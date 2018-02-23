Наш ответ «Селтик Парку», неугомонный Иванович и шнурки Кузяева

Корреспондент «Матч ТВ» о том, что происходило вокруг и во время ответной игры 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» - «Селтик», в которой сине-бело-голубые взяли убедительный реванш (3:0) за поражение в Шотландии (0:1).

Бегом на стадион

В Петербурге в эти дни настоящая зима. Днем «минус 11», утром и вечером «минус 17-18». Поэтому на первый домашний матч «Зенита» в 2018 году народ шел от метро и остановки автобусов-шатлов весьма бодро. То есть очень быстро, чуть ли не бегом. Тем более что впереди в качестве маяка-магнита отчетливо виднелась «летающая тарелка» арены «Санкт-Петербург». Болельщики уже привыкли к ее комфорту в любое время года, а потому и спешили, дабы побыстрее оказаться с мороза в тепле. Или, как сказал после матча главный тренера «Селтика» Брэндан Роджерс, «попасть из зимы в весенний вечер».

Добавим, что многие поклонники «Зенита» по дороге подогревали себя кричалками, в том числе о том, что стоит сделать с шотландскими юбками и вообще с «Селтиком». С другой стороны, брать пример с капитана «кельтов» Скотта Брауна, который накануне разгуливал по Петербургу в одной футболке, никто не стал.

«Эх, раззудись плечо»

Как и в прошлом году, перед игрой зрителей на «Санкт-Петербурге» ждал фан-променад. На это раз он был посвящен 23 февраля. Поэтому все конкурсы и развлечения оказались тематическими. Корреспонденту «Матч ТВ» довелось, например, наблюдать за таким аттракционом. Мужчинам предлагалось взять в руки кувалду и с размаху шарахнуть по «наковальне». Но не простой, а с заложенной в нее монеткой. В случае удара нужной силы последняя превращалась в сувенир с символикой «Зенита». Получалось почти у всех, благо это был еще один способ побыстрее согреться с мороза.

Именинник Иванович

Всего же на матч пришло более 50 000 зрителей. Правда, человек 300 из них – фанаты «Селтика». Причем, как выяснилось, не все они приехали из Шотландии. Один молодой человек оказался из Ростова-на-Дону.

– В свое время решил, что надо как-то отличаться от всех и выбрать в качестве любимого клуба «кельтов», – признался он.

Как бы там ни было, гостевой сектор с первых минут матча попытался воссоздать на отельном участке арены «Санкт-Петербург» кусочек своего «Селтик Парка». В частности, за счет песен и сумасшедшей поддержки своей команды.

Однако, несмотря на отсутствие «виража» из-за одноматчевой дисквалификации, питерские болельщики довольно скоро заглушили гостей своей поддержкой.

А быстрый гол Бранислава Ивановича и вовсе заставил людей в бело-зеленом грустно примолкнуть.

Отметим, что Иванович в этот вечер оказался двойным именинником. Во-первых, 22 февраля он встретил свой 34-й день рождения. Во-вторых, забил первый мяч на новеньком газоне «Санкт-Петербурга». Что тоже выглядело довольно символично: ведь именно серб первым распечатал ворота в новейшей истории стадиона в 2017 году во встрече с «Уралом».

Забегая вперед, скажем, что под занавес матча с «Селтиком» Роберто Манчини заменил Ивановича, что называется, «под аплодисменты». Однако неугомонный защитник даже не стал переодеваться и после финального свистка вновь выскочил на поле в игровой форме. Поздравлять товарищей по команде с победой и принимать поздравления от публики.

Шнурки и «огоньки»

Та в свою очередь по окончании матча была счастлива. Ведь «Зенит» не только выиграл – 3:0 и взял реванш за поражение в Глазго (0:1), но прошел в следующий раунд плей-офф Лиги Европы.

При этом гол Кузяева, забитый пушечным выстрелом метров с 20, вызвал на трибунах бурю восторга. А сам герой эпизода после этого скромно сел перевязывать шнурки на бутсах.

«Может, он теперь так голы будет отмечать», – шутила публика.

Добили же гостей «шоу огоньков» и Кокорин. Причем события эти совпали: как только на трибунах зажглись тысячи фонариков, нападающий «Зенита» установил окончательный счет. По такому случаю по трибунам пошла волна, а часть публики оголилась по пояс.

Болельщики чувствовали себя настолько счастливыми, что готовы были идти в таком виде на мороз. И хотя до этого не дошло, на обратном пути со стадиона «минус 17» уже никто не замечал – Петербург отмечал эту красивую победу.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; РИА Новости/Михаил Киреев; Сергей Циммерман; ФК «Зенит»

Лига Европы. Основной турнир. 1/16 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Селтик» (Глазго) — 3:0 (2:0)

Голы: Иванович, 8 (ВИДЕО). Кузяев, 27 (ВИДЕО). Кокорин, 61 (ВИДЕО).

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