропорт. Люди скандируют: «A tutti avanti Massimo Carrera!»

11:55 Итальянец должен приехать с минуты на минуту. Пока Шереметьево выглядит так.

11:50 Есть и человек с плакатом.

11:35 Массимо приехали проводить примерно 100 человек, считая журналистов. Не знаю, много это или мало для полудня четверга.

11:00 Наш корреспондент Алексей Ковалев поговорил с двумя болельщиками.