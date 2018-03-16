Почему «Арсенал» не дно и что бесит в ЦСКА? Отвечает Тимур Журавель

Комментатор «Матч ТВ» – о противостоянии армейцев с «канонирами».

– «Гончаренко – Венгер» – это круто звучит из-за глухих согласных. Чья команда в этой паре наглухо лишена перспектив?

– Нет такой команды. Футбол «Арсенала» прекрасно ложится под футбол ЦСКА. Системно лондонский клуб для армейцев – очень удобный соперник. «Арсенал» сейчас не в том состоянии, чтобы его боятся. Команда играет турбулентные матчи, нестабильна по ходу сезона и каждой отдельной игры.

Зато мы видим, что у ЦСКА есть реально твердый стержень. Даже когда травмированы футболисты и очень короткая скамейка, москвичи готовы выжать результат из ничего, как это было в Лионе. Мы вправе рассчитывать, что такая история может повториться.

– А мы вправе полагать, что нынешний ЦСКА на фоне «Арсенала» – идеальная команда?

– Это уже перебор. У ЦСКА тоже куча проблем, и мы их видим в еженедельном режиме. Ясно, что команде не хватает человеческого ресурса, не в лучшем состоянии нападающие, нужно еще набирать форму Мусе. Разнообразие игры также пока не особенно богато. Думаю, несмотря на удобство «Арсенала» как противника, именно лондонцы – фавориты этой пары, но в соотношении 51 на 49.

– На мой взгляд, «Арсенал» в текущем сезоне, если не брать в расчет Лигу Европы, – полное дно.

– Давайте так: «Арсенал» всегда остается «Арсеналом». Лига Европы для лондонцев – последняя мотивация, шанс хоть что-то выиграть. И, как это сделал «МЮ» в прошлом году, заново пробиться в Лигу чемпионов. Поэтому «канониры» будут невероятно заряжены. Возможно, даже пожертвуют играми чемпионата, чтобы сохранить силы. Так уже было по ходу сезона. По-моему, мы не вправе воспринимать «Арсенал» как команду, которую ЦСКА наверняка пройдет. Нас ждут интересные матчи, в которых у армейцев будут шансы показать себя на 100%. Поймать «Арсенал» в ловушку и рассчитывать на выход в следующий раунд – вполне реально.

– «Арсенал» ни разу не обыгрывал российские клубы в гостях, ЦСКА проигрывает клубам из АПЛ 5 матчей подряд. Какой из тренеров от этих цифр должен лишиться сна?

– Много читаю английскую прессу, там цифрам придают большое значение. Но, мне кажется, напрямую это к раскладу сил не относится. «Канониры» удивительно плохо провели домашние матчи двух последних раундов Лиги Европы. Уступили «Эстерсунду» и выглядели слабее «Милана», несмотря на выход в ¼ финала ЛЕ.

Думаю, уязвимость «Арсенала» сейчас в неумении навязывать свои условия. Особенно это не удается дома. Поэтому важна не статистика прошлых матчей, а состояние на текущий момент. Повторюсь, турбулентность английского клуба – качество, которое ЦСКА обязан использовать. Москвичи не подвержены той трясучке, которая есть у лондонцев в последние месяцы, а может, и годы.

– Представьте себе: Головин классно играет в ближайших матчах, и его зовут в «Арсенал». Что дальше? Ехать к самому критикуемому тренеру АПЛ?

– У Венгера двухлетний контракт. Кто знает, если «Арсенал» не выиграет Лигу Европы, расставание может случиться уже в конце нынешнего сезона, я вполне это допускаю. Негативный фон вокруг персоны Венгера очень серьезный.

Но в «Арсенал» стоит ехать к любому тренеру, останется он прежним или появится кто-то еще. Если Головин получит предложение (а он действительно был в сфере интересов «Арсенала»), нужно соглашаться не задумываясь. Полагаю, армеец достаточно созрел и набрался опыта в РФПЛ. Пора сделать следующий шаг. Головин на самом деле большой, невероятный талант, и он готов выйти на новый уровень.

– Столкновения с участием фанатов ЦСКА в Лионе, трагический выезд болельщиков «Спартака» в Бильбао, впереди Лондон. Сейчас британская пресса наверняка начнет разжигать…

– Если представить себе такую ситуацию, даже потенциально не знаю, с кем там армейцам драться. У «Арсенала» самые, пожалуй, миролюбивые болельщики. В прошлом были банды «Челси», «Вест Хэма», «Тоттенхэма»… Но на «Арсенал» сейчас ходит самая безобидная публика. Это скорее зрители, а не болельщики. Очень миролюбивые люди, которые покидают стадион за 5 минут, чтобы не толкаться в очереди в метро.

Так что здесь минимум вариантов найти себе достойного оппонента, если мы говорим об околофутбольной части. Предположу, что армейцы приедут в Лондон, будут наслаждаться жизнью и не станут искать «приключений».

– Что после зимней паузы вас больше всего порадовало в ЦСКА и что пробесило?

– Радует, что команда держит планку, которая, кажется, даже выше собственных возможностей. Дело во внутренней харизме красно-синих и работе Гончаренко, конечно же. Нынешний ЦСКА доказывает, что сумма футбольных качеств – только один из компонентов успеха, важно иметь внутреннюю энергию в команде. И, судя по увиденному в Лионе, эта энергия у ЦСКА есть.

Что выбесило? Это, наверное, слишком громкое слово. Хочется, чтобы Муса забивал как раньше, а не в час по чайной ложке. Думаю, атакующий потенциал ЦСКА зависит от того, насколько быстро нигериец наберет форму. Он должен быть наглее и проворнее. И усерднее работать, чтобы матчи с «Арсеналом» стали его звездным часом после возвращения.

Текст: Алексей Ковалев

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

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